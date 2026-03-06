分析／陸軍費增速放緩短暫「小低潮」　王雲飛：軍隊建設正常內在規律

▲2022年以來，大陸軍費預算增幅連續五年都在7%左右。。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／台北報導

大陸第十四屆全國人大第四次會議今天舉行開幕式，公布2026年中央地方財政預算編制，披露今年度軍費預算為1兆9095.61億元人民幣，增長7%，較去年放緩0.2%。對此，大陸軍事專家王雲飛接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，軍費增幅放緩與解放軍人事調整或改革無「直接關係」，核心主因在於軍隊建設的「內在規律」與裝備週期的盤整。王雲飛表示，隨著055型驅逐艦、殲20戰機等大型重點裝備初步建設任務完成，加上「十五五」規劃初期新研發項目尚未到成果產出期，預算投入出現短暫放緩的「小低潮」，都是屬正常現象，也是這軍隊建設正常規律。

大陸第十四屆全國人大第四次會議今天舉行開幕式，財政部公布「2026年中央與地方預算草案」披露今年軍費預算為1兆9095.61元人民幣，增長7%，增速降至2022年以來最低。這也是2022年以來，大陸軍費預算增幅連續五年都在7%左右。

大陸軍事專家、中國國防政策研究會研究員王雲飛接受《東森新媒體ETToday》訪問指出，大陸今年國防預算增幅為7%，較前4年平均7.2%降低了0.2個百分點，「這是反映國防和軍隊建設發展到現階段內在規律」。

王雲飛回顧20多年前，解放軍曾因「建設欠帳」過多而出現爆發式、補充式的發展；近四年因多項新裝備研製投入成功，許多新裝備需大量投入轉化為實際戰鬥力，平均增長7.2％。「今年是前五年增長率之下的軍隊建設『總盤整』。」

王雲飛進一步解釋，過去十年間重點發展的計畫，如055型與052D型驅逐艦、殲20戰機、新型導彈等大型型號，已基本完成初期建設任務。由於這些武器的使用周期長達10至20年，短期內不會再有大規模的高額投入。與此同時，今年作為「十五五」規劃的開端，新一代武器裝備（如六代戰機、新型戰艦）雖已列入計劃，但尚未到成果產出的收穫期。此外，今年缺乏如去年「九三閱兵」等大型活動的額外支出，也是軍費增速放緩的原因之一。

▲大陸國防支出增速遇10年短暫放緩周期，待新武器研發將恢復正常增速。（圖／CFP）

軍費微緩增是否受軍方人事調整影響？王雲飛澄清兩者僅有「間接」而非「直接」關係。他坦言，過去軍隊財務運行在制度上確實存在一些不嚴謹之處，隨著改革推進，現在對預算、決算與經費審查比過去嚴格許多。在審核趨嚴的背景下，該花的錢就花，不該花的或把握不準的項目會被暫緩，一定程度上影響軍費案的提出規模，但這並非主導因素。

「軍隊建設規律到了今年是一個『小低潮』，再過幾年可能還會一個正常的增長，這主要是軍隊建設的規律。」王雲飛認為目前大陸軍費基於裝備建設、後勤體系發展規律的「短暫」放緩。

王雲飛也指出，隨著新一代型號研發跨越周期並結出成果，未來幾年軍費預算仍可能回歸正常增長，甚至再次超過7%的增幅。目前的調整是為了確保經費能更精準支撐下一階段的國防現代化需求。

中華戰略學會資深研究員張競則分析，多年來大陸國防開支與軍費預算，基本上與經濟成長、消費物價通漲程度、中央政府總預算成長比率以及當時與預期戰略環境變化，並無任何連動比例關係。

張競提醒，「研究者亦歸納不出任何理則因果要素，在解放軍軍隊改革、組織重整與大量投資軍備整建過程，儘管新艦如餃子般下水，大量戰機與戰甲車橫空出世，但就是無法看出軍費預算與國防開支有急遽變動與成長現象。因此判斷解放軍內還有充份『家底』與『小金庫』可供調撥運用，應該是合理推論。」

另外，談及解放軍軍費每年100%支出全部花完。張競指出，大陸財政部在第十四屆全國人民代表大會第四次會議所提出《關於2025年中央與地方預算執行狀況與2026年中央和地方預算草案的報告》，2025年大陸國防支出17846.65億元人民幣，整個預算支用維持100%「讓人覺得不可思議。」

張競坦言，此乃中央軍委年年對國務院財政部回報財政預算收支數字，解放軍處理國家軍費預算，還是保持「包幹」體制立場與作風，預算不足靠本身調撥流用，絕對不向國家財政體系叫窮，要求當年度增撥追補預算，若有預算盈餘，亦由本身將經費留用周轉，不會將剩餘軍費繳回國庫。「此種處理年度軍費預算之傳統思維，研究中國大陸國防與軍事體制者，必須牢記在心。」