伊朗戰火「瘋狂消耗愛國者飛彈」　WSJ：俄羅斯是最大贏家

記者吳美依／綜合報導

《華爾街日報》（WSJ）4日報導，在這場美國與伊朗數十年來最大規模軍事衝突的初期階段，俄羅斯成為最大贏家之一，因為伊朗不斷發射的飛彈，正在大量消耗烏克蘭防衛所需的愛國者飛彈。

伊朗狂射彈 波灣庫存恐耗盡

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）4日表示，自開戰以來，伊朗已發射逾500枚彈道飛彈及2000架無人機，但強調美軍彈藥充足。

報導也指出，衝突爆發的幾天內，美國與波斯灣國家已消耗數百枚攔截飛彈，抵禦伊朗的飛彈與無人機攻擊。分析師估計，在持續攻擊下，波斯灣國家恐怕僅剩幾天的攔截器庫存，華府可能被迫從印太地區及其他戰略儲備中調撥資源，削弱全球軍事部署。

事實上，在美伊衝突爆發前，美國製造的愛國者飛彈就出現生產瓶頸，不僅烏克蘭儲備耗盡，歐洲盟友也還在等待預估長達數年的交貨時間。這讓俄羅斯能夠突破烏克蘭防線，摧毀其電力基礎設施，讓各大城市陷入斷電。

烏克蘭唯一解方 歐洲庫存也告急

烏克蘭空軍副司令葉利扎羅夫上校（Col. Pavlo Yelizarov）直言，對該國而言，俄羅斯彈道飛彈攻擊就是最大威脅，而唯一解方正是愛國者飛彈系統。

根據烏克蘭與西方情報部門，俄羅斯現在每月能夠生產大約80枚彈道飛彈。而烏克蘭空軍估算，每月至少需要60枚愛國者系統使用的PAC-3攔截飛彈，才能應對俄軍攻擊。

儘管德國國防部長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）2月呼籲北約夥伴捐贈，但最終僅該國承諾捐贈5枚，被解讀為北約庫存也嚴重不足。

除了彈道飛彈，俄羅斯每天還會發射數百架源於伊朗的見證者（Shahed）自殺式無人機。莫斯科2023年與德黑蘭達成技術轉移協議後已能大量生產。

生產線瓶頸 製造武器量懸殊

問題核心在於生產瓶頸。生產一枚攔截飛彈要價數百萬美元，而且可能耗時數月。但美國國務卿盧比歐透露，美國每月僅生產6至7枚攔截飛彈，伊朗同期卻可製造超過100枚飛彈。

洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）2025年的最先進PAC-3攔截飛彈美國產量僅略超過600枚，但摧毀一枚彈道飛彈通常需要至少2枚。如果沒有成功攔截敵方飛彈，則還需要發射更多枚。

華府智庫「卡內基國際和平基金會」（CEIP）資深研究員科夫曼（Michael Kofman）警告，「目前的生產速度，加上近期消耗量，對於烏克蘭日益成長的防空需求來說並不樂觀。」

奧斯陸大學研究員霍夫曼（Fabian Hoffmann）認為，部分問題在於，業界不願在缺乏政府長期合約保證的情況下，對新的生產線進行大規模投資。

美烏怎回應？

《華爾街日報》引述歐洲及烏克蘭談判代表說法指出，攔截飛彈短缺可能危及和平談判，因為西方對烏克蘭的安全保證包括強化基輔防空能力。

烏克蘭總統澤倫斯基2日談到愛國者飛彈時坦言，「對我們來說，這是生死攸關的問題」，他已聯繫資助烏克蘭軍備的歐洲夥伴，詢問伊朗衝突是否會進一步限制武器交付。

被問及此事時，白宮發言人凱利（Anna Kelly）引用總統公開言論當作回應。川普在真相社群的一篇貼文中，責怪前總統拜登向烏克蘭提供大量高階彈藥。