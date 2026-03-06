　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

習近平參加江蘇代表團審議　強調要增強經濟韌性上持續用力

▲中共中央總書記習近平參加江蘇團審議。（圖／翻攝新華社）

▲中共中央總書記習近平參加江蘇團審議。（圖／翻攝新華社，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸十四屆全國人大會議昨（5）日開幕後，各地團組陸續召開小組會議審議議案。中共中央總書記、大陸國家主席、中央軍委主席習近平下午前往江蘇代表團審議會議，要求江蘇在執行「十五五」經濟社會發展目標任務時，應在研究新情況、解決新問題上積累經驗，還強調要在增強經濟韌性方面持續發力。

▲中共中央總書記習近平參加江蘇團審議。（圖／翻攝新華社）

《新華社》報導，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平5日下午在參加他所在的十四屆全國人大四次會議江蘇代表團審議時強調，完成「十五五」經濟社會發展目標任務，需要應對更加複雜的環境、解決更多深層次矛盾。

審議過程中，團組內多名代表發言，從推進新型工業化、促進科技創新與產業創新融合、加強關鍵核心技術攻關、建設和美鄉村、破解種業難題以及弘揚體育精神等議題提出建議。

習近平指出，發展「新質生產力」對推動高品質發展、提升經濟競爭力至關重要，江蘇在教育、科技與人才方面基礎較好，應一體推進相關領域發展，在原始創新與關鍵核心技術攻關方面取得新突破，同時促進創新鏈、產業鏈、資金鏈與人才鏈深度融合，加快科技成果轉化，並在提升傳統產業、培育新興產業及佈局未來產業方面取得新進展。

習近平強調，經濟大省需保持穩固發展基礎並提升抵禦外部衝擊能力，才能支撐全國經濟大局穩定。江蘇應全面融入全國統一大市場，促進國內大循環，同時擴大高水平對外開放、開拓國際市場，並以底線思維防範各類風險。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 1 9043 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／前職員炫「助澳情蒐擊敗台灣」　運動部：國訓、運科皆查無
快訊／國民黨台中黨部　總幹事等34人全判有罪
日本今對中華隊「終結者」人選不明？　歷屆經驗回顧
館長不認罪！　氣炸要求傳喚賴清德
生蠔8顆120元！　畢旅學生墾丁大街上吐下瀉
趙心妍胸長腫塊9年！　6年未回診「已大到肉眼可見」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

