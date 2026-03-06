美潛艦才剛轟沉一艘！第2艘伊朗軍艦「急叩關」　斯里蘭卡陷兩難

▲伊朗軍艦「德納號」號日前在斯里蘭卡海岸附近遭美軍潛艇擊沉。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

印度洋緊張局勢持續發酵！在一艘伊朗軍艦「德納號」（IRIS Dena）於斯里蘭卡南部外海遭美軍潛艇魚雷擊沉、至少87名水兵喪生後，另一艘伊朗軍艦已進入斯里蘭卡水域海域，斯里蘭卡政府5日證實，正密切關注並採取必要行動處理此一敏感局勢。

第二艘伊朗軍艦進入斯里蘭卡水域

斯里蘭卡政府發言人賈亞提沙（Nalinda Jayatissa）於國會答詢時表示，伊朗第二艘軍艦目前已駛入斯里蘭卡海域，政府正全力保障該艦及船上人員的生命安全，並強調此舉旨在以最小代價維持區域和平與穩定。賈亞提沙並未透露該艦的具體名稱與人數，但指出相關單位已掌握所有動向，總統及國防部門皆已介入協調因應。

儘管有其他報導指出該軍艦曾提出靠港請求，並尋求進入可倫坡港維修，斯里蘭卡官方迄今未對外明確發布是否准予靠岸的最終決定。本次政府對此僅表示，將依國際法與人道考量審慎處理，不會在未評估風險前貿然行動。

▲一名受傷的伊朗水手被送往當地醫院治療。（圖／路透）

前艦遭擊沉 善後行動持續

先前被擊沉的「德納號」是在3月4日參加完印度海軍邀請的聯合軍事演習後返航途中於加勒（Galle）外海遭美軍潛艦魚雷攻擊，造成至少87名伊朗水兵身亡。斯里蘭卡海軍隨後進行打撈與救援，已確認部分遺體，並在加勒港安排專責部門處理遺體運送與驗屍程序。

目前，32名倖存水兵在斯里蘭卡醫療單位接受治療。醫院內部人士指出，多數受救者傷勢並不算嚴重，包含撕裂傷、骨折等，另有少數人需進一步醫療處理。

官方回應強調安全與和平

政府發言人賈亞提沙強調，面對敏感的地緣政治局勢，斯里蘭卡政府的首要考量是減少生命損失並維護地區安全。他說：「我們正在採取必要措施解決這一問題，確保所有人的安全和本地區的和平穩定。」政府也正在準備相關報告，將在內部程序完成後提交國會。

外交分析指出，這起事件目前正考驗斯里蘭卡的外交處理能力與立場。作為印度洋重要的航運樞紐與戰略位置國家，斯里蘭卡歷來維持中立立場，但在美伊緊張局勢升級下，其如何在外交上取得平衡、避免被捲入更大範圍的衝突，成為國際關注焦點。