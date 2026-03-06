26樓遇上暴風雨！印尼洗窗工被拋飛　「反覆撞牆」高空中身亡

記者吳美依／綜合報導

印尼泗水（Surabaya）一名洗窗工人在26樓高空作業時，遇上突如其來的暴風雨，其乘坐吊籃在強風中失控，他也跟著被拋飛並多次撞擊建築物外牆，最終不幸喪命。

吊籃高空失控 工人猛力撞牆

detik.com等當地媒體報導，2日下午2時許，這場工安意外發生在雅詩閣水宮飯店（Hotel Ascott Waterplace）。當時4名洗窗工人分為2組，乘坐吊籃在飯店26樓高空作業，使用密封膠加固玻璃窗，未料天氣急遽惡化。

在狂風暴雨之下，第一組吊籃順利降落，2名工人平安獲救。不過，第二組吊籃卻卡在25至26樓之間，在惡劣天氣中失控，劇烈拋甩。

目擊影片顯示，吊籃在半空中不斷旋轉，51歲工人艾迪（Edy Suratno）被拋出、懸掛半空中，身體跟著吊籃反覆撞上建築外牆。

工人當場喪命 吊籃疑故障

消防指揮中心人員艾奇（Ekky Maulana）透露，猛烈撞擊導致艾迪從吊籃拋出，救援人員雖成功從25樓窗戶將他拉回室內，但已明顯死亡。其56歲同事里布特（Ribut Boediyanto）則被緊急送醫治療。

這起救援行動自下午2時23分接獲通報開始，一直持續到傍晚5時25分才結束。飯店強調，2名受困工人作業時，均配戴完整安全裝備。

不過，泗水市救災部門指出，由於強風暴雨持續影響，吊籃系統故障而無法順利降下。相關政府單位將重新檢視惡劣天候下的高空作業安全規範，避免類似憾事重演。