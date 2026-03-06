　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沈伯洋「切割青鳥」？現身回網友：價值觀跟民進黨支持者不同

▲▼民進黨立委邱議瑩、沈柏洋、李昆澤、黃捷、李伯毅、高雄市議員鄭孟洳、鄭光峰舉辦「高雄支援大罷免大成功！」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲沈伯洋表態：青鳥價值觀跟民進黨支持者有一定程度不同。（資料照／記者湯興漢攝）

記者許力方／綜合報導

民進黨立委沈伯洋日前在立院發言時表態，若沒有2024的「青鳥行動」就沒有現在的台灣，是當時的青鳥助攻台積電的布局，但近日有網友討論，「現在青鳥都不敢承認是青鳥」，沈伯洋現身回覆「青鳥價值觀跟一般民進黨支持者有一定程度的不一致」，引發網友熱烈討論，此舉是黨在切割青鳥。

有網友2日透過Threads發文直指「現在青鳥都不敢承認是青鳥了，每個起手式都會這樣回EX：我不是青鳥 也不是民進黨員，我們只是一群熱愛台灣、挺台灣的。」文章吸引沈伯洋的注意，回覆「因為這是事實」，並稱依照數據，就可以發現，青鳥價值觀跟一般民進黨支持者價值觀有一定程度的不一致。

沈伯洋並附上有小黨曾做過青鳥行動現場的問卷，結果顯示，現場民進黨支持者比例並沒有多高，「就事論事，應該沒那麼困難。雖然我自己是民進黨，但不代表其他人都是。」

▲▼沈伯洋疑似切割青鳥。（圖／翻攝沈伯洋Threads）

▲沈伯洋回應被認為是切割青鳥。（圖／翻攝沈伯洋Threads）

沈伯洋的發文吸引大批網友圍觀，紛紛留言驚呼「什麼鬼，現在已經更新到青鳥不是民進黨支持者了嗎」、「青鳥要被黨拋棄了」、「次元切割刀終究還是切開青鳥了」、「完蛋啦 辛辛苦苦飛出來被主人拋棄QQ」、「留友看民進黨切割青鳥。」還有網友貼出總統賴清德曾說「青鳥會飛出來」的新聞畫面笑稱「笑死，我還以為是總統親衛隊。」

事實上，立法院1月21日進行總統彈劾案審查時，沈伯洋曾在發言時公開表示，「為什麼2024年會有青鳥行動？因為國會濫權啊。」每一次群眾站出來才會有現在的台灣，並強調，若2024年沒有那麼多人站出來，台積電有辦法布局全球嗎？

03/03 全台詐欺最新數據

397 1 5795 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／小甜甜布蘭妮酒駕遭逮！

相關新聞

德國在台協會拜訪黃國昌　綠支持者洗版轟：幹嘛見髒東西？

德國在台協會拜訪黃國昌　綠支持者洗版轟：幹嘛見髒東西？

德國在台協會3日貼出照片表示，狄嘉信(Karsten Tietz)處長拜訪了民眾黨主席黃國昌先生，會議中狄處長對於民眾黨政策方針，以及國會法案議題，提出問題與想法，非常感謝黃主席接待。未料，該貼文引起大批綠營支持者不滿，留言批評「德國人口味真特殊，跟這種X不可聞的也能交流」、「幹嘛浪費時間跟髒東西見面啊」。

最狂轉職！蔡英文留言「教授→總統」...30萬人朝聖

最狂轉職！蔡英文留言「教授→總統」...30萬人朝聖

媽媽「捷運管教小孩」遭攻擊！兇手疑為綠黨人士　政策會主任急回應

媽媽「捷運管教小孩」遭攻擊！兇手疑為綠黨人士　政策會主任急回應

台灣四面環海為何「海洋科系」卻冷門？內行揭關鍵

台灣四面環海為何「海洋科系」卻冷門？內行揭關鍵

藍擬推0到6歲免健保費　綠委拋3問：救急還是灑糖？

藍擬推0到6歲免健保費　綠委拋3問：救急還是灑糖？

青鳥沈伯洋threads

