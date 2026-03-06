　
國際

伊朗戰火「瘋狂消耗愛國者飛彈」　WSJ：俄羅斯是最大贏家

▲▼愛國者飛彈系統。（圖／美國陸軍）

▲美國愛國者飛彈系統，被烏克蘭視為反擊俄羅斯飛彈的唯一解方。（圖／翻攝美國陸軍）

記者吳美依／綜合報導

《華爾街日報》（WSJ）4日報導，在這場美國與伊朗數十年來最大規模軍事衝突的初期階段，俄羅斯成為最大贏家之一，因為伊朗不斷發射的飛彈，正在大量消耗烏克蘭防衛所需的愛國者飛彈。

伊朗狂射彈　波灣庫存恐耗盡

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）4日表示，自開戰以來，伊朗已發射逾500枚彈道飛彈及2000架無人機，但強調美軍彈藥充足。

報導也指出，衝突爆發的幾天內，美國與波斯灣國家已消耗數百枚攔截飛彈，抵禦伊朗的飛彈與無人機攻擊。分析師估計，在持續攻擊下，波斯灣國家恐怕僅剩幾天的攔截器庫存，華府可能被迫從印太地區及其他戰略儲備中調撥資源，削弱全球軍事部署。

事實上，在美伊衝突爆發前，美國製造的愛國者飛彈就出現生產瓶頸，不僅烏克蘭儲備耗盡，歐洲盟友也還在等待預估長達數年的交貨時間。這讓俄羅斯能夠突破烏克蘭防線，摧毀其電力基礎設施，讓各大城市陷入斷電。

▼美以軍隊聯手空襲伊朗後，杜拜傑貝阿里港（Jebel Ali port）也遭伊朗報復襲擊。（圖／路透）

▲▼在美、以軍隊聯手空襲伊朗後，位於阿拉伯聯合大公國杜拜的傑貝阿里港（Jebel Ali port）也遭到伊朗報復襲擊。（圖／路透）

烏克蘭唯一解方　歐洲庫存也告急

烏克蘭空軍副司令葉利扎羅夫上校（Col. Pavlo Yelizarov）直言，對該國而言，俄羅斯彈道飛彈攻擊就是最大威脅，而唯一解方正是愛國者飛彈系統。

根據烏克蘭與西方情報部門，俄羅斯現在每月能夠生產大約80枚彈道飛彈。而烏克蘭空軍估算，每月至少需要60枚愛國者系統使用的PAC-3攔截飛彈，才能應對俄軍攻擊。

儘管德國國防部長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）2月呼籲北約夥伴捐贈，但最終僅該國承諾捐贈5枚，被解讀為北約庫存也嚴重不足。

除了彈道飛彈，俄羅斯每天還會發射數百架源於伊朗的見證者（Shahed）自殺式無人機。莫斯科2023年與德黑蘭達成技術轉移協議後已能大量生產。

▼愛國者飛彈生產遇上瓶頸。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼65名烏克蘭士兵在美國奧克拉荷馬州錫爾堡接受愛國者防空飛彈操作訓練。（圖／達志影像／美聯社）

生產線瓶頸　製造武器量懸殊

問題核心在於生產瓶頸。生產一枚攔截飛彈要價數百萬美元，而且可能耗時數月。但美國國務卿盧比歐透露，美國每月僅生產6至7枚攔截飛彈，伊朗同期卻可製造超過100枚飛彈。

洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）2025年的最先進PAC-3攔截飛彈美國產量僅略超過600枚，但摧毀一枚彈道飛彈通常需要至少2枚。如果沒有成功攔截敵方飛彈，則還需要發射更多枚。

華府智庫「卡內基國際和平基金會」（CEIP）資深研究員科夫曼（Michael Kofman）警告，「目前的生產速度，加上近期消耗量，對於烏克蘭日益成長的防空需求來說並不樂觀。」

奧斯陸大學研究員霍夫曼（Fabian Hoffmann）認為，部分問題在於，業界不願在缺乏政府長期合約保證的情況下，對新的生產線進行大規模投資。

▼澤倫斯基與川普。（圖／路透）

▲▼ 美國總統川普28日與烏克蘭總統澤倫斯基會晤 。（圖／路透）

美烏怎回應？

《華爾街日報》引述歐洲及烏克蘭談判代表說法指出，攔截飛彈短缺可能危及和平談判，因為西方對烏克蘭的安全保證包括強化基輔防空能力。

烏克蘭總統澤倫斯基2日談到愛國者飛彈時坦言，「對我們來說，這是生死攸關的問題」，他已聯繫資助烏克蘭軍備的歐洲夥伴，詢問伊朗衝突是否會進一步限制武器交付。

被問及此事時，白宮發言人凱利（Anna Kelly）引用總統公開言論當作回應。川普在真相社群的一篇貼文中，責怪前總統拜登向烏克蘭提供大量高階彈藥。

03/04 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

