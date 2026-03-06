架空藍委？鄭麗文大砍軍購預算　黃光芹轟黑箱：未必禁得起民意考驗

▲媒體人黃光芹。（資料照／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨團昨（5日）敲定推出「3800億+N」版本的軍購特別條例，然而，該草案內容多數來自黨中央智庫所主導，金額與國民黨立委徐巧芯草擬的8100億或國民黨議員凌濤呼籲的9000億相差甚遠，遭外界質疑是鄭麗文強推之下的結果。對此，媒體人黃光芹開轟，這種由上而下、由黨中央極少數人架空國民黨民選代議士行使職權的作法，不僅前所未見，也未必禁得起民意的考驗。

黃光芹表示，過去在吳敦義、朱立倫擔任國民黨主席兼智庫國政基金會董事長的時期，均強調智庫運作需與立法院聯結，在立法院提案修法時，智庫雖然參與研議，例如《財劃法》試算，以及《花東交通三法》的再評估，但也不乏強調，有爭議的法案需尋求黨內共識。

黃光芹認為，這樣的現象，顯見國民黨在吳敦義與朱立倫的時代，不管如何都不會逾越份際，他們知道黨中央的智庫角色，其所提出的評估僅供黨團參考，仍然必須尊重黨團自主。

此外，黃光芹點出，國民黨智庫在朱立倫年代，因為經費不足大規模瘦身，研究員只剩下個位數。她指出，黃裕鈞在任國際部副主任時曾質疑，國民黨討論兩岸事務，不需要有了解國際情勢的人嗎？不需要有一線與美方溝通的人參與？

黃光芹進一步指出，黃裕鈞還說，「從這些人的作為，就知道他們真的不知道是怎麼輸的」，當時黃裕鈞一直被美方詢問，卻因為沒有參與討論，所以不了解討論內容為何，因此，希望智庫公布挑選參與人員的條件、程序及名單。

然而黃光芹直言，現在鄭麗文主導之下的國民黨智庫，規模不會比以前更大，涉及軍購特別條例提案，關鍵角色應該就是執行長張顯耀。這讓她不禁好奇，過程中花了多長時間、找了哪些人、經過什麼依據、作出什麼研判，才會提出「3800億+N」的版本？並凌駕在自家立委所提版本之上？

最後，黃光芹強調，如果國民黨中央不打開黑箱，這種由上而下、由黨中央極少數人架空國民黨民選代議士在立法院行使職權的作法，不僅前所未見，也未必禁得起民意的考驗。