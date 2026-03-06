　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

分析／陸軍費增速放緩短暫「小低潮」　王雲飛：軍隊建設正常內在規律

▲▼大陸兩會即將召開，圖為北京人民大會堂。（圖／記者陳冠宇攝）

▲2022年以來，大陸軍費預算增幅連續五年都在7%左右。。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／台北報導

大陸第十四屆全國人大第四次會議今天舉行開幕式，公布2026年中央地方財政預算編制，披露今年度軍費預算為1兆9095.61億元人民幣，增長7%，較去年放緩0.2%。對此，大陸軍事專家王雲飛接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，軍費增幅放緩與解放軍人事調整或改革無「直接關係」，核心主因在於軍隊建設的「內在規律」與裝備週期的盤整。王雲飛表示，隨著055型驅逐艦、殲20戰機等大型重點裝備初步建設任務完成，加上「十五五」規劃初期新研發項目尚未到成果產出期，預算投入出現短暫放緩的「小低潮」，都是屬正常現象，也是這軍隊建設正常規律。

大陸第十四屆全國人大第四次會議今天舉行開幕式，財政部公布「2026年中央與地方預算草案」披露今年軍費預算為1兆9095.61元人民幣，增長7%，增速降至2022年以來最低。這也是2022年以來，大陸軍費預算增幅連續五年都在7%左右。

大陸軍事專家、中國國防政策研究會研究員王雲飛接受《東森新媒體ETToday》訪問指出，大陸今年國防預算增幅為7%，較前4年平均7.2%降低了0.2個百分點，「這是反映國防和軍隊建設發展到現階段內在規律」。

王雲飛回顧20多年前，解放軍曾因「建設欠帳」過多而出現爆發式、補充式的發展；近四年因多項新裝備研製投入成功，許多新裝備需大量投入轉化為實際戰鬥力，平均增長7.2％。「今年是前五年增長率之下的軍隊建設『總盤整』。」

王雲飛進一步解釋，過去十年間重點發展的計畫，如055型與052D型驅逐艦、殲20戰機、新型導彈等大型型號，已基本完成初期建設任務。由於這些武器的使用周期長達10至20年，短期內不會再有大規模的高額投入。與此同時，今年作為「十五五」規劃的開端，新一代武器裝備（如六代戰機、新型戰艦）雖已列入計劃，但尚未到成果產出的收穫期。此外，今年缺乏如去年「九三閱兵」等大型活動的額外支出，也是軍費增速放緩的原因之一。

▲▼解放軍東部戰區4月8日環台軍演。（圖／CFP）

▲大陸國防支出增速遇10年短暫放緩周期，待新武器研發將恢復正常增速。（圖／CFP）

軍費微緩增是否受軍方人事調整影響？王雲飛澄清兩者僅有「間接」而非「直接」關係。他坦言，過去軍隊財務運行在制度上確實存在一些不嚴謹之處，隨著改革推進，現在對預算、決算與經費審查比過去嚴格許多。在審核趨嚴的背景下，該花的錢就花，不該花的或把握不準的項目會被暫緩，一定程度上影響軍費案的提出規模，但這並非主導因素。

「軍隊建設規律到了今年是一個『小低潮』，再過幾年可能還會一個正常的增長，這主要是軍隊建設的規律。」王雲飛認為目前大陸軍費基於裝備建設、後勤體系發展規律的「短暫」放緩。

王雲飛也指出，隨著新一代型號研發跨越周期並結出成果，未來幾年軍費預算仍可能回歸正常增長，甚至再次超過7%的增幅。目前的調整是為了確保經費能更精準支撐下一階段的國防現代化需求。

中華戰略學會資深研究員張競則分析，多年來大陸國防開支與軍費預算，基本上與經濟成長、消費物價通漲程度、中央政府總預算成長比率以及當時與預期戰略環境變化，並無任何連動比例關係。

