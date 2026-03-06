美國關閉駐科威特大使館　撤僑包機啟動

▲美軍在科威特基地，圖為2011年12月最後一批撤離伊拉克的美軍士兵。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

中東戰火持續延燒，美國國務院今天正式宣布關閉駐科威特市大使館，並對當地美國公民發出緊急撤離令，無法離開者則受命就地避難。自「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）展開以來，美軍已出現人員傷亡，加上科威特境內傳出遭伊朗攻勢波及，美方正加速撤離周邊盟國人員，首班撤僑包機也已正式啟動。

美軍遇襲陣亡駐科使館全面撤離

美軍與以色列聯手對伊朗發動軍事行動後，區域局勢劇烈震盪。美國國務院指出，自2月28日行動至今已有6名美軍喪生，其中首批陣亡人員是在科威特民用港口的臨時作戰中心遭伊朗直接襲擊殉職。由於大使館所在區域日前已出現濃煙，疑似遭到火力的直接威脅，美方為確保人員安全，決定即日起關閉使館並敦促公民立即離境。

除了科威特，伊朗也將矛頭對準美國在海灣地區的所有盟友。美國政府目前已相繼關閉駐沙烏地阿拉伯利雅德及黎巴嫩的大使館，並對埃及、伊拉克、約旦、敘利亞、阿拉伯聯合大公國及卡達等國的公民發出緊急撤離呼籲。國務院助理國務卿 強生（Dylan Johnson）表示，目前已協助近6500人撤離，多數人仍是透過商業航班自行離開。

首班撤僑包機起飛萬名美軍離境

為了因應日益惡化的安全環境，美國首班撤僑包機已於昨天從中東地區起飛。根據官方估計，目前已有超過1萬7500名美國公民選擇自行離開戰區。國務院強調，基於行動安全考量，目前無法對外公布具體的撤離路線與班次細節，但承諾接下來會在中東區域增加更多班次，確保滯留當地的公民能平安返回美國境內。

國務院在聲明中呼籲，目前仍在以色列、阿拉伯聯合大公國、卡達及沙烏地阿拉伯等地的美國公民，應盡速透過網路報名登記撤離資訊。強生 提到，雖然目前多數美國人是採取自行撤離的方式，但政府會持續提供必要的協助。隨著戰事升級，美方正全力防範伊朗可能的後續報復行動，並呼籲所有公民在此動盪時刻保持高度警覺。