川普要參與伊朗最高領袖遴選　不接受哈米尼兒子接班

▲伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei，左）喪命，美國總統川普表示要參與接班人遴選。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）對伊朗政權更迭展現強硬態度，他向媒體透露必須親自參與伊朗新任最高領袖的遴選過程，並明確表態無法接受已故領袖哈米尼之子接班。川普強調目標是找尋能為當地帶來和平的人選，並比照先前與委內瑞拉合作的模式，要求新政權必須遵從華府路線，以確保後續各項戰略資源的合作。

川普拒哈米尼之子接班欲介入任命

川普受訪時直言，他無法接受已故最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的兒子穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）掌權。他認為伊朗需要一位能帶來和諧的人選，並強調自己必須參與這項任命案，這項主張與他先前處理委內瑞拉政局的手段如出一轍，當時美方也是透過扶植特定對象來確保美國利益。

▲伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。（圖／達志影像／美聯社）

回顧委內瑞拉情勢，美軍在今年1月發動大規模打擊，逮捕時任總統馬杜洛及其家屬。川普隨後選擇與曾任副手的臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）合作，開出的前提是該政府必須完全遵從華府路線，特別是針對獲取該國龐大石油資源的權限。

美以發動空襲推翻伊朗舊政權

上月28日美國與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）共同宣布對伊朗展開大規模空襲，行動核心目標就是推動政權更迭。伊朗政府隨後證實，高齡86歲的哈米尼已在攻擊中喪命。這場軍事行動徹底瓦解了原本的統治核心，也讓伊朗政壇陷入領袖真空狀態。

雖然空襲造成毀滅性打擊，但消息人士指出，原本被視為接班人的穆吉塔巴在攻擊中倖存。身為中階神職人員的他，與軍方精銳革命衛隊關係密切，政治立場極度強硬，是目前神權體制中最具影響力的人物。由於穆吉塔巴代表著既有的反美勢力，自然成為川普眼中必須排除的對象。

目前伊朗尚未正式對外宣布繼任人選，內部局勢依舊緊繃。川普的強勢介入無疑為中東局勢投下震撼彈，也顯示美國在後哈米尼時代，打算採取更為主動的姿態來重新塑造區域秩序，確保新任領袖符合美方利益。