張競提醒，「研究者亦歸納不出任何理則因果要素，在解放軍軍隊改革、組織重整與大量投資軍備整建過程，儘管新艦如餃子般下水，大量戰機與戰甲車橫空出世，但就是無法看出軍費預算與國防開支有急遽變動與成長現象。因此判斷解放軍內還有充份『家底』與『小金庫』可供調撥運用，應該是合理推論。」

另外，談及解放軍軍費每年100%支出全部花完。張競指出，大陸財政部在第十四屆全國人民代表大會第四次會議所提出《關於2025年中央與地方預算執行狀況與2026年中央和地方預算草案的報告》，2025年大陸國防支出17846.65億元人民幣，整個預算支用維持100%「讓人覺得不可思議。」

張競坦言，此乃中央軍委年年對國務院財政部回報財政預算收支數字，解放軍處理國家軍費預算，還是保持「包幹」體制立場與作風，預算不足靠本身調撥流用，絕對不向國家財政體系叫窮，要求當年度增撥追補預算，若有預算盈餘，亦由本身將經費留用周轉，不會將剩餘軍費繳回國庫。「此種處理年度軍費預算之傳統思維，研究中國大陸國防與軍事體制者，必須牢記在心。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 5795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
AV女優突宣布引退！粉絲錯愕　達人揭原因
羅伯斯曝山本由伸投球限制！中華隊拚「韌性消耗戰」
女團C位瘦到剩40公斤！　驚爆「壽命將至」求助
上車囉！　專家揭「台積電」可買價位
疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　輸球挑釁「任務達成」被灌爆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

