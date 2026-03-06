陳柏惟節目狂轟台澳戰裁判　來賓1句「你是輸多少」瞬間暴怒

記者郭運興／台北報導

世界棒球經典賽中華隊5日首戰對上澳洲以0比3遭完封，此役最大爭議落在主審好球帶，遭球迷狂批「變形蟲」且標準不一。對此，前立委陳柏惟5日在節目痛批，自己閉眼去猜好壞球都比較準，誰說不能檢討裁判？「裁判收我們的錢耶，沒我們的錢當什麼裁判」，同場來賓球評許維智則用台語回應「你是輸多少」？陳柏惟瞬間爆怒回嗆，不需要講那種話，從頭到尾都在說教，幾個左打右打有差在那邊？自己都懷疑裁判是不是你們國籍、家鄉出狀況。

陳柏惟於節目《狠狠抖內幕》談到WBC台澳戰表示，台灣後勤團隊、組織聯絡都做得非常好，就輸2球而已，講得毀天滅地，裁判誤判的數字都比這個還多，大家知道今天好壞球誤判率多少嗎？16.5%，自己眼睛閉著去猜好壞球都比較準。

陳柏惟痛批，誰說不能檢討裁判？「裁判收我們的錢耶，沒我們的錢當什麼裁判」，不能怪藍的、怪台灣隊、怪澳洲，自己怪裁判可以吧？乾脆叫兩隊前5棒猜拳贏3個就冠軍。

同場來賓許維智則用台語回應「你是輸多少」？讓陳柏惟爆怒回嗆，不需要講那種話，從頭到尾都在說教，幾個左打右打有差在那邊？今天上場拿著棒子在打擊區的就是台灣最好的選手，那個二壘手打不好就是全台灣二壘手打不好、那個右打打不好就是全台灣的右打沒人比他好，那跟調度一點關係都沒有。

陳柏惟表示，自己不是說不能檢討，但是說這場是很嚴重的事情嗎？裁判在後面好球帶比太平洋還大，自己都懷疑是不是你們國籍、家鄉出狀況，但也要呼籲台灣球迷冷靜，不要去出征人家的選手。

陳柏惟強調，誰說裁判不能檢討，如果裁判可以誤判率到這種程度，那乾脆不要放裁判，沒有球隊會有裁判嗎？沒有比賽會有裁判嗎？沒有球迷進場會有裁判嗎？把自己專業做好是很重要的事情。

▼陳柏惟(中)痛批台澳戰裁判。（圖／翻攝自YouTube／狠狠抖內幕）