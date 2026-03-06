　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中東戰火恐斷台天然氣　郭正亮：龔明鑫講了「大實話」

▲▼中油,天然氣,天然氣運輸船。（圖／中油提供）

▲台灣燃氣發電約佔47%，目前天然氣儲量約11天。（資料照／中油）

記者柯沛辰／綜合報導

美伊戰火升溫，伊朗揚言封鎖荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）。經濟部長龔明鑫表示，若4月天然氣調度出現困難，必要時將啟動燃煤備用機組。對此，前立委郭正亮批評，台灣有25％天然氣來自卡達，龔明鑫講了大實話，之後出去每個人每天都得戴口罩。

卡達天然氣占25％　郭正亮：台灣兩周就會陷危機

郭正亮5日在節目《觀點│亮劍台灣》中表示，卡達天然氣佔台灣25％，即便現在急著跟美國訂貨，天然氣運到台灣就月底了，根本來不及，因為台灣只要2個禮拜就陷入危機了，龔明鑫講了大實話，說了不起燒煤炭，因為台灣煤炭庫存有2個月。

台灣天然氣僅11天儲量　準備「用肺發電」天天戴口罩

郭正亮批評，民進黨的能源政策，碰到危機難以處理，因為天然氣儲存量只有11天，所以台灣人隨時要準備「用肺發電了」，接下來每天出去都要戴口罩，因為民進黨政府沒別的招了，只能用煤炭來發電。

郭正亮指出，龔明鑫說政府也會到市面上搶購天然氣，但現在市價是台灣長約的4倍價格，而且現在也不是只有台灣要買，日本、韓國也會買，因為不是只有台灣遇到危機。

▲▼行政院長卓榮泰13日主持行政院院會，經濟部長龔明鑫出席。（圖／行政院提供）

▲經濟部長龔明鑫。（圖／行政院）

對比韓日核電占比　郭正亮：台灣核電0％、天然氣47％

事實上，台灣天然氣的最大來源國是澳洲，「你認為澳大利亞會優先把貨賣給你台灣嗎？你認為雙方關係有比澳洲跟日本、韓國好嗎？所以現在的情況就是危機。」

郭正亮說，韓國的核電佔比30％，日本核電佔比13％，「我們台灣核電佔比是0％阿！天然氣佔比47％，反觀韓國跟日本的天然氣佔比都沒超過30％，這不就你民進黨造成的嗎？」

3月天然氣存量無虞　4月不排除啟動燃煤備用機組

龔明鑫3日表示，目前國內天然氣存量維持在11天以上，關於3月份天然氣，上半個月的部分已經出了荷姆茲海峽，下半個月的部分已在其他市場調到貨，所以3月沒有問題。接下來，採取提前長約、鄰國交換、現貨採購3大策略應對，但4月若缺口擴大，不排除啟動燃煤備用機組，全力穩定物價與電網。

03/03 全台詐欺最新數據

見張蘭發出孩子照片　汪小菲怒嗆：有沒有尊重人

郭正亮：川普打伊朗發現麻煩大了　我保證美國絕對撐不住恐淡出戰局

郭正亮：川普打伊朗發現麻煩大了　我保證美國絕對撐不住恐淡出戰局

美以聯手對伊朗發動攻擊，美國總統川普3日表示，起初預計需要4到5週時間，但美國有能力可以打更久。對此，前立委郭正亮4日表示，自己認為川普發現麻煩大了，因為伊朗就是準備耗著，戰局很有可能打到一定程度美國就淡出了，伊朗把報復打成全體戰爭，造成世界經濟恐慌，現在就比拚伊朗撐得住還是美國撐得住，「我跟你保證美國一定撐不住」。

中東軍事衝突　凸顯台灣應快速提高「能源自主」

中東軍事衝突　凸顯台灣應快速提高「能源自主」

中東戰火憂「斷氣」！　4檔油電燃氣股亮燈漲停

中東戰火憂「斷氣」！　4檔油電燃氣股亮燈漲停

美伊開戰引能源憂慮　龔明鑫：若拖到4月全面煤電是最後手段

美伊開戰引能源憂慮　龔明鑫：若拖到4月全面煤電是最後手段

以伊開戰卡達停產天然氣　卓榮泰：已啟動緊急應變機制

以伊開戰卡達停產天然氣　卓榮泰：已啟動緊急應變機制

