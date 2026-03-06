　
社會 社會焦點 保障人權

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

記者游芳男、戴若涵／宜蘭報導

宜蘭市中山路三段、幸福路口5日晚間發生一起嚴重車禍！一輛白色賓士高速衝撞前車，現場7汽機車撞成一團，造成四人送醫，其中一輛挨撞的銀色自小客車，因撞擊力道猛烈，車身只剩一半，女駕駛當場失去生命跡象，經緊急送醫搶救後，不幸宣告不治。警方針對肇事駕駛進行毒品唾液快篩檢測發現，呈現陽性反應，全案移送宜蘭地檢署偵辦。

▲宜蘭嚴重車禍，23歲賓士男吸毒載19歲妻出門，猛撞自小客車奪命。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲宜蘭嚴重車禍，23歲賓士男吸毒載19歲妻出門，猛撞自小客車奪命。

▲宜蘭嚴重車禍，23歲賓士男吸毒載19歲妻出門，猛撞自小客車奪命。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

回顧整起案發經過，白色賓士駕駛駕車行經中山路三段、幸福路口時，突高速追撞上一輛銀色自小客車，強大的撞擊力道讓銀車左側車體嚴重凹變形，鈑金扭曲掀開，車尾連同後座更嚴重潰縮到整輛車只剩半台，畫面相當驚人。而賓士與銀色自小客車這一撞也波及周邊停等紅燈、路邊停車的6部車輛，總共8汽機車撞成一團。

▲宜蘭嚴重車禍，23歲賓士男吸毒載19歲妻出門，猛撞自小客車奪命。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

全案一共造成1死3傷的慘案，其中銀車59歲鍾姓女駕駛因傷勢過重，雖經緊急送醫搶救，仍不幸宣告不治，至於肇事的23歲林姓賓士駕駛、其坐在副駕駛座上的19歲李姓妻子、遭波及的61歲董姓女騎士則是受傷送醫，目前住院中、暫無生命危險。

▲宜蘭嚴重車禍，23歲賓士男吸毒載19歲妻出門，猛撞自小客車奪命。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

案發過後，警方針對相關駕駛進行酒測，均無酒精反應，但林姓賓士車駕駛經毒品唾液快篩檢測後，呈陽性反應，警方也在他的車內查獲依托咪酯（俗稱喪屍煙彈），全案將依公共危險及毒品危害防制條例等罪嫌移請宜蘭地方檢察署偵辦。

▲宜蘭賓士暴衝連環撞釀1命危。（圖／民眾提供）

▲59歲鍾姓女駕駛車被撞剩一半，人送醫搶救無效亡。（圖／民眾提供）

快訊／前職員炫「助澳情蒐擊敗台灣」　運動部：國訓、運科皆查無
快訊／國民黨台中黨部　總幹事等34人全判有罪
日本今對中華隊「終結者」人選不明？　歷屆經驗回顧
館長不認罪！　氣炸要求傳喚賴清德
生蠔8顆120元！　畢旅學生墾丁大街上吐下瀉
趙心妍胸長腫塊9年！　6年未回診「已大到肉眼可見」

23歲賓士男吸毒載19歲妻猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

