批川普政府濫權！美國24州「聯合提告」要求退還　10%關稅陷法律戰

▲美國總統川普推動的關稅政策再度面臨法律戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普推動的全球關稅政策再度陷入法律戰！包括紐約、加州、奧勒岡與亞利桑那在內等24個州，於當地時間5日向美國國際貿易法院提告，要求阻止白宮向全球進口商品課徵新關稅。各州官員指控相關措施「違法且魯莽」，認為總統無權單方面徵收大規模關稅，並要求聯邦政府退還已收取的相關費用。

根據《衛報》、《BBC》，這起訴訟由紐約州檢察長詹姆斯（Letitia James）領軍，聯合22個州的檢察長以及肯塔基州與賓夕法尼亞州州長提出。原告主張，川普政府在最高法院裁定部分關稅違法後，改以《1974年貿易法》第122條（Section 122 of the Trade Act of 1974）為依據，宣布對全球進口商品徵收10%關稅，仍然違反法律與憲法。

各州在訴狀指出，美國憲法明確賦予國會而非總統徵收關稅的權力，白宮以行政權力推動全面關稅，形同「越權」。亞利桑那州檢察長梅耶斯（Kris Mayes）在記者會表示，「他說這是修正措施，但事實並非如此。這只是換了一部法律，再次進行同樣的非法權力擴張。」

川普政府則堅稱相關措施合法。白宮發言人德賽（Kush Desai）表示，「政府將在法院積極捍衛總統的行動」，並強調總統是在行使國會授權的權力，以解決國際收支問題以及嚴重的貿易逆差。

▲紐約州總檢察長詹姆斯領軍，針對川普關稅政策向法院提告。（圖／路透）

這場法律爭議的背景，是美國最高法院日前裁定川普去年依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施的部分關稅措施違法。當時相關關稅從10%起跳，部分國家商品稅率甚至超過40%，引發多國與美方展開貿易談判，希望透過投資或政策承諾換取較低稅率。

最高法院裁決後，白宮迅速改以《1974年貿易法》第122條推出新的全球關稅方案。該條款允許總統在特定條件下，未經國會批准即可徵收最高15%的關稅，但期限不得超過150天。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）近日更表示，政府「很可能」在本週將稅率提高至15%。

不過，多州官員認為這項法律原本是為了解決過時的國際貨幣平衡問題，而非用於處理當前的貿易失衡。詹姆斯批評，「在最高法院否決他第一次全面關稅後，總統仍在製造更多經濟混亂，並要美國民眾為此買單。」

各州在訴訟中要求法院立即阻止新關稅上路，並要求聯邦政府退還依第122條徵收的關稅款項。加州檢察長邦塔（Rob Bonta）表示，這起訴訟可能很快為企業與消費者帶來緩解（relief），並直言，「總統為這些非法關稅提出的理由，已經從不合理變成荒謬。」

此外，美國聯邦法官日前已裁定，數以千計企業可就先前被最高法院推翻的關稅申請退款，並要求美國海關與邊境保護局（CBP）著手辦理。