快訊／嗆「斬首賴清德」涉恐嚇　「館長」今首度到新北院出庭

記者黃哲民／台北報導

網紅「館長」陳之漢去年（2025年）直播時，揚言「把賴清德的狗頭斬下來」等語，被新北地檢署起訴涉犯恐嚇危害安全等罪嫌，館長不服氣，放話要聲請傳喚總統賴清德出庭，新北地院今（6日）上午首度審理，「館長」開庭前表示：我們下來再聊，隨即進入法院。

▲網紅「館長」陳之漢直播揚言「把賴清德的狗頭斬下來」，被起訴涉犯恐嚇等罪嫌。（圖／記者黃哲民攝）

本案源於「館長」去年10月5日晚間9點多，在個人Youtube頻道「館長惡名昭彰」，以《周日國民黨選黨主席，兩岸辯論會開天窗，我早說了不是嗎？台灣政治我也搞了12年」為題直播時，聲稱「咱們就武統，27年就甭選了」、「你叫他們表態，表甚麼態，過去都一樣，一個不留，精準打擊，斬首，你別怕」。

▲網紅「館長」陳之漢抵達新北院開庭。（圖／記者湯興漢攝）

館長自稱「Ok啊我不會怕」，更向對岸喊話「兄弟，I等 you 啊」、「真的也好啊」、「兩岸一家親，我們都是中國人，我給你挺，你是我的兄弟」，並表示「我昨天有看到新聞，斬首打擊」、「精確斬首嘛」、「把賴清德的狗頭斬下來」、「兄弟，I等you啊」、「我日也思夜也思啊」等語。

新北檢收到10份民眾檢舉文，去年10月15日指揮刑事警察局、新北市林口警分局約談館長，館長應訊前高調受訪，嗆聲「總統、行政院長還出來洗風向，你們乾脆當網軍好了啦」、「賴清德你不要當總統你去當網軍」、「對岸的人民也在看、對岸的同胞也在看，大家都最近來跟我交流，都覺得說，他們大陸也不會這樣抓人」。

檢方複訊後，諭知館長交保15萬元，今年（2026年）1月9日偵結，認定館長本件直播言論，暗示支持武力犯臺，刻意在「武統」議題上，將「中共演練對臺斬首行動」的軍事術語，惡意衍伸為砍下總統賴清德頭顱的具體犯罪行為，逸脫一般大眾認知範圍。

檢方指館長本件直播言論傳達對社會大眾及總統的惡害，逾越社會相當性，國家元首雖受國安特勤保護，然任何人均有免於恐懼的自由，一般人如被政治立場相左之人揚言砍下頭顱，勢必對自身生命安全產生不安感受。

加上館長身為知名網紅，於本件直播多次指稱「我還是得努力把民進黨關進土城看守所」、「我跟民進黨的仇恨」、「你如果要精確斬首，最開心的真的要斬首那些狗」，明確表達政治立場，言論顯然足以使一般人心生畏懼，自不因總統身分而有所不同。

檢方認為國家元首工作處所或所到處所，常有人潮聚集，若館長於這些場所攻擊國家元首，可能造成嚴重傷亡或財產損失，一旦為公眾所知悉，勢必造成恐慌，難認館長本案仍受言論自由保護，據此起訴他涉犯恐嚇危害安全、恐嚇公眾等罪嫌。