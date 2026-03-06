一覺醒來救全家！居家必備「90分貝守護神」　安裝位置、保養撇步全解析

▲住宅用火災警報器安裝簡便且不需配線，是居家必備的保命神器。（圖／資料照）

生活中心／綜合報導

居家火災悲劇頻傳，根據統計，住宅火災往往在深夜熟睡時最具威脅。由於民眾在睡眠中感官反應較遲鈍，一旦發生火警，等察覺煙霧或高熱時，往往已錯過黃金逃生時間。為此，新北市積極推廣「住宅用火災警報器（住警器）」，透過高分貝聲響即早示警，成為守護居家安全的第一道防線。

依《消防法》第6條規定，不屬於應設置火警自動警報設備的住宅，其管理權人應設置住警器並維護。針對租賃場所、違章建築及曾發生火災的建築物，新北市火災預防自治條例已強制要求安裝。若房東或屋主未依規定設置，經限期改善仍未達成，最高可處新台幣3萬元罰鍰；若規避或拒絕消防同仁檢查，最高可能面臨10萬元的罰鍰。

新北市政府消防局自96年開始推廣住警器，並於107年起擴大執行，截至115年1月31日，已累計安裝達69萬5,711戶為全國最多；另108年至115年1月31日，成功示警提醒民眾應變逃生案件共計804件，亦為全國最高。

新北市政府消防局自民國96年起開始針對未設置火警自動警報設備之住宅場所推廣安裝住警器，並以1地址補助1顆為主，提供民眾申請免費之住警器；另新北市政府消防局自107年起擴大推廣，其中若屬於獨居長者、低收入戶、身心障礙者及高風險家庭等避難弱勢族群，則可至多補助3顆。

新北市民申請住警器補助的方式有臨櫃申請及線上申請2種：

(1)臨櫃申請：民眾可攜帶身分證直接至鄰近的消防分隊，填寫申請表單後，由分隊同仁現場審查，符合申請條件則可現場直接領回安裝。

(2)線上申請：至本局「住宅用火災警報器資訊網」，並依照網站內的說明指示填寫相關資料，待分隊同仁線上審查後(約2-3個工作天)，不論是否符合申請條件皆會以電話聯繫通知；符合者再至消防分隊櫃台領取住警器。

▲廚房與臥室安裝的住警器種類不同，民眾需特別留意。（圖／新北市政府消防局提供，以下同）

關於安裝位置，新北市政府消防局建議採「全室安裝」。寢室、樓梯及走廊應使用「偵煙型」，能靈敏捕捉火災初期的煙霧；而廚房因有烹飪油煙，應改用「定溫型（感熱型）」，以免產生誤報困擾。安裝時應置於天花板中心，避開空調出風口，並落實「按、擦、換、測」四大保養守則：定期按壓測試、擦拭保持清潔、在屆滿十年或電池沒電時及時更換、定期測試電池電力。

▲住警器分為偵煙型與定溫型，應依空間屬性選擇正確安裝位置，並建議採用連動式住警器達到「一處報、全室響」效果。

為了提升安裝率，新北市政府消防局針對未設置火警自動警報設備之住宅提供補助。凡符合資格之市民，每地址可申請補助一顆住警器。針對獨居長者、身心障礙者或低收入戶等避難弱勢族群，消防局更提供優先到府安裝服務，並依照家中隔間狀況增加補助顆數，最高可達3顆，務求讓「警報聲」覆蓋每一個危險角落。

▲新北市火災預防自治條例強制租賃場所與違建應安裝住警器，若房東經限期改善仍未設置，最高可開罰3萬元。

新北市政府消防局最後呼籲，市售住警器種類眾多，民眾自行選購時務必認明「內政部認證合格標示」，切勿購買來路不明的產品。多一分準備，就能在危急時刻為家人爭取到最珍貴的避難時間。