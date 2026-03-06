快訊／挪用傑仕堡樓層背信罪起訴　新光前董座吳東進現身法院

▲吳東進涉《證券交易法》非常規交易罪及《證交法》、《保險法》特別背信罪等罪遭求刑5年，今日低調現身新北院參與庭審。（圖／記者湯興漢攝）

記者葉品辰／新北報導

新光金控、新光人壽前董事長吳東進被控挪用新光人壽「板新傑仕堡」樓面及相關設備資源，打造由其個人名下公司經營的「傑仕堡健身」豪華健身房，造成公司近億元損失。吳東進被諭知1億元交保後，被新北地檢署偵查依《證券交易法》等罪嫌起訴，還被求刑5年。新北地院今(6)日上午開庭審理，吳東進稍早已親自到庭應訊。

檢方指出，除吳東進外，同案被起訴者還包括新光人壽不動產管理部前副總盧麒堯、林偉傑，以及資深協理張良梓等人。檢方認為，4人涉利用公司資源支援特定事業經營，導致新光人壽蒙受約9947萬餘元損失，行為不僅違反公司治理原則，也衝擊金融保險業最重要的信賴基礎，對新光金控與新光人壽造成重大影響。

檢方起訴書指出，吳東進長年經營新光金控與新光人壽，卻未能明確區分公司與個人事業利益，將公司資源挪用於個人相關事業，形同以公濟私，使公司治理與誠信經營原則受損。檢方考量其犯行及年事已高等情況，仍建請法院判處5年徒刑，新北地院今(6)日上午開庭審理，吳東進稍早戴著黑帽、墨鏡與黑口罩遮臉，親自到新北院參與庭審。