國運籤「黃金突然變鐵」馬上靈驗？巧合命中股災　朝天宮回應

記者許力方／綜合報導

雲林縣北港朝天宮大年初四舉行接神抽公籤，被視為國運籤的「港運」公籤，抽出己卯籤「龍虎相交在門前」、「黃金忽然變成鐵」，廟方解籤為中下籤。如今美以與伊朗戰爭影響，全球正逢股災，黃金價格一度慘跌，「神」命中引發討論，廟方也出面回應。

朝天宮當時依序抽出人口、水路、五穀、港運、六畜及生意籤等6支公籤。其中港運籤在第一籤即抽中己卯籤，籤文內容載明「龍虎相交在門前，此事必定兩相連。黃金忽然變成鐵，何用作福問神仙」，籤詩出自《王翦入五雷》，董事長蔡咏鍀解釋，港運籤屬於中下籤，意味著各界需和諧相處，「好像在影射各黨派不要鬥爭，會直接影響到百姓」。

國際局勢因伊朗戰爭動盪，全球股災空襲，台股更連日重挫，有民眾解讀籤詩中預言「龍虎相交」、「黃金變鐵」命中，批踢踢有鄉民陸續發文驚呼「國運籤下下籤馬上靈驗了？」過年時全台廟宇國運籤抽了一堆下下籤，結果過完年直接開啟WW3首部曲，是不是有點靈驗？

有鄉民稱「沒想到這麼快就要來印證國運籤了，『抱薪救火火增烟，燒却三千及大千』我覺得這句蠻貼切的。」是來自蘆洲湧蓮寺的國運籤，預言伊朗戰爭導致卡達LNG停產影響台灣天然氣供應。也有人認為「黃金忽然變成鐵」最準，暗示金價跌、「錢拿去買砲彈了」、「大砲一響黃金萬兩」。

對此，廟方受訪時解釋，籤詩比喻的是本來很有價值的東西突然變得沒有價值，而民眾看來也可能指向股市。