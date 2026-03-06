　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

40歲後照片「超顯老」的真相：這兩處下垂是元兇

▲▼長相,鏡子,熟齡,五官,下垂,姿勢。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲邁入熟齡後，與其用厚底妝遮蓋，不如靠「光澤與氣色」對抗老態，掌握光影就能讓靜態照片重回少女感。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

明明照鏡子時不覺得有異，看到照片卻對自己的模樣感到衝擊，甚至疑惑「我看起來有這麼累嗎？」這種經驗你是否也有過呢？步入40歲後，發現自己變得不漂亮、不上相的情況似乎愈來愈頻繁，但這不一定是五官長相變了，而是「給人的印象呈現方式」產生了質變。日本網站《Trill》的文章指出，這類視覺落差往往源於光影與肌肉位置的細微位移。

立體感轉化為暗沉陰影

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨著年齡增長，雙頰與眼周的飽滿度與平衡感會產生些微變化。因此，光線照射下產生的「陰影」會變得更加明顯，在靜止的畫面中，這些陰影容易讓人顯得疲憊憔悴。由於照鏡子時臉部會有細微動作，我們往往難以察覺，直到看到照片的那一刻，才會真實感受到其中的差異。

▲▼長相,鏡子,熟齡,五官,下垂,姿勢。（圖／取自免費圖庫pexels）

表情肌的位置位移

臉部在無表情狀態下的肌肉位置也會隨之改變。只要嘴角或眼角稍微下垂，在照片中就會被定格呈現。相較於年輕時期，40歲後的肌膚與肌肉更容易顯現出「向下走」的衰老感，這也是該年齡層照片容易顯老的主因。

強化光澤與氣色，從姿勢開始改善

若想提升上相程度，比起厚重的遮瑕底妝，更應注重肌膚的「光澤感」與「好氣色」。此外，隨時挺直背脊、縮一點下巴，就能讓整體氣氛煥然一新。善用光線並調整體態，才是散發自然年輕感的關鍵。

▲▼長相,鏡子,熟齡,五官,下垂,姿勢。（圖／取自免費圖庫pexels）

雖然覺得照片拍得不好看，但那只是印象呈現的方式變了。只要有意識地加強潤澤度、增添氣色並調整站姿，就足以讓照片中的你重新煥發光彩。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 1 9043 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
WBC輸澳「抓耙子」身分曝！　民代被牽連急喊：快出面說明
快訊／澳洲炸裂三分砲！　3比1領先捷克
台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了
快訊／美伊戰爭帶飛！　7檔亮燈漲停
快訊／真的不擋了　1.25兆軍購條例、國民黨版「3800億」
伊朗放行！「鐵娘子號」順利通過荷姆茲海峽
蔡瑞雪聲明自己挖坑？　律師見「1句話自證心虛」
陳傑憲預賽受傷無法換人！　WBC規定曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「不會只有贏球才愛！」　她暖心喊話：球員跟教練沒欠我們什麼

