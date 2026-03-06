　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普政府擬主導全球AI晶片！推「購買審查制」　買輝達要美國點頭

▲▼輝達執行長黃仁勳1月5日在美國拉斯維加斯CES介紹Rubin AI超級運算平台。（圖／達志影像／美聯社）

▲輝達執行長黃仁勳1月5日在美國拉斯維加斯CES介紹Rubin AI超級運算平台。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普政府正考慮大幅強化對人工智慧（AI）晶片的全球管制。知情人士透露，美方已起草新規，未來包括輝達（Nvidia）與超微（AMD）的高階AI晶片出口，原則都必須取得美國政府批准，且在部分情況下，購買企業甚至其所在國政府還可能被要求投資美國AI基礎設施。

根據《彭博社》，川普政府此舉被視為試圖在全球AI競賽中扮演「守門人」角色，進一步掌控各國建置AI算力的能力與條件。美國官員已擬定草案規則，計畫將AI晶片出口管制從目前約40個國家的限制範圍，擴大至幾乎全球。未來凡是出口輝達或超微等公司生產的AI加速器（AI accelerators），企業都須向美國政府申請許可。

這些晶片是當今科技產業最關鍵的硬體之一，包括OpenAI與Alphabet等企業都會一次購買數千顆，用於資料中心訓練並運行ChatGPT、Gemini等AI服務。

消息曝光後，市場反應敏感。輝達股價盤中一度下跌約1.9%，超微則跌約2.3%。

川普政府多次表態，希望全球AI生態「使用美國技術」。知情人士指出，這項草案並非全面禁止晶片出口，而是建立一套由美國政府主導的審查制度。未來企業、甚至部分情況下各國政府，都必須取得美國商務部同意，才能購買關鍵AI晶片。

美方如何核發許可，也將直接影響各國能否建置大型AI資料中心，而這些基礎設施被許多國家視為攸關經濟發展、企業競爭力與軍事自主的重要戰略資產。

在具體審查機制方面，草案將依算力規模設定不同門檻。若企業申請的規模較小，例如購買最多1000顆輝達最新GB300圖形處理器（GPU），審查程序相對簡單，部分情況甚至可獲豁免。但若企業計畫建立更大的AI叢集，則須先取得預先審查許可，再申請出口執照，並可能被要求公開商業模式，甚至允許美國政府派員實地查核資料中心。

若是超大型部署，例如單一企業在同一國家部署超過20萬顆GB300 GPU，則可能需要該國政府直接參與談判。知情人士指出，美國只會批准給予安全承諾的盟友國家，並要求對方在美國AI產業進行「對等投資」，但草案並未明確規定投資比例。

作為參考，英國AI基礎設施公司NScale目前計畫向微軟提供20萬顆AI晶片，分布在美國與歐洲4個資料中心，該公司稱此為「史上最大AI基礎設施合約之一」。

不過相關政策仍處於討論階段。知情人士透露，目前多個聯邦機構仍在提供意見，最終規則可能出現重大調整，甚至被擱置。即便如此，這仍是川普政府自去年5月撤銷前總統拜登AI晶片出口政策以來，最具體的全球晶片戰略構想。

另外，中國AI產業仍是華府制定政策的重要考量。美國已限制中國取得先進晶片製造設備，並警告各國企業若在全球任何地方使用華為AI晶片，可能違反美國貿易規定。分析指出，若新規上路，美國將更容易追蹤全球晶片流向，防止晶片被轉運至中國。

川普政府擬主導全球AI晶片！推「購買審查制」　買輝達要美國點頭

