40歲後照片「超顯老」的真相：這兩處下垂是元兇

▲邁入熟齡後，與其用厚底妝遮蓋，不如靠「光澤與氣色」對抗老態，掌握光影就能讓靜態照片重回少女感。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

明明照鏡子時不覺得有異，看到照片卻對自己的模樣感到衝擊，甚至疑惑「我看起來有這麼累嗎？」這種經驗你是否也有過呢？步入40歲後，發現自己變得不漂亮、不上相的情況似乎愈來愈頻繁，但這不一定是五官長相變了，而是「給人的印象呈現方式」產生了質變。日本網站《Trill》的文章指出，這類視覺落差往往源於光影與肌肉位置的細微位移。

立體感轉化為暗沉陰影

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨著年齡增長，雙頰與眼周的飽滿度與平衡感會產生些微變化。因此，光線照射下產生的「陰影」會變得更加明顯，在靜止的畫面中，這些陰影容易讓人顯得疲憊憔悴。由於照鏡子時臉部會有細微動作，我們往往難以察覺，直到看到照片的那一刻，才會真實感受到其中的差異。

表情肌的位置位移

臉部在無表情狀態下的肌肉位置也會隨之改變。只要嘴角或眼角稍微下垂，在照片中就會被定格呈現。相較於年輕時期，40歲後的肌膚與肌肉更容易顯現出「向下走」的衰老感，這也是該年齡層照片容易顯老的主因。

強化光澤與氣色，從姿勢開始改善

若想提升上相程度，比起厚重的遮瑕底妝，更應注重肌膚的「光澤感」與「好氣色」。此外，隨時挺直背脊、縮一點下巴，就能讓整體氣氛煥然一新。善用光線並調整體態，才是散發自然年輕感的關鍵。

雖然覺得照片拍得不好看，但那只是印象呈現的方式變了。只要有意識地加強潤澤度、增添氣色並調整站姿，就足以讓照片中的你重新煥發光彩。