習近平參加江蘇代表團審議　強調要增強經濟韌性上持續用力

▲中共中央總書記習近平參加江蘇團審議。（圖／翻攝新華社，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸十四屆全國人大會議昨（5）日開幕後，各地團組陸續召開小組會議審議議案。中共中央總書記、大陸國家主席、中央軍委主席習近平下午前往江蘇代表團審議會議，要求江蘇在執行「十五五」經濟社會發展目標任務時，應在研究新情況、解決新問題上積累經驗，還強調要在增強經濟韌性方面持續發力。

《新華社》報導，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平5日下午在參加他所在的十四屆全國人大四次會議江蘇代表團審議時強調，完成「十五五」經濟社會發展目標任務，需要應對更加複雜的環境、解決更多深層次矛盾。

審議過程中，團組內多名代表發言，從推進新型工業化、促進科技創新與產業創新融合、加強關鍵核心技術攻關、建設和美鄉村、破解種業難題以及弘揚體育精神等議題提出建議。

習近平指出，發展「新質生產力」對推動高品質發展、提升經濟競爭力至關重要，江蘇在教育、科技與人才方面基礎較好，應一體推進相關領域發展，在原始創新與關鍵核心技術攻關方面取得新突破，同時促進創新鏈、產業鏈、資金鏈與人才鏈深度融合，加快科技成果轉化，並在提升傳統產業、培育新興產業及佈局未來產業方面取得新進展。

習近平強調，經濟大省需保持穩固發展基礎並提升抵禦外部衝擊能力，才能支撐全國經濟大局穩定。江蘇應全面融入全國統一大市場，促進國內大循環，同時擴大高水平對外開放、開拓國際市場，並以底線思維防範各類風險。