中東戰火恐斷台天然氣　郭正亮：龔明鑫講了「大實話」

美伊戰火升溫，伊朗揚言封鎖荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）。經濟部長龔明鑫表示，若4月天然氣調度出現困難，必要時將啟動燃煤備用機組。對此，前立委郭正亮批評，台灣有25％天然氣來自卡達，龔明鑫講了大實話，之後出去每個人每天都得戴口罩。

卡達天然氣占25％ 郭正亮：台灣兩周就會陷危機

郭正亮5日在節目《觀點│亮劍台灣》中表示，卡達天然氣佔台灣25％，即便現在急著跟美國訂貨，天然氣運到台灣就月底了，根本來不及，因為台灣只要2個禮拜就陷入危機了，龔明鑫講了大實話，說了不起燒煤炭，因為台灣煤炭庫存有2個月。

台灣天然氣僅11天儲量 準備「用肺發電」天天戴口罩

郭正亮批評，民進黨的能源政策，碰到危機難以處理，因為天然氣儲存量只有11天，所以台灣人隨時要準備「用肺發電了」，接下來每天出去都要戴口罩，因為民進黨政府沒別的招了，只能用煤炭來發電。

郭正亮指出，龔明鑫說政府也會到市面上搶購天然氣，但現在市價是台灣長約的4倍價格，而且現在也不是只有台灣要買，日本、韓國也會買，因為不是只有台灣遇到危機。

對比韓日核電占比 郭正亮：台灣核電0％、天然氣47％

事實上，台灣天然氣的最大來源國是澳洲，「你認為澳大利亞會優先把貨賣給你台灣嗎？你認為雙方關係有比澳洲跟日本、韓國好嗎？所以現在的情況就是危機。」

郭正亮說，韓國的核電佔比30％，日本核電佔比13％，「我們台灣核電佔比是0％阿！天然氣佔比47％，反觀韓國跟日本的天然氣佔比都沒超過30％，這不就你民進黨造成的嗎？」

3月天然氣存量無虞 4月不排除啟動燃煤備用機組

龔明鑫3日表示，目前國內天然氣存量維持在11天以上，關於3月份天然氣，上半個月的部分已經出了荷姆茲海峽，下半個月的部分已在其他市場調到貨，所以3月沒有問題。接下來，採取提前長約、鄰國交換、現貨採購3大策略應對，但4月若缺口擴大，不排除啟動燃煤備用機組，全力穩定物價與電網。