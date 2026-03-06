金正恩怕了嗎？美智庫警告：若強行斬首「1億人陪葬」

▲北韓最高領導人金正恩。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

美國與以色列聯手對伊朗執行「斬首行動」，加上先前委內瑞拉總統馬杜洛被捕，讓北韓領導人金正恩的反應備受關注。不過，美國智庫認為，類似的「斬首行動」很難套用到金正恩身上，若強行斬首，可能導致1億人死亡。

伊朗與北韓不同 斬首風險更高

根據《韓聯社》報導，華府智庫「韓美經濟研究所」（KEI）學術事務主任金艾倫（Ellen Kim）3日指出，馬杜洛遭逮捕，加上前幾天伊朗最高領袖哈米尼身亡，大家一定會想「金正恩現在肯定嚇壞了」，但現實並非如此，因為「伊朗和北韓截然不同」。

金艾倫表示，首先「北韓擁有核武」，美國若選擇軍事行動，風險會高出許多，其次是「中國與俄羅斯正在支持北韓」，若斬首北韓領導人，「在地緣政治上非常危險」，因為南韓與日本處在直接面臨北韓核武威脅的位置。

金艾倫回顧，1994年，美國時任總統柯林頓曾考慮對北韓核設施進行戰略性打擊，但南韓時任總統金泳三表示反對，因為根據美國軍方內部評估，這可能導致1億人死亡。如今美國面對的難題如出一轍，所以川普要對北韓實施斬首行動會非常困難。

金正恩視察新艦試射 外界解讀秀核打擊力

中東戰火升溫之際，金正恩3日、4日一連兩天前往南浦造船廠，視察5000噸級新型驅逐艦「崔賢號」，並親自觀摩至少4枚艦對地戰略巡弋飛彈連續試射，對於海軍核武化相當滿意。外界解讀，金正恩是在對外展示「連續發射」的海上核打擊能力。

