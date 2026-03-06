　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

外送員只等23秒就走　「615元餐點沒送達」被判刑6個月

記者黃翊婷／綜合報導

北部一名外送員阿榮（化名）被指控在2024年6月間未經買家同意，便自行處分餐點，雖然他辯稱自己有在約定地點等待大約10分鐘，但監視器錄影畫面卻顯示他只等了23秒。最終，法官沒有採信阿榮的說詞，並依犯業務侵占罪，判處他有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元。

機車,手機,手機支架,外送,騎士（示意圖／CFP）

▲在現場監視器畫面中，阿榮只等了23秒就騎車離開。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，買家2024年6月某日透過外送平台訂餐，餐點價值615元，外送員阿榮接單並領取餐點，隨即在當日晚間7點54分抵達買家住處，但阿榮未在現場等候10分鐘便離去；買家接到通知下樓取餐，卻遲遲未等到阿榮，最後只好選擇報警處理。

阿榮到案之後矢口否認涉犯業務侵占，他辯稱，當時他在現場等了大約10分鐘，但都沒有看到買家，他還有透過外送平台系統通知買家，對方卻沒有回覆。

然而，買家證稱，在收到平台通知之後，他有下樓察看，因為他經常點外送，所有外送員中，只有阿榮沒有成功送抵餐點過，這並不是第一次發生這樣的狀況，所以他記得阿榮的名字，下樓取餐時也有錄影存證。

在買家的錄影畫面中，買家走下樓梯之後，站在一樓向左向右看，都沒有看到阿榮的身影，當時的時間是晚上8點整。法官進一步檢視現場監視器畫面比對，發現阿榮是在晚間7點54分58秒抵達約定地點，並在晚間7點55分21秒騎車離開，之後未再返回現場。

法官表示，從買家證述、手機錄影畫面、現場監視錄影畫面等證據看來，阿榮雖然曾經到達現場，卻在沒有遇到買家、沒有交付餐點、沒有原地等待10分鐘的狀況下，自行離去，隨後未經買家同意自行處分餐點，他的行為確實屬於業務侵占。

最終，法官認為本案事證明確，沒有採信阿榮的說詞，並依犯業務侵占罪，判處他有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 1 9043 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／前職員炫「助澳情蒐擊敗台灣」　運動部：國訓、運科皆查無
快訊／國民黨台中黨部　總幹事等34人全判有罪
日本今對中華隊「終結者」人選不明？　歷屆經驗回顧
館長不認罪！　氣炸要求傳喚賴清德
生蠔8顆120元！　畢旅學生墾丁大街上吐下瀉
趙心妍胸長腫塊9年！　6年未回診「已大到肉眼可見」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嘉義18歲男睡未成年姊妹！2女「全染梅毒」母崩潰報警　判決出爐

