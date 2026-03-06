　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今「東北季風」越晚越冷　2地變天大雨

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲今東北季風增強，基隆北海岸、東北部地區有持續較大雨勢。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯沛辰／台北報導

今天（6日）白天起東北季風增強、越晚越冷，迎風面轉為陰短暫雨，基隆北海岸、東北部地區有較大雨勢發生。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周雨勢變化。（圖／氣象署）

今日東北季風增強　迎風面雨勢明顯

氣象署資深預報員賴欣國表示，今天（6日）白天起，東北季風增強，迎風面北部、東半部地區及恆春半島為陰短暫雨，中南部山區也有零星降雨，其中基隆北海岸及東北部地區降雨較持續、明顯，有較大雨勢發生的機率，中南部平地則多雲到晴、可見陽光。

氣溫方面，白天高溫北台灣18至20度，其他地區約24至26度，南部可到28度左右；晚間隨東北季風增強，各地溫度再降，普遍約16至18度，北台灣約15、16度。離島部分，澎湖陰天19至21度，金門晴時多雲13至20度，馬祖陰天12至16度。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周溫度變化。（圖／氣象署）

東北季風接力　今起7天迎接三波增強

周六（7日）至周日（8日）清晨受東北季風影響，北台灣較涼，其他地區早晚也涼，直到周日（8日）白天起東北季風減弱，北台灣氣溫才會稍微回升。周末降雨部分，以基隆北海岸、東半部、恆春半島及大台北山區為主，有局部短暫雨，周六（7日）大台北也有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

賴欣國表示，今天東北季風南下，清晨到上午，中部也會有零星降雨，但明天（7日）雨區縮小，大台北平地只下到明天，預計這波東北季風會一路影響到周日（8日）清晨。

不過，迎接周日（8日）短暫回溫空檔後，下周一（9日）還有一波增強，北台灣轉涼，桃園以北、東半部地區及恆春半島將有局部短暫雨，直到周三（11日）才會減弱，氣溫回升，但下周四（12日）又有第三波增強，只是水氣相對沒那麼多，僅基隆北海岸、東半部及大台北山區有零星短暫雨。

▼近期天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

 
03/03 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

