　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　輸球挑釁「任務達成」被灌爆

▲▼網友挑釁台灣隊被砲轟到刪文，不過仍被截圖流傳。（圖／翻攝Threads）

▲網友挑釁台灣隊被砲轟到刪文，不過仍被截圖流傳。（圖／翻攝Threads）

記者葉國吏／綜合報導　

2026年世界棒球經典賽（WBC），台灣隊首戰被澳洲完封，沒想到卻有自稱是台灣的網友在網路暗酸台灣隊，結果被砲轟到體無完膚、刪文關閉帳號。

台灣首戰失利主將陳傑憲受傷退場
台灣隊首場對陣澳洲被完封，讓不少球迷感到難過。就在這時候卻有不長眼的自稱台灣網友，在Threads上發文炫耀，自稱是澳洲隊情蒐小組成員，並轉發澳洲總教練掌握台灣隊情資的報導。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲WBC中華隊陳傑憲遭觸身球傷退。（圖／記者林敬旻攝）

▲WBC中華隊陳傑憲遭觸身球傷退。（圖／記者林敬旻攝）

這位網友嘲諷的表示：「當你很有信心的情蒐，結果被反情蒐大敗的時候」，更直言澳洲總教練的信心來源正是專業情蒐。該網友甚至沾沾自喜地提到，雖然有投台灣隊履歷但未被採用，目前任務已達成，還期待南韓或捷克隊與其聯繫。

炫耀抓耙子行為惹眾怒身分遭起底
這番挑釁言論引發網友怒火，批評其身為台灣人卻在國家隊戰敗後落井下石。許多球迷怒斥「領錢辦事沒問題，但有必要高調出來嘴國家隊嗎？」、「第一次看到當抓耙子還這麼沾沾自喜的」。隨後有網友起底該名原PO的經歷，發現他曾自稱擔任2013年WBC培訓人員及2017年 中華隊體能訓練師，更讓外界質疑其職業倫理。這位嘴秋的網友也因為承受不住砲火緊急刪文關帳。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 5795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
AV女優突宣布引退！粉絲錯愕　達人揭原因
羅伯斯曝山本由伸投球限制！中華隊拚「韌性消耗戰」
女團C位瘦到剩40公斤！　驚爆「壽命將至」求助
上車囉！　專家揭「台積電」可買價位
疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　輸球挑釁「任務達成」被灌爆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣隊被完封找戰犯　牽拖「藍白砍預算害的」被炎上

