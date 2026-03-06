　
同人創作平台AO3反覆關站　官方籲創作者先備份作品

同人創作平台AO3反覆關站　官方籲創作者先備份作品

▲▼同人創作平台 AO3。（圖／截取自AO3母公司OTW頁面）

▲同人創作平台 AO3。（圖／截取自AO3母公司OTW頁面）

記者吳立言／綜合報導

全球同人創作平台 AO3 於近期出現多次異常與停機情況。官方狀態帳號表示，網站在完成資料庫軟體升級後，伺服器叢集健康狀態持續不穩，疑似與新版資料庫伺服器軟體存在錯誤或相容性問題有關，導致網站一度全面下線。

軟體升級後出現不穩　建議創作者先行備份

AO3 團隊說明，幾天前進行系統升級後，無法維持伺服器叢集穩定運作。技術人員正與資料庫供應商支援團隊合作，評估是回復舊版本或進一步升級較能解決反覆上線與下線的循環問題。

官方坦言，目前尚無明確恢復時間，僅表示至少需要數小時以上處理。期間網站曾短暫重新上線以進行除錯，但也預期可能再次關閉。

在網站短暫恢復運作時，AO3 提醒使用者若要發佈或更新作品，務必先自行備份文字內容，以避免因突發停機導致資料遺失。團隊表示，已依照資料庫供應商建議進行部分調整，並將持續監控對系統穩定性的影響。最新狀態更新將透過官方狀態頁面公布。

先前問題一度排除　現仍持續搶救

稍早官方曾宣布已排除底層問題，網站應恢復正常，但隨後又出現載入錯誤回報，顯示與先前事件可能相關，最終再次全面下線處理。目前 AO3 仍在持續檢修中，使用者需留意官方公告以掌握最新狀況。

關鍵字：

AO3同人平台資料庫停機維修伺服器

