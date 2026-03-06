　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

Toyz宿敵鍾培生求婚！化身《進擊的巨人》降落　最美女議員點頭了

記者柯沛辰／綜合報導

35歲「香港電競之父」鍾培生是知名富四代，坐擁百億港幣身家，是網紅Toyz宿敵，兩人2023年還在小巨蛋打過拳賽。如今鍾培生向小10歲的「香港最美區議員」莊雅婷求婚，以最熱愛的動漫《進擊的巨人》作為求婚主題，並使用立體機動從天而降，浮誇過程引發討論。

豪宅求婚比拍電影　30公尺吊鋼索「立體機動」登場

鍾培生4日在自家淺水灣豪宅求婚，由於熱愛知名動漫《進擊的巨人》，儀式比照拍電影規格，不僅擺放主角艾倫進擊巨人雕像，他還化身「調查兵團」穿戴立體機動裝置，從30公尺高處吊鋼索，一邊揮舞超硬質刃，一邊飛向地面，最後為莊雅婷戴上對女主角米卡莎意義非凡的紅色圍巾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼Toyz宿敵鍾培生求婚！化身《進擊的巨人》降落　最美女議員點頭了。（圖／翻攝自臉書／鍾培生）

▲鍾培生化身《進擊的巨人》，親自吊鋼索從天而降。（圖／翻攝自臉書／Derek Cheung）

拒用替身彩排2個月　單膝下跪告白「一生一世」

為了籌備這次求婚，鍾培生煞費苦心，請來專業團隊，還拒絕使用替身的建議，而是親自上陣，從降落揮砍動作、走位、降落位置等，反覆彩排整整2個月，期間受了不少傷。

▲▼Toyz宿敵鍾培生求婚！化身《進擊的巨人》降落　最美女議員點頭了。（圖／翻攝自臉書／鍾培生）

▲鍾培生替未婚妻披上意義非凡的紅色圍巾，並單膝下跪求婚。（圖／翻攝自臉書／Derek Cheung，下同）

鍾培生霸氣表示：「交給別人可以做出效果，但求婚不行，男子漢大丈夫所有事一定要自己完成。」最終，他單膝下跪向莊雅婷示愛，並承諾「我會愛你、保護你、照顧你，一生一世」，此時準備已久的管弦樂團立即奏響浪漫樂曲，過程浮誇又儀式感十足。

▲▼Toyz宿敵鍾培生求婚！化身《進擊的巨人》降落　最美女議員點頭了。（圖／翻攝自臉書／鍾培生）

▲▼Toyz宿敵鍾培生求婚！化身《進擊的巨人》降落　最美女議員點頭了。（圖／翻攝自臉書／鍾培生）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 1 9043 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／前職員炫「助澳情蒐擊敗台灣」　運動部：國訓、運科皆查無
快訊／國民黨台中黨部　總幹事等34人全判有罪
日本今對中華隊「終結者」人選不明？　歷屆經驗回顧
館長不認罪！　氣炸要求傳喚賴清德
生蠔8顆120元！　畢旅學生墾丁大街上吐下瀉
趙心妍胸長腫塊9年！　6年未回診「已大到肉眼可見」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

