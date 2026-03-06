外送員只等23秒就走　「615元餐點沒送達」被判刑6個月

記者黃翊婷／綜合報導

北部一名外送員阿榮（化名）被指控在2024年6月間未經買家同意，便自行處分餐點，雖然他辯稱自己有在約定地點等待大約10分鐘，但監視器錄影畫面卻顯示他只等了23秒。最終，法官沒有採信阿榮的說詞，並依犯業務侵占罪，判處他有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元。

▲在現場監視器畫面中，阿榮只等了23秒就騎車離開。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，買家2024年6月某日透過外送平台訂餐，餐點價值615元，外送員阿榮接單並領取餐點，隨即在當日晚間7點54分抵達買家住處，但阿榮未在現場等候10分鐘便離去；買家接到通知下樓取餐，卻遲遲未等到阿榮，最後只好選擇報警處理。

阿榮到案之後矢口否認涉犯業務侵占，他辯稱，當時他在現場等了大約10分鐘，但都沒有看到買家，他還有透過外送平台系統通知買家，對方卻沒有回覆。

然而，買家證稱，在收到平台通知之後，他有下樓察看，因為他經常點外送，所有外送員中，只有阿榮沒有成功送抵餐點過，這並不是第一次發生這樣的狀況，所以他記得阿榮的名字，下樓取餐時也有錄影存證。

在買家的錄影畫面中，買家走下樓梯之後，站在一樓向左向右看，都沒有看到阿榮的身影，當時的時間是晚上8點整。法官進一步檢視現場監視器畫面比對，發現阿榮是在晚間7點54分58秒抵達約定地點，並在晚間7點55分21秒騎車離開，之後未再返回現場。

法官表示，從買家證述、手機錄影畫面、現場監視錄影畫面等證據看來，阿榮雖然曾經到達現場，卻在沒有遇到買家、沒有交付餐點、沒有原地等待10分鐘的狀況下，自行離去，隨後未經買家同意自行處分餐點，他的行為確實屬於業務侵占。

最終，法官認為本案事證明確，沒有採信阿榮的說詞，並依犯業務侵占罪，判處他有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。