國際

伊朗成功命中？美軍5億美元薩德雷達恐毀　衛星影像曝光

▲▼ 約旦穆瓦法克薩爾提空軍基地（Muwaffaq Salti Air Base）。（圖／路透）

▲圖為約旦穆瓦法克薩爾提空軍基地今年1月16日拍攝到的衛星影像。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

在中東戰火持續之際，CNN報導，根據阿拉伯半島多處關鍵軍事基地的衛星影像顯示，伊朗正企圖透過摧毀用於偵測飛彈與無人機來襲的美製雷達，削弱當地防空能力。

3月2日拍攝到的衛星影像顯示，部署在約旦穆瓦法克薩爾提空軍基地（Muwaffaq Salti Air Base）的一套薩德飛彈防禦系統雷達遭攻擊，此處距離伊朗超過500英里（約800公里），根據影像，雷達周邊有2個約4公尺的坑洞，顯示伊朗可能經過多次嘗試才擊中目標，這套系統部署在5個拖車上，看起來全被摧毀或嚴重受損。

這款雷達是薩德反導系統的關鍵組成部分，主要用於交戰並摧毀正飛向目標的彈道飛彈。目前美國共操作8套薩德（THAAD），阿聯擁有2套，沙烏地阿拉伯則擁有1套。薩德雷達系統是雷神公司製造的AN/TPY-2型可移動雷達，根據美國飛彈防禦署2025年預算，造價近5億美元。

▲▼ 約旦穆瓦法克薩爾提空軍基地（Muwaffaq Salti Air Base）。（圖／路透）

專家表示，雖然雷達受損並不代表薩德系統無法操作，因為這套系統還有其他配置，但這無疑會削弱其作戰效能與靈活性。軍事專家瓊斯（N.R. Jenzen-Jones）透露，「AN/TPY-2雷達是薩德系統的核心，能引導攔截飛彈發射並建構防空網」，替換雷達需從他處調度，將耗費大量時間與資源。

除了約旦，阿拉伯聯合大公國的魯瓦斯（Ruwais）與薩德爾（Sader）軍事設施在2月28日至3月1日期間受到攻擊，卡達烏姆達哈爾（Umm Dahal）的美製早期預警雷達系統同樣受到損壞。

五角大廈發言人僅表示，基於行動安全考量，不會針對該地區特定防衛能力現況發表評論。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

伊朗薩德雷達中東美軍