習近平參加江蘇代表團審議　強調要增強經濟韌性上持續用力

分析／陸軍費增速放緩短暫「小低潮」　王雲飛：軍隊建設正常內在規律

2026兩會／中日關係怎改善？　陸駐日大使：堅持四個政治文件是跟本

2026兩會／李強涉台論述　學者：求穩定為對台工作重點

陸委會：李貞秀自曝「去年才除籍」　政府本來還不知道

2名員工遭奧客推打辱罵！　胖東來發放「6.8萬委屈獎金」

陸委會：中共軍費一年增6000億　台灣才1500億「必須加緊趕上」

陸委會：「陸二代」若具雙重身分　任公職恐有困難

2026兩會／1200萬人就業好焦慮 　陸官方：解決技能不匹配、支持AI創業

出血1200ml！　陸情侶激烈房事後…女友「黃體破裂險喪命」

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

89猴湊一對！賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

葉總叮嚀「台灣都在看」！　張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟

伊朗海軍基地被轟！　美軍擊沉最新型軍艦「德納號」

驚悚現場！高雄女騎士捲拖板車底...安全帽破裂爆血命危

習近平參加江蘇代表團審議　強調要增強經濟韌性上持續用力

分析／陸軍費增速放緩短暫「小低潮」　王雲飛：軍隊建設正常內在規律

2026兩會／中日關係怎改善？　陸駐日大使：堅持四個政治文件是跟本

2026兩會／李強涉台論述　學者：求穩定為對台工作重點

陸委會：李貞秀自曝「去年才除籍」　政府本來還不知道

2名員工遭奧客推打辱罵！　胖東來發放「6.8萬委屈獎金」

陸委會：中共軍費一年增6000億　台灣才1500億「必須加緊趕上」

陸委會：「陸二代」若具雙重身分　任公職恐有困難

2026兩會／1200萬人就業好焦慮 　陸官方：解決技能不匹配、支持AI創業

出血1200ml！　陸情侶激烈房事後…女友「黃體破裂險喪命」

選真的！白營素人陳彥廷辭15年家樂福工作　全心投入三蘆議員選舉

嘉義18歲男睡未成年姊妹！2女「全染梅毒」母崩潰報警　判決出爐

藍營軍購一天三變「突增300億」　綠黨團：一變再變如市場喊價

中選會人事案卡關恐牽連立委資格？　民眾黨團：資格毋庸置疑

快訊／網友稱前職員炫「助澳情蒐擊敗台灣」　運動部澄清：國訓、運科皆查無此人

企業挺台南防疫　圓點奈米捐自動化核酸萃取儀提升登革熱檢驗量能

小甜甜布蘭妮酒駕崩潰大哭！　經紀人受夠怒轟：完全不可原諒

批川普政府濫權！美國24州「聯合提告」要求退還　10%關稅陷法律戰

脫下制服也亮眼！彩妝師進駐警局　屏東女警提前歡慶婦女節

史無前例！　路透：傳美財政部計畫「操盤」原油期貨抑制油價

柯叔元聽到經典賽輸球 　沒心情受訪：解散吧

大陸熱門新聞

陸委會：李貞秀自曝「去年才除籍」

快訊／李強報告涉台出爐！　列入「弘揚中華文化、落實同等待遇政策」

2026兩會／中日關係怎改善？　陸駐日大使：堅持四個政治文件是跟本

2026兩會／陸軍費增速放緩短暫「小低潮」

太激烈！陸情侶同房後女友黃體破裂險喪命

員工遭奧客辱罵！胖東來發6.8萬委屈獎金

陸委會：陸二代若具雙重身分　恐難任公職

陸委會：中共軍費年增6000億　台灣才1500億

貴州男出軌正妹同事　雙雙感染愛滋

單日1g跌230元！陸金飾價格下跌

2026兩會／李強涉台論述　學者：求穩定為對台工作重點

小情侶躲車後愛愛以為沒人　過程全被錄

推動中東局勢降溫 陸將派特使翟雋出訪斡旋

習近平參加江蘇代表團審議 強調要增強經濟韌性上持續用力

更多熱門

相關新聞

2026兩會／中日關係怎改善？　陸駐日大使：堅持四個政治文件是跟本

2026兩會／中日關係怎改善？　陸駐日大使：堅持四個政治文件是跟本

從日本首相高市早苗發表「台灣有事論」之後，中日關係降至冰點。對於如何改善中日關係，大陸駐日本大使吳江浩回應《東森新媒體ETtoday》，最根本的，是要堅持中日「四個政治文件」。

2026兩會／李強涉台論述　學者：求穩定為對台工作重點

2026兩會／李強涉台論述　學者：求穩定為對台工作重點

陸委會：中共軍費年增6000億　台灣才1500億

陸委會：中共軍費年增6000億　台灣才1500億

共機近期不擾台了？　安全官員：川習會前試圖營造錯誤印象

共機近期不擾台了？　安全官員：川習會前試圖營造錯誤印象

2026兩會／1200萬人找工作！陸官方祭出「穩就業」戰略

2026兩會／1200萬人找工作！陸官方祭出「穩就業」戰略

關鍵字：

習近平江蘇經濟科技創新人大2026兩會

讀者迴響

熱門新聞

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　輸球挑釁「任務達成」被灌爆

混血女神「只穿內衣現身」火辣身材被看光！

女團C位瘦到剩40公斤！　驚爆「壽命將至」求助母：好像快死了

以軍F-35擊落伊朗戰機　畫面曝光

伊朗第2艘軍艦求入港！斯里蘭卡陷兩難

國運籤「黃金變鐵」馬上靈驗？廟方回應

23歲賓士男吸毒載19歲妻猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

錯愕！AV女優突宣布引退　達人揭原因

賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

即／轎車半截消失　宜蘭賓士暴衝連環撞釀1命危

29歲正妹星二代證實離婚「情斷後尷尬同台」

馬思純宣布恢復單身　陸網狂刷恭喜

上車囉！　專家揭「台積電」可買價位

明起北東「雨連下9天」　未來一周3波冷空氣接力

小甜甜布蘭妮酒駕遭逮！

更多

最夯影音

更多
球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛
曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面