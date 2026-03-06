今變濕冷下探13℃！　下周二又有鋒面報到

▲今晨東半部雲層厚實、西半部雲層鬆散（左），降水回波大多在東側海上（中），台中以北有局部降雨、東半部較明顯（右）。（圖／翻攝自「洩天機教室」）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家吳德榮表示，今天（6日）東北季風增強，北部、東半部轉雨降溫，北台灣愈晚愈濕冷，最低降至13度，周日回溫。不過，下周二（10日）鋒面掠過，再度轉雨降溫，直到下周四（12日）起乾空氣壟罩，各地將晴朗穩定，白天舒適微熱。

吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」撰文表示，最新（5日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天（6日）東北季風增強，北部、東半部轉為局部短暫雨，氣溫下降、北台灣愈晚愈濕冷，平地最低氣溫約降至13度（台北測站≧15度、不符合「大陸冷氣團」），中南部晴時多雲，影響輕微。

今天各地區氣溫如下：

北部20降至13度

中部15至26度

南部17至28度

東部15至27度

最新模式模擬顯示，明天、下周日（7、8日）東北季風影響，迎風面大台北東側及東半部有局部短暫雨的機率，大台北西側多雲，中南部晴朗；明天北台灣偏冷、下周日氣溫略升。下周一（9日）轉偏東風、水氣稍增，大台北及東半部仍有局部短暫雨，氣溫小幅微升。

最新模式模擬顯示，下周二（10日）鋒面掠過，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫漸降。下周三（11日）「大陸高壓」乾空氣開始南下、迎風面降雨逐漸停歇，天氣好轉。

下周四（12日）起至下周日（15）日「大陸高壓」乾空氣籠罩，各地晴朗穩定，白天舒適微熱，夜間「輻射冷卻」強、清晨氣溫低，日夜溫差很大。另外，濕度很低，天乾物燥、山區掃墓需小心火燭。