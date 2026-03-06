川普預告「重頭戲」即將登場！美防長放話：戰鬥才剛開始

▲川普警告，針對伊朗的軍事行動，重頭戲即將登場。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普表示，美軍即將對伊朗展開更猛烈攻勢，「重頭戲」還在後頭。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）也強硬表態，美軍對伊朗的軍事行動「才剛剛開始」，並且駁斥了軍武庫存不足的質疑。

打擊伊朗何時停？川普預告重頭戲

川普表示，伊朗不斷致電希望達成協議，但「我們現在比他們更想打。」

他說，美國「每一個小時」都在持續打擊伊朗無人機與飛彈系統，摧毀伊朗的進度遠超預期，不過「我們甚至還沒有開始大力打擊他們。大規模攻勢還沒到來，重頭戲很快就會登場。」

▼美軍釋出摧毀「伊朗革命衛隊總部」的畫面。（圖／美軍中央司令部）

赫格塞斯警告「數倍火力」伊朗別誤判

赫格塞斯5日則在中央司令部（CENTCOM）總部記者會上表示，「伊朗希望我們撐不下去，對於伊朗的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）而言，這真的是一次很嚴重的誤判。」

他表示，「美國的意志力從不匱乏」，並將更堅定投入戰鬥，以緬懷6名陣亡官兵。如果把美軍實力加上以色列國防軍（IDF）實力，「我們能向伊朗投射的戰力，將是目前規模的數倍之多。」

而中央司令部司令庫珀上將（Admiral Brad Cooper）也證實，過去72小時內，美軍轟炸機部隊打擊伊朗境內近200個目標，擊沉超過30艘伊朗船艦。

赫格塞斯透露，川普對於主導伊朗未來的領導人選「有極大發言權」。隨著多個美國盟友挺身支援，針對伊朗的火力將急遽增加，這場戰爭並非「擴大」，而是「簡化」，因為各國正團結對抗伊朗。

▼赫格塞斯駁斥武器庫存不足的質疑。（圖／路透）

武器庫存疑慮？赫格塞斯駁斥

CNN指出，衝突爆發前，美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）與其他美軍領袖就曾警告川普，一場曠日費時的軍事行動可能影響美國武器庫存，尤其是那些用以支援以色列和烏克蘭的武器。而過去幾天，美國持續大量消耗遠程精準打擊飛彈。

不過，赫格塞斯反駁外界對於美軍彈藥庫存的質疑，「美國擁有充足彈藥，只要有需要，就能持續針對伊朗的軍事行動。我們才剛剛開始戰鬥，而且是果斷地戰鬥。」