分析／陸軍費增速放緩短暫「小低潮」　王雲飛：軍隊建設正常內在規律

2026兩會／中日關係怎改善？　陸駐日大使：堅持四個政治文件是跟本

2026兩會／李強涉台論述　學者：求穩定為對台工作重點

陸委會：李貞秀自曝「去年才除籍」　政府本來還不知道

2名員工遭奧客推打辱罵！　胖東來發放「6.8萬委屈獎金」

陸委會：中共軍費一年增6000億　台灣才1500億「必須加緊趕上」

陸委會：「陸二代」若具雙重身分　任公職恐有困難

2026兩會／1200萬人就業好焦慮 　陸官方：解決技能不匹配、支持AI創業

出血1200ml！　陸情侶激烈房事後…女友「黃體破裂險喪命」

推動中東局勢降溫　陸將派特使翟雋出訪斡旋

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

89猴湊一對！賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

葉總叮嚀「台灣都在看」！　張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟

伊朗海軍基地被轟！　美軍擊沉最新型軍艦「德納號」

驚悚現場！高雄女騎士捲拖板車底...安全帽破裂爆血命危

分析／陸軍費增速放緩短暫「小低潮」　王雲飛：軍隊建設正常內在規律

2026兩會／中日關係怎改善？　陸駐日大使：堅持四個政治文件是跟本

2026兩會／李強涉台論述　學者：求穩定為對台工作重點

陸委會：李貞秀自曝「去年才除籍」　政府本來還不知道

2名員工遭奧客推打辱罵！　胖東來發放「6.8萬委屈獎金」

陸委會：中共軍費一年增6000億　台灣才1500億「必須加緊趕上」

陸委會：「陸二代」若具雙重身分　任公職恐有困難

2026兩會／1200萬人就業好焦慮 　陸官方：解決技能不匹配、支持AI創業

出血1200ml！　陸情侶激烈房事後…女友「黃體破裂險喪命」

推動中東局勢降溫　陸將派特使翟雋出訪斡旋

配息連5升、績效奪冠！00929年化配息逼近7%　高股息ETF表現居首

金正恩怕了嗎？美智庫警告：若強行斬首「1億人陪葬」

WBC傷兵！太空人球星佩尼亞右手骨折退賽　多明尼加戰力受挫

虐童網紅「5寶媽」案外案！　爆丟摔男嬰判2年

羅伯斯曝山本由伸投球限制！中華隊拚「韌性消耗戰」

女星八點檔婚後不孕…遭尪羞辱「跟當小三的媽一樣」！甩巴掌離家

飛進日本中心！台虎夏日名古屋　一趟探索三大區域、解鎖三種旅遊心願

3月6日星座運勢／巨蟹週五財運看漲　射手草綠色助事業

台灣隊被完封找戰犯　牽拖「藍白砍預算害的」被炎上

玉山「銀白世界」積雪5公分！　日出絕美畫面曝光

文相敏主動靠李泳知肩　網笑「太少演歐巴了XD」

大陸熱門新聞

陸委會：李貞秀自曝「去年才除籍」

2026兩會／中日關係怎改善？　陸駐日大使：堅持四個政治文件是跟本

快訊／李強報告涉台出爐！　列入「弘揚中華文化、落實同等待遇政策」

員工遭奧客辱罵！胖東來發6.8萬委屈獎金

陸委會：陸二代若具雙重身分　恐難任公職

陸委會：中共軍費年增6000億　台灣才1500億

太激烈！陸情侶同房後女友黃體破裂險喪命

2026兩會／陸軍費增速放緩短暫「小低潮」

貴州男出軌正妹同事　雙雙感染愛滋

2026兩會／李強涉台論述　學者：求穩定為對台工作重點

單日1g跌230元！陸金飾價格下跌

小情侶躲車後愛愛以為沒人　過程全被錄

推動中東局勢降溫 陸將派特使翟雋出訪斡旋

2026兩會／1200萬人找工作！陸官方祭出「穩就業」戰略

更多熱門

相關新聞

民進黨決戰中台灣的戰略操作？　賴清德必須「下重兵」的關鍵縣市

民進黨決戰中台灣的戰略操作？　賴清德必須「下重兵」的關鍵縣市

民進黨長期以來在中台灣的地方選戰居於劣勢，除了黨內地方派系難以整合的弊病外，就是基層組織的服務與動員能量不足，在缺乏政治明星級的領導魅力引動下，無法在地方縣市長的選戰中形成優勢氛圍，幾乎屢戰屢敗。尤其是在盧秀燕打敗林佳龍選上台中市長後，其政治聲勢水漲船高，彷彿成為「中霸天」，統領彰化、南投的政治共主，外界普遍期待盧秀燕在卸任市長後能夠進軍中央參選總統。

中國軍費持續擴張　台灣防衛決心正面臨考驗

中國軍費持續擴張　台灣防衛決心正面臨考驗

陸委會：中共軍費年增6000億　台灣才1500億

陸委會：中共軍費年增6000億　台灣才1500億

分析／2026陸軍費預算「花在刀刃上」　

分析／2026陸軍費預算「花在刀刃上」　

陸經濟目標改「區間式」　為不確定留空間

陸經濟目標改「區間式」　為不確定留空間

關鍵字：

2026兩會軍事國防軍費

讀者迴響

熱門新聞

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　輸球挑釁「任務達成」被灌爆

混血女神「只穿內衣現身」火辣身材被看光！

女團C位瘦到剩40公斤！　驚爆「壽命將至」求助母：好像快死了

伊朗第2艘軍艦求入港！斯里蘭卡陷兩難

以軍F-35擊落伊朗戰機　畫面曝光

國運籤「黃金變鐵」馬上靈驗？廟方回應

即／轎車半截消失　宜蘭賓士暴衝連環撞釀1命危

賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

29歲正妹星二代證實離婚「情斷後尷尬同台」

明起北東「雨連下9天」　未來一周3波冷空氣接力

小甜甜布蘭妮酒駕遭逮！

韓媒酸台媒「拜託韓國幫忙贏」

馬思純宣布恢復單身　陸網狂刷恭喜

台股記憶體股旺宏爆5902萬「違約交割」　

上車囉！　專家揭「台積電」可買價位

更多

最夯影音

更多
球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛
曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面