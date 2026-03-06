　
國際

彭博：美擬「晶片新規」：買輝達需批准　劍指AI守門人

▲▼NVIDIA輝達台灣分公司位在北市內湖。（圖／路透）

▲NVIDIA輝達台灣分公司位在北市內湖。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

美國總統川普（Donald Trump）政府傳出正草擬一項具備高度掌控權的AI監管新規，未來全球各地採購AI晶片皆須經過美國政府批准，有意讓美國成為全球AI「守門人」。

全球出口許可制將成美外交籌碼
根據彭博（Bloomberg News）報導，這項草案要求企業在出口幾乎所有AI加速晶片時，都必須取得美國許可。過去僅針對約40個國家的限制，未來將擴展至全球規模。這意味著無論是輝達還是超微的產品，只要涉及AI運算，都必須由美國商務部進行審核，這項權力將直接影響各國數位基礎設施的建設進度與軍事主權。

▲▼超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰。（圖／路透）

▲超微半導體（AMD）。（圖／路透）

這項機制也賦予川普政府極大的談判籌碼。知情人士指出，美國可能利用晶片出口許可作為關稅談判的對價工具，甚至曾威脅以此報復徵收數位服務稅的地區。川普團隊強調，此舉並非要全面禁止出口，而是希望確保全球採用的是美國技術而非中國技術，特別是針對「南方世界」（Global South）國家的布局。

依算力規模分級審核並防堵中國
新規將依據企業所需的算力規模設定不同門檻。以輝達最新的GB300晶片為例，小額出貨可能獲得部分豁免，但若涉及建立大型算力叢集，則需預先核准並接受實地查核。若單一國家部署量超過20萬顆，該國政府甚至必須介入協商，且美方僅會批准技術出口給承諾遵守安全規範、並對美國AI產業進行對等投資的盟友。

在對中政策方面，這套全球框架將同步限制中國企業在海外取得算力資源的管道。例如在與阿拉伯聯合大公國的協議中，美方即要求不得提供算力給中國公司。川普團隊目前仍在精算，如何在提供足夠晶片壓制華為（Huawei Technologies）崛起的同時，又不讓中國獲得過多算力，以維持美國在AI智慧財產與軍事上的絕對領先地位。

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／小甜甜布蘭妮酒駕遭逮！

