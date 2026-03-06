虐童網紅「5寶媽」案外案！　爆丟摔男嬰判2年

▲高雄5寶媽網紅虐死2歲男童。（圖／翻攝自臉書）

記者葉國吏／綜合報導

高雄宋姓5寶媽網紅，日前爆出涉嫌凌虐陳姓男嬰致死案，震驚社會。辦案人員查案時又發現虐嬰案外案。高雄高分院審理後，依成年人傷害兒童罪，判處有期徒刑2年，尚未定讞。

凌虐陳姓幼童致死由國民法官審理

5寶媽網紅2023年2月起，受陳姓家長委託以每月約3萬元報酬全天候照顧2歲幼童。沒想到隔年5、6月間，5寶媽因不滿陳童摳抓燙傷傷口及不能自行吃飯，竟用鞋拔瘋狂毆打其頭部，甚至推頭撞牆。陳童全身受有15處傷勢，最終因腦出血宣告不治。橋頭地檢署已依成年人傷害兒童致死罪嫌將她起訴，目前正由地院國民法官進行審理。

▲5寶媽網紅，虐童事件爆發後火速刪除網路照片。（圖／翻攝宋女IG）

在陳案調查期間，警方查扣住處監視器，赫然發現她在2024年6月對另一名洪姓男嬰施加多項暴行。影像終可以看到5寶媽，曾用棉被蓋住男嬰全臉強壓30秒，甚至單手抓起嬰兒從嬰兒床直接拋摔至沙發、單手拉扯幼童重摔地板等虐待行為。

二審維持原判駁回求輕判上訴請求

針對洪姓男嬰遭凌虐部分，橋頭地院一審判處5寶媽2年有期徒刑，5寶媽提出上訴請求輕判，但高雄高分院審理時認為，5寶媽身為保母，卻對毫無反抗能力的嬰兒實施暴力及具高度危險性的動作，不僅嚴重違背職業倫理，更對幼兒身心造成巨大威脅，因此裁定駁回上訴，維持原判。

●《東森新媒體ETtoday》關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請打113保護專線。

●《東森新媒體ETtoday》關心您：有家暴事件請打113保護專線