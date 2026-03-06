　
    • 　
>
名家

瘋電影／哈姆奈特　莎翁對兒子過世的最深留念

文／賴賴

▲▼ 哈姆奈特。（圖／UIP）

瘋言瘋語：

莎士比亞是文學巨擘，但關於他的家庭幾乎沒有確切史料。這部小說便從這個空白出發。已知《哈姆雷特》是在他兒子過世四年後誕生，於是作品延伸出莎翁背後女性的故事。

整體而言相當好看，你會隨著劇情流動，對失去孩子的悲傷感同身受。

不得不說，趙婷的導演手法相當有力。她擅長點到為止，卻在餘韻上著墨，因此即使是偏文學氛圍，在她的處理下依然清晰有重點。她想表達什麼並不模糊，而劇情之外的留白也掌握得宜。

這部帶有傳記色彩的電影並不沉悶，節奏流暢，轉折有力。鏡頭語言與語境互相呼應，整體完成度很高。不得不佩服這位導演的能力。高評價並非偶然。能在以白種人男性為主導的好萊塢闖出一片天，確實是真本事。

特別要強調的是，本片的美術與攝影水準極高，幾乎沒有失手的畫面。不論是取鏡構圖，或是整體場景與時代氛圍的美術設計，都展現出極細膩的專業與控制力。畫面本身就具有敘事功能，層次與質感兼具，讓人由衷佩服製作團隊的用心。這絕對是一部必須在大銀幕觀賞的作品，才能完整感受其視覺張力與空間感。五顆星推薦。



片　　名：哈姆奈特
英文片名：Hamnet
導　　演：趙婷
演　　員：潔西伯克利、保羅麥斯卡、喬歐文、諾亞朱佩、雅各比朱佩
類　　型：類型片
片　　長：2 時 5 分
上映日期：2026/02/26
國　　家：英國、美國
語　　言：英語
發行公司：UIP

劇情大綱

1580年，英國。貧困的拉丁語家教威廉莎士比亞遇見自由奔放的艾格妮絲，兩人深受對方吸引，展開一段熾熱戀情，並迅速步入婚姻，與三個孩子過著幸福的生活。但當遠在倫敦的威廉戲劇事業迅速發展之際，艾格妮絲卻必須獨自撐起他們的家庭。突如其來的悲劇，讓這對夫妻曾經堅不可摧的羈絆就此受到嚴峻考驗，而這段經歷，也造就了莎士比亞的不朽傑作────〈哈姆雷特〉。

▲▼ 哈姆奈特。（圖／UIP）

▲莎士比亞18歲就奉子成婚。

▲▼ 哈姆奈特。（圖／UIP）

▲兒子喪命於鼠疫，莎士比亞來不及見到唯一兒子最後一面。

▲▼ 哈姆奈特。（圖／UIP）

▲哈姆奈特化身為哈姆雷特，被所有人認識且關愛。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

 
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

瘋電影.賴賴.哈姆奈特.潔西伯克利.保羅麥斯卡.喬歐文.諾亞朱佩.雅各比朱佩

