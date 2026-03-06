疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　身分起底曾預告：研究台灣配球

▲網友挑釁台灣隊被砲轟到刪文，不過仍被截圖流傳。（圖／翻攝Threads，下同）

記者葉國吏／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）台灣隊首戰遭澳洲完封，賽後一名台灣網友在社群平台Threads炫耀自己身為澳洲隊情蒐小組，並以「任務達成」暗酸台灣隊情蒐失敗，引發全台球迷怒火。該名網友的身分也被肉蒐，發現他曾出入國訓中心研究台灣隊配球系統，質疑其行為違反職業倫理，目前該網友已全面關閉社群帳號。

助澳洲摸透台灣隊竟喊任務達成

該名網友在台灣隊輸球後，貼出澳洲總教練宣稱摸透台灣隊情資的報導，語帶興奮表示「當你很有信心的情蒐，結果被反情蒐打敗的時候」。他感謝澳洲隊給予機會參與情蒐小組，並直言當初兩邊都有投履歷，雖然自稱支持台灣，但在台灣隊戰敗後，他竟公開詢問是否有機會受雇於韓國或捷克隊，輕浮態度引發輿論猛烈砲轟。

▲疑似台灣隊前職員跳槽幫澳洲情蒐，之前發文被網友挖出。（圖／翻攝Threads）

另外有網友翻出他上個月的發文，發現他曾表示要繼續研究「中華隊配球系統跟投手戰力」。這讓球迷質疑，若他在接觸台灣隊訓練過程後，轉頭將關鍵數據交給敵對國家，已嚴重跨越道德紅線。

自曝背景疑涉違背職業倫理

隨後該網友的背景遭到起底，他自稱曾任2013年WBC培訓人員及2017年中華隊體能訓練師。部分網友指出，若他在國訓中心工作期間同時為外國隊伍提供情蒐，顯然違背工作倫理。更有聲音呼籲應檢視其是否簽署保密條款，並向澳洲球團舉報其在網路高調洩漏合作細節的行為。

不過有部分網友認為情蒐本就是各為其主，屬合法工作範疇；但多數球迷認為，其行為已傷害國家隊情感。隨著事件發酵，這位網友已經緊急刪文關閉帳號，其真實身分已成謎。