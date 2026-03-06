　
民生消費

限今天！全家咖啡「買6送6」　7-11女孩節「多杯380元」

▲▼超商中秋優惠。全家多項夯品買1送1、Let’s Café單品特價。7-11霜淇淋、思樂冰、酷聖石冰淇淋「第2杯半價」。（圖／業者提供）

▲全家咖啡「買6送6」限一天。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

咖啡控可趁便宜囤起來！全家便利商店每月6日祭出「好咖日」，限時今（6）日上午10點起至23:59，在APP隨買跨店取推出Let’s Café中杯、大杯單品美式或拿鐵「買6送6」。7-ELEVEN 也針對婦女節，推出寵愛閨蜜女孩節，多杯組合價380元，最多省180元。萊爾富也於3月8日至3月10日推出「女神節限定會員優惠」，Hi-Life VIP APP 大杯美式「買10送10」。

★全家

全家便利商店「好咖日」限定優惠，3月6日10點至23時59分，透過APP「隨買跨店取」祭出多項咖啡與甜點優惠，包含：Let’s Café咖啡、minimore甜點、極鬆餅系列，主打咖啡「買6送6」，搭配甜點「買2送1」、鬆餅「買6送3」，提供消費者囤貨或分享。

優惠內容如下：

・Let’s Café中杯／大杯單品美式或拿鐵「買6送6」，兌換期限至9月30日。

・minimore法式千層蛋糕、可可脆皮泡芙、可可生甜甜圈「買2送1」，各限量2,000組，兌換期限至3月31日。

・極鬆餅指定口味（大納言紅豆、經典蜂蜜、醇濃黑巧、極濃抹茶、草莓乳酪）「買6送3」，限量3,000組，兌換期限至6月30日。

▼全家咖啡限時一天咖啡「買6送6」。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

7‑ELEVEN 推出「寵愛閨蜜女孩節」優惠活動，即日起至3月9日在OPENPOINT「行動隨時取」，祭出多款CITY系列飲品優惠，包含CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY TEA等人氣品項，任選5杯至10杯組合價380元。

優惠內容如下：

・CITY CAFE風味系列指定熱飲（好時經典可可、香草焦糖瑪奇朵、鹿兒島濃焙茶拿鐵、黃金榛果太妃風味拿鐵），任選8杯380元，最多省140元（限量5萬組）。

・CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡，任選7杯380元，最多省180元（限量8萬組）。

・CITY PRIMA中杯精品冰香椰厚拿鐵，5杯380元，最多省170元（限量5萬組）。

・CITY TEA黑糖珍珠撞奶／青梅冰茶，任選10杯380元，最多省220元（限量5萬組）。

・CITY CAFE大杯厚乳拿鐵，8杯380元，最多省140元（限量5萬組）。

・CITY CAFE大杯濃萃美式／大杯濃萃拿鐵，任選9杯380元，最多省160元（限量10萬組）。

▼7-ELEVEN「寵愛閨蜜女孩節」 多杯380元。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

●女神節咖啡「買10送10」

萊爾富也將於3月8日至3月10日，推出「女神節限定會員優惠」，Hi-Life VIP APP 整買零取祭出咖啡寄杯，包括Hi café大杯美式「買10送10」，平均單杯不到23元；大杯拿鐵「買10送9」，平均單杯不到29元。

此外，大杯特濃美式也推出「買10送10」，平均單杯不到28元；大杯特濃拿鐵則為「買10送9」，平均單杯不到35元。所有優惠皆透過Hi-Life VIP APP整買零取購買，每會員每日限購2組，咖啡兌換期限至2026年6月10日。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

03/03 全台詐欺最新數據

397 1 5795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

咖啡優惠超商優惠7-11全家萊爾富