玉山「銀白世界」積雪5公分！　日出絕美畫面曝光

快訊／07:32宜蘭近海3.3地震　最大震度3級

AV女優突宣布引退！粉絲錯愕　達人揭原因

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　輸球挑釁「任務達成」被灌爆

春天天氣變化快　專家曝關鍵「系統一點火就爆」易雷雨冰雹

查到6公分肺腫瘤「回家想想」　60歲婦4個月後成肺癌末期

今變濕冷下探13℃！　下周二又有鋒面報到

今「東北季風」越晚越冷　2地變天大雨

國運籤「黃金突然變鐵」馬上靈驗？巧合命中股災　朝天宮回應

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

89猴湊一對！賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

葉總叮嚀「台灣都在看」！　張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟

伊朗海軍基地被轟！　美軍擊沉最新型軍艦「德納號」

驚悚現場！高雄女騎士捲拖板車底...安全帽破裂爆血命危

台灣隊被完封找戰犯　牽拖「藍白砍預算害的」被炎上

玉山「銀白世界」積雪5公分！　日出絕美畫面曝光

快訊／07:32宜蘭近海3.3地震　最大震度3級

AV女優突宣布引退！粉絲錯愕　達人揭原因

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　輸球挑釁「任務達成」被灌爆

春天天氣變化快　專家曝關鍵「系統一點火就爆」易雷雨冰雹

查到6公分肺腫瘤「回家想想」　60歲婦4個月後成肺癌末期

今變濕冷下探13℃！　下周二又有鋒面報到

今「東北季風」越晚越冷　2地變天大雨

國運籤「黃金突然變鐵」馬上靈驗？巧合命中股災　朝天宮回應

配息連5升、績效奪冠！00929年化配息逼近7%　高股息ETF表現居首

金正恩怕了嗎？美智庫警告：若強行斬首「1億人陪葬」

WBC傷兵！太空人球星佩尼亞右手骨折退賽　多明尼加戰力受挫

虐童網紅「5寶媽」案外案！　爆丟摔男嬰判2年

羅伯斯曝山本由伸投球限制！中華隊拚「韌性消耗戰」

女星八點檔婚後不孕…遭尪羞辱「跟當小三的媽一樣」！甩巴掌離家

飛進日本中心！台虎夏日名古屋　一趟探索三大區域、解鎖三種旅遊心願

3月6日星座運勢／巨蟹週五財運看漲　射手草綠色助事業

台灣隊被完封找戰犯　牽拖「藍白砍預算害的」被炎上

玉山「銀白世界」積雪5公分！　日出絕美畫面曝光

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

生活熱門新聞

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　輸球挑釁「任務達成」被灌爆

國運籤「黃金變鐵」馬上靈驗？廟方回應

明起北東「雨連下9天」　未來一周3波冷空氣接力

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

丁特宣布：中華隊對山本拿1分送1000杯飲料

停水懶人包一次看！8縣市多地今晚起停水、降壓

今變濕冷下探13℃！　下周二又有鋒面報到

今變天「2地持續大雨」　下周還有2波冷空氣

WBC輸澳洲還有救！專家揭3大續命劇本

周末明顯冷！半個台灣上1字頭再現

即／大雷雨轟炸　宜蘭瞬間淹水

查到肺腫瘤　婦「回家想想」拖成癌末

夜市超凶糖葫蘆正妹神到了！超狂背景曝光

錯愕！AV女優突宣布引退　達人揭原因

更多熱門

相關新聞

吉力吉撈鼓舞全隊　江坤宇：還有3場！

吉力吉撈鼓舞全隊　江坤宇：還有3場！

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組賽事5日在東京巨蛋開打，中華隊首戰以0比3不敵澳洲。江坤宇賽後受訪時表示，雖然輸球難免感到可惜，但自己在打擊上的感覺其實不差，相信球隊能夠迅速調整心情，準備接下來的比賽。

井端點出台灣最大威脅　日本盼先得分

井端點出台灣最大威脅　日本盼先得分

經典賽B組戰力分析！美國拚冠　墨西哥有對手

經典賽B組戰力分析！美國拚冠　墨西哥有對手

丁特宣布：中華隊對山本拿1分送1000杯飲料

丁特宣布：中華隊對山本拿1分送1000杯飲料

球迷出征澳洲投手　陳傑憲IG發聲：彼此尊重

球迷出征澳洲投手　陳傑憲IG發聲：彼此尊重

關鍵字：

WBC

讀者迴響

熱門新聞

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　輸球挑釁「任務達成」被灌爆

混血女神「只穿內衣現身」火辣身材被看光！

女團C位瘦到剩40公斤！　驚爆「壽命將至」求助母：好像快死了

伊朗第2艘軍艦求入港！斯里蘭卡陷兩難

以軍F-35擊落伊朗戰機　畫面曝光

國運籤「黃金變鐵」馬上靈驗？廟方回應

即／轎車半截消失　宜蘭賓士暴衝連環撞釀1命危

賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

29歲正妹星二代證實離婚「情斷後尷尬同台」

明起北東「雨連下9天」　未來一周3波冷空氣接力

小甜甜布蘭妮酒駕遭逮！

韓媒酸台媒「拜託韓國幫忙贏」

馬思純宣布恢復單身　陸網狂刷恭喜

台股記憶體股旺宏爆5902萬「違約交割」　

上車囉！　專家揭「台積電」可買價位

更多

最夯影音

更多
球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛
曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面