40歲後照片「超顯老」的真相：這兩處下垂是元兇

中華隊輸澳洲「酸民狂罵」　徐展元氣不過：球賽沒有天天過年的啦

提早掃墓「2周末國道通行費7折」　清明連假祭3疏運措施

自爆「幫澳洲情蒐」嘲諷中華隊！網怒起底...再揪賭球關鍵字

蔡依珊看淡金錢與名利　頓悟：別被「比較」牽著走

炫耀WBC助澳洲贏台灣！男自稱「國稅局主秘」　官方：查無此人

台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了！網噴：不要丟臉

中東戰事引發民生關注！台東返鄉青年倡議種植地瓜強化糧食韌性

2波冷空氣排隊南下　下周一「3地雨最大」

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

89猴湊一對！賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

葉總叮嚀「台灣都在看」！　張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟

伊朗海軍基地被轟！　美軍擊沉最新型軍艦「德納號」

驚悚現場！高雄女騎士捲拖板車底...安全帽破裂爆血命危

「不會只有贏球才愛！」　她暖心喊話：球員跟教練沒欠我們什麼

40歲後照片「超顯老」的真相：這兩處下垂是元兇

中華隊輸澳洲「酸民狂罵」　徐展元氣不過：球賽沒有天天過年的啦

提早掃墓「2周末國道通行費7折」　清明連假祭3疏運措施

自爆「幫澳洲情蒐」嘲諷中華隊！網怒起底...再揪賭球關鍵字

蔡依珊看淡金錢與名利　頓悟：別被「比較」牽著走

炫耀WBC助澳洲贏台灣！男自稱「國稅局主秘」　官方：查無此人

台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了！網噴：不要丟臉

中東戰事引發民生關注！台東返鄉青年倡議種植地瓜強化糧食韌性

2波冷空氣排隊南下　下周一「3地雨最大」

伊朗戰火「瘋狂消耗愛國者飛彈」　WSJ：俄羅斯是最大贏家

WBC輸澳「抓耙子」身分曝！民代被牽連急找人：快出面說明

男遊客擄走飯店紅鶴帶回房間　「強扯下翅膀」變態施虐控4重罪

陳傑憲骨裂「澳洲投手遭台球迷出征」急關IG！　網紅怒批：有夠丟臉

傳美軍3架MQ-9死神無人機遭擊落　其中1架疑被卡達誤擊

YouBike「手把坐人」雙載狂騎！惡搞畫面曝光　天母屁孩被炎上

台南表揚數位學習績優學校與教師　21校、10教師成校園智慧教育典範

鄭麗文不甩藍委軍購條例版本　林俊憲酸：真正的黨中央在北京

電腦椅選購重點男女大不同　特力屋熱銷款特價999元起

「不會只有贏球才愛！」　她暖心喊話：球員跟教練沒欠我們什麼

【中華隊加油】經典賽前台灣球迷齊聚東京巨蛋！熱血應援「Team Taiwan」

生活熱門新聞

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　輸球挑釁「任務達成」被灌爆

錯愕！AV女優突宣布引退　達人揭原因

國運籤「黃金變鐵」馬上靈驗？廟方回應

台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了

明起北東「雨連下9天」　未來一周3波冷空氣接力

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

台灣隊被完封找戰犯　牽拖「藍白砍預算害的」被炎上

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　身分起底

查到肺腫瘤　婦「回家想想」拖成癌末

丁特宣布：中華隊對山本拿1分送1000杯飲料

Toyz宿敵鍾培生求婚！　最美女議員點頭了

停水懶人包一次看！8縣市多地今晚起停水、降壓

今變濕冷下探13℃！　下周二又有鋒面報到

WBC輸澳洲還有救！專家揭3大續命劇本

更多熱門

相關新聞

美容師揭40歲後臉部保養「3大致命錯誤」

美容師揭40歲後臉部保養「3大致命錯誤」

日本網站《Trill》近日分享，許多人習以為常的保養習慣，其實正是導致肌膚敏感的元兇；專家特別列出三大應避開的NG行為，幫助受換季困擾的女性重新找回膚質穩定度，讓保養不再事倍功半。

3個減齡站姿與走路技巧　擺脫「大嬸感」比化妝更有效

3個減齡站姿與走路技巧　擺脫「大嬸感」比化妝更有效

「超商1區域」別逗留　店員尷尬：客人醜態被看光

「超商1區域」別逗留　店員尷尬：客人醜態被看光

愛愛到一半「啪」一聲！　醫喊立刻掛急診

愛愛到一半「啪」一聲！　醫喊立刻掛急診

第一次壞壞「痛完1狀況崩潰」！妹子：沒爽感

第一次壞壞「痛完1狀況崩潰」！妹子：沒爽感

關鍵字：

長相鏡子熟齡五官下垂姿勢

讀者迴響

熱門新聞

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　輸球挑釁「任務達成」被灌爆

23歲賓士男吸毒載19歲妻猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

混血女神「只穿內衣現身」火辣身材被看光！

女團C位瘦到剩40公斤！　驚爆「壽命將至」求助母：好像快死了

以軍F-35擊落伊朗戰機　畫面曝光

伊朗第2艘軍艦求入港！斯里蘭卡陷兩難

錯愕！AV女優突宣布引退　達人揭原因

國運籤「黃金變鐵」馬上靈驗？廟方回應

生前燦笑畫面曝！宜蘭最暖女導師被毒駕撞死

台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了

賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

29歲正妹星二代證實離婚「情斷後尷尬同台」

台股國家隊護盤本周敲進逾500億元　齊心力穩台積電

即／轎車半截消失　宜蘭賓士暴衝連環撞釀1命危

馬思純宣布恢復單身　陸網狂刷恭喜

更多

最夯影音

更多
球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛
曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面