到底誰可抗議？主審「誤判高達16.5%」　 陳柏惟：乾脆猜拳算好球

一覺醒來救全家！居家必備「90分貝守護神」　安裝位置、保養撇步全解析

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　身分起底曾預告：研究台灣配球

Toyz宿敵鍾培生求婚！化身《進擊的巨人》降落　最美女議員點頭了

台灣隊被完封找戰犯　牽拖「藍白砍預算害的」被炎上

玉山「銀白世界」積雪5公分！　日出絕美畫面曝光

快訊／07:32宜蘭近海3.3地震　最大震度3級

AV女優突宣布引退！粉絲錯愕　達人揭原因

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　輸球挑釁「任務達成」被灌爆

春天天氣變化快　專家曝關鍵「系統一點火就爆」易雷雨冰雹

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

89猴湊一對！賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

葉總叮嚀「台灣都在看」！　張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟

伊朗海軍基地被轟！　美軍擊沉最新型軍艦「德納號」

驚悚現場！高雄女騎士捲拖板車底...安全帽破裂爆血命危

到底誰可抗議？主審「誤判高達16.5%」　 陳柏惟：乾脆猜拳算好球

一覺醒來救全家！居家必備「90分貝守護神」　安裝位置、保養撇步全解析

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　身分起底曾預告：研究台灣配球

Toyz宿敵鍾培生求婚！化身《進擊的巨人》降落　最美女議員點頭了

台灣隊被完封找戰犯　牽拖「藍白砍預算害的」被炎上

玉山「銀白世界」積雪5公分！　日出絕美畫面曝光

快訊／07:32宜蘭近海3.3地震　最大震度3級

AV女優突宣布引退！粉絲錯愕　達人揭原因

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　輸球挑釁「任務達成」被灌爆

春天天氣變化快　專家曝關鍵「系統一點火就爆」易雷雨冰雹

選真的！白營素人陳彥廷辭15年家樂福工作　全心投入三蘆議員選舉

嘉義18歲男睡未成年姊妹！2女「全染梅毒」母崩潰報警　判決出爐

藍營軍購一天三變「突增300億」　綠黨團：一變再變如市場喊價

中選會人事案卡關恐牽連立委資格？　民眾黨團：資格毋庸置疑

快訊／網友稱前職員炫「助澳情蒐擊敗台灣」　運動部澄清：國訓、運科皆查無此人

企業挺台南防疫　圓點奈米捐自動化核酸萃取儀提升登革熱檢驗量能

小甜甜布蘭妮酒駕崩潰大哭！　經紀人受夠怒轟：完全不可原諒

批川普政府濫權！美國24州「聯合提告」要求退還　10%關稅陷法律戰

脫下制服也亮眼！彩妝師進駐警局　屏東女警提前歡慶婦女節

史無前例！　路透：傳美財政部計畫「操盤」原油期貨抑制油價

【鸚鵡練習生上線】唱《Trouble Maker》準到想幫牠出道XD

生活熱門新聞

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　輸球挑釁「任務達成」被灌爆

國運籤「黃金變鐵」馬上靈驗？廟方回應

錯愕！AV女優突宣布引退　達人揭原因

明起北東「雨連下9天」　未來一周3波冷空氣接力

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

台灣隊被完封找戰犯　牽拖「藍白砍預算害的」被炎上

丁特宣布：中華隊對山本拿1分送1000杯飲料

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　身分起底

查到肺腫瘤　婦「回家想想」拖成癌末

停水懶人包一次看！8縣市多地今晚起停水、降壓

今變濕冷下探13℃！　下周二又有鋒面報到

今變天「2地持續大雨」　下周還有2波冷空氣

WBC輸澳洲還有救！專家揭3大續命劇本

周末明顯冷！半個台灣上1字頭再現

更多熱門

相關新聞

鍾培生突曬HKES10年舊照問近況

鍾培生突曬HKES10年舊照問近況

Toyz涉嫌販賣大麻菸彈一案，日前4月27日被最高法院駁回上訴定讞，確定將在近期入獄，而 10日又出席超哥事件開庭，對此，曾與他拳上「定孤枝」的前老闆鍾培生突然曬出10年前與Toyz、丁特及史丹利的合影，並寫下「10年了，不知道現在大家現在過得怎麼樣？」引起網友回應，「這時間點很故意捏，都要入獄了！」。

Toyz直播評醋飯被打　超哥認來亂動手K爆頭

Toyz直播評醋飯被打　超哥認來亂動手K爆頭

Toyz穿西裝被說像89！粉絲驚「很像鍾培生」

Toyz穿西裝被說像89！粉絲驚「很像鍾培生」

曾辦「拳上」　JPEX遭香港證監會點名可疑

曾辦「拳上」　JPEX遭香港證監會點名可疑

Toyz輸了！他照發「焦糖雞塊」　領取地點曝光

Toyz輸了！他照發「焦糖雞塊」　領取地點曝光

關鍵字：

鍾培生Tozy

讀者迴響

熱門新聞

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　輸球挑釁「任務達成」被灌爆

混血女神「只穿內衣現身」火辣身材被看光！

女團C位瘦到剩40公斤！　驚爆「壽命將至」求助母：好像快死了

以軍F-35擊落伊朗戰機　畫面曝光

伊朗第2艘軍艦求入港！斯里蘭卡陷兩難

國運籤「黃金變鐵」馬上靈驗？廟方回應

23歲賓士男吸毒載19歲妻猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

錯愕！AV女優突宣布引退　達人揭原因

賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

即／轎車半截消失　宜蘭賓士暴衝連環撞釀1命危

29歲正妹星二代證實離婚「情斷後尷尬同台」

馬思純宣布恢復單身　陸網狂刷恭喜

上車囉！　專家揭「台積電」可買價位

明起北東「雨連下9天」　未來一周3波冷空氣接力

小甜甜布蘭妮酒駕遭逮！

更多

最夯影音

更多
球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛
曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面