快訊／國民黨台中黨部死亡連署案宣判　總幹事等34人全部有罪

整個人黏馬桶上！畢旅吃生蠔6人疑中毒　網質疑：一顆15元也敢吃

「高雄五分埔」驚見阿嬤持刀逛街　警曝辛酸真相仍移送法辦

國1聯結車爆胎「胎皮噴飛」害16車撞成一排　現場畫面曝光

抱著作戰心情！館長不認罪要傳喚賴清德　氣炸：司法可以這樣玩？

快訊／挪用傑仕堡樓層背信罪起訴　新光前董座吳東進現身法院

生蠔8顆120元！高中生畢旅墾丁用餐爆上吐下瀉　衛生局啟動調查

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

快訊／嗆「斬首賴清德」涉恐嚇　「館長」今首度到新北院出庭

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

89猴湊一對！賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

葉總叮嚀「台灣都在看」！　張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟

伊朗海軍基地被轟！　美軍擊沉最新型軍艦「德納號」

驚悚現場！高雄女騎士捲拖板車底...安全帽破裂爆血命危

嘉義18歲男睡未成年姊妹！2女「全染梅毒」母崩潰報警　判決出爐

快訊／國民黨台中黨部死亡連署案宣判　總幹事等34人全部有罪

整個人黏馬桶上！畢旅吃生蠔6人疑中毒　網質疑：一顆15元也敢吃

「高雄五分埔」驚見阿嬤持刀逛街　警曝辛酸真相仍移送法辦

國1聯結車爆胎「胎皮噴飛」害16車撞成一排　現場畫面曝光

抱著作戰心情！館長不認罪要傳喚賴清德　氣炸：司法可以這樣玩？

快訊／挪用傑仕堡樓層背信罪起訴　新光前董座吳東進現身法院

生蠔8顆120元！高中生畢旅墾丁用餐爆上吐下瀉　衛生局啟動調查

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

快訊／嗆「斬首賴清德」涉恐嚇　「館長」今首度到新北院出庭

選真的！白營素人陳彥廷辭15年家樂福工作　全心投入三蘆議員選舉

嘉義18歲男睡未成年姊妹！2女「全染梅毒」母崩潰報警　判決出爐

藍營軍購一天三變「突增300億」　綠黨團：一變再變如市場喊價

中選會人事案卡關恐牽連立委資格？　民眾黨團：資格毋庸置疑

快訊／網友稱前職員炫「助澳情蒐擊敗台灣」　運動部澄清：國訓、運科皆查無此人

企業挺台南防疫　圓點奈米捐自動化核酸萃取儀提升登革熱檢驗量能

小甜甜布蘭妮酒駕崩潰大哭！　經紀人受夠怒轟：完全不可原諒

批川普政府濫權！美國24州「聯合提告」要求退還　10%關稅陷法律戰

脫下制服也亮眼！彩妝師進駐警局　屏東女警提前歡慶婦女節

史無前例！　路透：傳美財政部計畫「操盤」原油期貨抑制油價

【十萬個為什麼】米克斯大皺眉看阿嬤包水餃：為啥要把肉肉包不見？

社會熱門新聞

23歲賓士男吸毒載19歲妻猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

即／轎車半截消失　宜蘭賓士暴衝連環撞釀1命危

前議員林穎孟貪詐助理費　今二審宣判突喊卡

三重深夜嚴重車禍！　19歲騎士撞左轉車噴飛無意識

墾丁大街吃8顆120元生蠔上吐下瀉　衛生局調查

館長不認罪！要求「傳喚賴清德」出庭

即／新北中和驚傳割喉血案

即／東吳大學驚傳學生持剪刀闖辦公室！

嘉義燈會流量密碼曝　超兇海鮮妹賣力翻烤

雲林色影師性侵29少女　存6817影片判21年

即／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調職了

海軍陸戰隊新兵休假落跑　被判4個月

虐童網紅「5寶媽」案外案！　爆丟摔男嬰判2年

更多熱門

相關新聞

化身最帥外送員！廖偉翔親體驗送餐日常　讚外送專法是正確決定

化身最帥外送員！廖偉翔親體驗送餐日常　讚外送專法是正確決定

立法院1月通過《外送員權益保障及外送平台管理法》，明訂外送員每單保底不得低於45元，7月起實施。對此，積極推動外送專法的國民黨立委廖偉翔19日也錄製影片，化身「一日外送員」深入了解真實工作情況，他直言，「看似只是騎車送餐，但實際做了才知道，每一單都不簡單」，自己跑完後，更堅定的告訴大家，外送專法修完是正確的決定，當然這只是開始，也會持續滾動檢討，讓每位外送員，都能在更安全、更有保障的環境安心工作。

過年點外送是「添麻煩」？　外賣小哥現身說法：隨便點！

過年點外送是「添麻煩」？　外賣小哥現身說法：隨便點！

女客人「訂餐備註加3符號動」　 老闆娘起疑心了！

女客人「訂餐備註加3符號動」　 老闆娘起疑心了！

奶茶內發現「整張收據」！　店長硬拗：紙「乾淨無菌」喝了也沒事

奶茶內發現「整張收據」！　店長硬拗：紙「乾淨無菌」喝了也沒事

朋友買房沒弄廚房「寧願叫外送」　大票點頭

朋友買房沒弄廚房「寧願叫外送」　大票點頭

關鍵字：

外送

讀者迴響

熱門新聞

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　輸球挑釁「任務達成」被灌爆

混血女神「只穿內衣現身」火辣身材被看光！

女團C位瘦到剩40公斤！　驚爆「壽命將至」求助母：好像快死了

以軍F-35擊落伊朗戰機　畫面曝光

伊朗第2艘軍艦求入港！斯里蘭卡陷兩難

國運籤「黃金變鐵」馬上靈驗？廟方回應

23歲賓士男吸毒載19歲妻猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

錯愕！AV女優突宣布引退　達人揭原因

賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

即／轎車半截消失　宜蘭賓士暴衝連環撞釀1命危

29歲正妹星二代證實離婚「情斷後尷尬同台」

馬思純宣布恢復單身　陸網狂刷恭喜

上車囉！　專家揭「台積電」可買價位

明起北東「雨連下9天」　未來一周3波冷空氣接力

小甜甜布蘭妮酒駕遭逮！

更多

最夯影音

更多
球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛
曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面