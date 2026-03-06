春天天氣變化快　專家曝關鍵「系統一點火就爆」易雷雨冰雹

▲春天天氣變化快，常見「上午晴、下午雨」。（圖／記者呂佳賢攝）

氣象專家林得恩表示，春天天氣變化快，主因是大氣環流處於冬夏過渡期，冷暖氣團頻繁交會，且水氣充沛、鋒面活躍，大氣穩定度低，系統一點火就爆，所以一點小擾動就會造成天氣劇烈變化，易有雷雨、冰雹，常見「今天冷、明天暖」、「上午晴、下午雨」的天氣型態。

冬夏過渡期能量不穩 華南雲雨帶、鋒面移動快

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，春天天氣變化快，因為在此時期，大氣環流正處於「冬季型向夏季型轉換的過渡期」，能量與動力條件都不穩定，冷暖氣團頻繁交會，介面水氣充沛，鋒面活動活躍，通常，華南雲雨帶或是鋒面移動速度都會比較快。

噴流擺動大帶動系統 預報難度也跟著升高

林得恩指出，春天在中高緯度的西風帶仍然偏強，噴流（jet stream）南北擺動幅度大，也易肇致鋒面或低壓系統移動速度快速，這也是春天天氣「變化快、預報難度高」的重要動力因素。

日照增強對流旺 常見「早上晴、下午雷陣雨」

林得恩表示，進入春季後，太陽輻射緣故，白天日照增強，地表加熱不均，對流開始活躍，容易觸發午後熱力對流、陣雨或雷雨等中小尺度天氣，常見現象包括「早上晴朗、下午突然下雨」。

另一方面，春季環境大氣特性，大氣穩定度低，系統一點火就爆，此時高空環境仍冷、但在低層已經逐漸變暖、變濕，垂直溫度遞減率大，這種垂直結構分佈，是非常有利於對流發展，小擾動就可能造成天氣劇烈變化，如：春季的雷雨、冰雹、強陣風較容易出現。

本周東北季風接力 北東、東半部轉濕涼降雨增

林得恩今晨最新評估，本周天氣，前後分別將受東北季風、東北季風再增強及華南雲雨帶東移的影響，北部、東北部及東半部地區不但環境水氣增多、降雨機會增大；氣溫也會轉趨涼冷。