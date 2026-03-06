疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　輸球挑釁「任務達成」被灌爆

▲網友挑釁台灣隊被砲轟到刪文，不過仍被截圖流傳。（圖／翻攝Threads）

記者葉國吏／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC），台灣隊首戰被澳洲完封，沒想到卻有自稱是台灣的網友在網路暗酸台灣隊，結果被砲轟到體無完膚、刪文關閉帳號。

台灣首戰失利主將陳傑憲受傷退場

台灣隊首場對陣澳洲被完封，讓不少球迷感到難過。就在這時候卻有不長眼的自稱台灣網友，在Threads上發文炫耀，自稱是澳洲隊情蒐小組成員，並轉發澳洲總教練掌握台灣隊情資的報導。

▲WBC中華隊陳傑憲遭觸身球傷退。（圖／記者林敬旻攝）

這位網友嘲諷的表示：「當你很有信心的情蒐，結果被反情蒐大敗的時候」，更直言澳洲總教練的信心來源正是專業情蒐。該網友甚至沾沾自喜地提到，雖然有投台灣隊履歷但未被採用，目前任務已達成，還期待南韓或捷克隊與其聯繫。

炫耀抓耙子行為惹眾怒身分遭起底

這番挑釁言論引發網友怒火，批評其身為台灣人卻在國家隊戰敗後落井下石。許多球迷怒斥「領錢辦事沒問題，但有必要高調出來嘴國家隊嗎？」、「第一次看到當抓耙子還這麼沾沾自喜的」。隨後有網友起底該名原PO的經歷，發現他曾自稱擔任2013年WBC培訓人員及2017年 中華隊體能訓練師，更讓外界質疑其職業倫理。這位嘴秋的網友也因為承受不住砲火緊急刪文關帳。