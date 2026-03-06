Toyz宿敵鍾培生求婚！化身《進擊的巨人》降落　最美女議員點頭了

記者柯沛辰／綜合報導

35歲「香港電競之父」鍾培生是知名富四代，坐擁百億港幣身家，是網紅Toyz宿敵，兩人2023年還在小巨蛋打過拳賽。如今鍾培生向小10歲的「香港最美區議員」莊雅婷求婚，以最熱愛的動漫《進擊的巨人》作為求婚主題，並使用立體機動從天而降，浮誇過程引發討論。

豪宅求婚比拍電影 30公尺吊鋼索「立體機動」登場

鍾培生4日在自家淺水灣豪宅求婚，由於熱愛知名動漫《進擊的巨人》，儀式比照拍電影規格，不僅擺放主角艾倫進擊巨人雕像，他還化身「調查兵團」穿戴立體機動裝置，從30公尺高處吊鋼索，一邊揮舞超硬質刃，一邊飛向地面，最後為莊雅婷戴上對女主角米卡莎意義非凡的紅色圍巾。

▲鍾培生化身《進擊的巨人》，親自吊鋼索從天而降。（圖／翻攝自臉書／Derek Cheung）

拒用替身彩排2個月 單膝下跪告白「一生一世」

為了籌備這次求婚，鍾培生煞費苦心，請來專業團隊，還拒絕使用替身的建議，而是親自上陣，從降落揮砍動作、走位、降落位置等，反覆彩排整整2個月，期間受了不少傷。

▲鍾培生替未婚妻披上意義非凡的紅色圍巾，並單膝下跪求婚。（圖／翻攝自臉書／Derek Cheung，下同）

鍾培生霸氣表示：「交給別人可以做出效果，但求婚不行，男子漢大丈夫所有事一定要自己完成。」最終，他單膝下跪向莊雅婷示愛，並承諾「我會愛你、保護你、照顧你，一生一世」，此時準備已久的管弦樂團立即奏響浪漫樂曲，過程浮誇又儀式感十足。