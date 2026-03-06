　
民生消費

富藝斯香港春拍台北預展3月14日至15日登場　草間彌生、雷諾瓦真跡與名牌珠寶同場競艷

消費中心／台北報導

隨著香港藝術三月拉開帷幕，在活力澎湃的氛圍下，富藝斯將於3月29日呈獻現代及當代藝術拍賣，雲集一系列國際大師與當代先鋒的非凡之作。而香港藝術週期間，除了一系列藝術相關的展覽與拍賣，富藝斯亦將於3月30日呈獻「珍貴珠寶：香港」拍賣，匯聚一系列精心挑選的珍貴寶石、彩色鑽石及品牌簽名作品。為讓台灣觀眾搶先一睹亮點拍品風采，富藝斯將於 3月14日至15日在BELLAVITA 寶麗廣塲 B1《藝文空間》 舉辦拍賣預展。

本季現代及當代藝術拍賣亮點紛呈，陣容涵蓋皮耶-奧古斯特·雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir）及大衛·霍克尼（David Hockney）等不同世代的西方藝術先驅；草間彌生、陳逸飛等亞洲巨匠；亦匯聚羅賓·威廉姆斯（Robin F. Williams ）與梅迪·加迪安盧（Mehdi Ghadyanloo）等備受矚目的新銳藝術家前沿創作。來台展出的亮點拍品之一為首現拍場的草間彌生2020年作品《心中夕暉》。此作由與草間彌生長年合作的東京大田畫廊購藏，來源卓越。畫作突破藝術家慣以字母與數字為《無限網》系列命名的常規，賦予罕見而充滿詩意的標題，映現其深層的個人敘事。作品融合《無限網》的冥想筆觸與《我的永恆之魂》時期流露的情感張力，於紅白交織中自成一格：既呼應1960年代白底白網的實驗性探索，亦再現「積累」軟雕塑的豐沛能量，紅色在此成為太陽、生命與執念熱情的象徵。此畫創作於2020年全球疫情動盪之際，91歲高齡的草間彌生以自信而富節奏感的晚期筆法，將其堅韌與對混亂的冥想回應凝結於畫布，成就個人敘事、時代語境與藝術創新的罕見交匯。

富藝斯香港春拍台北預展 3月14日至15日 登場，草間彌生、雷諾瓦真跡與名牌珠寶同場競艷（圖／富藝斯提供）

▲草間彌生《心中夕暉》，2020年作，壓克力 畫布，100 x 100 公分。估價：5,000,000 - 7,000,000港元 © YAYOI KUSAMA。（圖／富藝斯提供，以下同）

另一件引人矚目的亮點，則是印象派大師彼耶-奧古斯特·雷諾瓦約1901年作的作品《橄欖樹景》。繼去年故宮北院與美國大都會博物館合作舉辦的《從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展》在台掀起印象派美學旋風後，此作品無疑將成為本次藏家關注的焦點。儘管雷諾瓦以人物畫最為人稱道，然而在創作成熟期，他再度燃起對風景畫的熱情。有別於同期印象派畫家多致力於捕捉十九世紀末至二十世紀初的工業化與現代感，雷諾瓦轉向十八世紀古典大師尋求靈感。於是，其風景畫作滿溢輕盈愉悅的氣息，此種氛圍透過豐沛色彩與對葉影光斑的細膩描摹，展現得淋漓盡致。在此作中，雷諾瓦巧妙融合印象派自由奔放的筆觸與古典感性，既具現代感，又承襲了巴洛克與洛可可畫家傳承下來的藝術傳統——那正是他青年時期所景仰的典範。

富藝斯香港春拍台北預展 3月14日至15日 登場，草間彌生、雷諾瓦真跡與名牌珠寶同場競艷（圖／富藝斯提供）

▲彼耶-奧古斯特·雷諾瓦《橄欖樹景》約1901年作，油彩 畫布，36.8 x 49.4 公分。估價：2,000,000-3,000,000港元。

本次預展亦將於台灣展示香港珠寶拍賣精選拍品。焦點之一為一枚9.22克拉的「哥倫比亞」天然祖母綠配鑽石戒指。該枚祖母綠未經淨度處理，色澤鮮豔飽滿，晶體通透潔淨，肉眼觀察幾無內含物，光彩奪目，切割比例亦相當出眾。另一亮點則是一對「緬甸」天然紅寶石配鑽石耳環，紅寶石共重約 4.03 克拉且未經加熱處理，色澤濃郁、火光靈動，展現自然界最純粹的瑰麗色彩。在天然翡翠的繽紛色澤中，尤以綠色最為珍貴。本次拍賣預展將呈獻一枚天然翡翠配鑽石別針，其色澤濃郁勻稱，翠意盈溢，盡顯溫潤內斂的東方美學風采。

本季珠寶拍賣亦嚴選世界頂級珠寶世家的經典代表作，其中重要拍品包含出自卡地亞 （Cartier）之手的鑽石配縞瑪瑙及祖母綠「Panthère」別針。此作品將卡地亞最具代表性的美洲豹圖騰栩栩如生地呈現，造型雕琢精美，工藝極為細緻，將珠寶與力量美學完美交融，完美展現品牌傳承百年的超凡造詣。

富藝斯香港春拍台北預展 3月14日至15日 登場，草間彌生、雷諾瓦真跡與名牌珠寶同場競艷（圖／富藝斯提供）

▲「緬甸」天然紅寶石配鑽石耳環一對, 紅寶石共重約4.03克拉，未經加熱處理。估價：1,200,000-1,600,000港元。

富藝斯香港春拍台北預展 3月14日至15日 登場，草間彌生、雷諾瓦真跡與名牌珠寶同場競艷（圖／富藝斯提供）

▲「哥倫比亞」天然祖母綠配鑽石戒指，祖母綠未經淨度處理。估價：4,800,000-6,500,000 港元。

富藝斯香港春拍台北預展 3月14日至15日 登場，草間彌生、雷諾瓦真跡與名牌珠寶同場競艷（圖／富藝斯提供）

▲天然翡翠配鑽石別針。估價：600,000-1,000,000港元。

富藝斯香港春拍台北預展 3月14日至15日 登場，草間彌生、雷諾瓦真跡與名牌珠寶同場競艷（圖／富藝斯提供）

▲鑽石配縞瑪瑙及祖母綠「Panthère」別針, 卡地亞。估價：1,100,000-2,000,000港元。

富藝斯2026年香港春季拍賣
現代及當代藝術晚間拍賣 2026年3月29日下午4時
現代及當代藝術精選拍賣 2026年3月29日 下午5時
珍貴珠寶：香港 2026年3月30日下午2時

台北預展
3/14（六）～ 3/15（日）11am～6pm
BELLAVITA寶麗廣塲《藝文空間》
台北市信義區松仁路28號B1

參觀查詢
電話：(02) 2758-5505
電郵：taiwanoffice@phillips.com
phillips.com

富藝斯香港春季拍賣春季拍賣現代藝術當代藝術2026香港春拍草間彌生雷諾瓦

