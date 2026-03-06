　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

今年最值得的質感投資！蝦皮購物攜手國際大牌　「38寵愛女王節」重新定義妳的日常

蝦皮購物,38寵愛女王節,38婦女節,國際婦女節,女性（圖／蝦皮購物提供）

▲越來越多女性更在意如何好好對待自己，為自己選一件真正喜歡、真正值得的單品，展現個人的生活態度。（圖／蝦皮購物提供，以下同）

消費中心／綜合報導

在忙碌的工作與生活節奏之間，現代女性對「寵愛自己」有了新的詮釋，比起被送花或被慶祝，她們更在意的是與自我對話，思考如何好好善待自己，或許是留給自己一段獨處時光，也或許是挑選一件真正喜歡、能陪伴許久的單品，不再只是單純的消費行為，而是一種生活態度的體現。今年三月，蝦皮購物攜手多個國際指標品牌打造「38寵愛女王節」，橫跨服飾、內著與飾品、鞋履，一次串起女性生活的多種樣貌，遇見更自在、更有質感的自己。

不再盲目追逐數字上的折扣，越來越多女性在選物時更聚焦於設計理念與品牌價值與正品保障，滿足對於生活品味與自我風格的嚮往。今年的蝦皮購物38寵愛女王節集結多家國際與人氣品牌，將購物昇華為一場品牌精選的盛會，每一件單品都是女性展現多樣魅力的延伸，當妳穿上Mardi Mercredi俏皮可愛的印花臘腸狗短TEE，或是韓星金高銀同款的經典小雛菊短TEE，那份來自首爾的潮流氣息便隨之而來；若想為穿搭增添一抹優雅，SWAROVSKI的粉紅天鵝鏈墜與Idyllia手鐲是絕佳的點綴。

蝦皮購物,38寵愛女王節,38婦女節,國際婦女節,女性（圖／蝦皮購物提供）

▲SWAROVSKI的粉紅天鵝鏈墜與Idyllia手鐲，在光線下閃爍細膩光澤，是送給自己的溫柔象徵。

女裝AIR SPACE以氣質公主袖透膚短洋裝、V 領直條織紋皺褶收腰短版上衣與甜美蕾絲壓紋蛋糕長裙，描繪春季的輕盈感，無論是約會或聚會，都能展現出浪漫與甜美的自己。丹寧品牌Levi's的Ribcage Bells超高腰喇叭牛仔褲以及LOOSE BOOT低腰寬鬆靴型牛仔褲，俐落與隨性的不同剪裁設計，表現女性不同的身形曲線與個性選擇。充滿率性的Timberland，則是兼顧機能與風格，讓女性在城市與戶外之間自在切換。

除了外在風格所呈現的氣場，貼身內在的自我照顧同樣重要。24HRS以無感支撐與集中設計為主打，在舒適與機能之間取得平衡，讓日常活動更自在；Calvin Klein Icon Cotton棉質內衣，則以經典極簡線條與親膚材質，帶來全天候輕鬆貼合的穿著感受。而這些不張揚、卻細膩存在的細節，往往才是真正貼近自己、也最能帶來安心感的所在。透過蝦皮商城的嚴格把關，女性在追求美感的同時，能夠安心選購，享受具保障的購物體驗。

蝦皮購物,38寵愛女王節,38婦女節,國際婦女節,女性（圖／蝦皮購物提供）

▲今年蝦皮38寵愛女王節，國際與指標品牌齊聚，從服飾、內著、飾品到鞋履，一次串起女性生活的多種樣貌。

每年三月的「國際婦女節」早已超脫了單純節日的定義，它更像是一種溫柔提醒，別忘了替自己留一點空間。為了讓這場寵愛計畫更從容，蝦皮購物於3月6日至9日期間，祭出眾多品牌38折起驚喜回饋，並同步推出「快閃強品$38起」限時活動，從國際指標大牌的質感保證，到量身打造的穿搭提案，讓這份精心挑選的女王清單，不僅是妳對生活品質的追求，更成為2026年最值得的一筆自我投資。

活動詳情：請至蝦皮購物(https://sho.pe/8rztqx)官網查詢

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 1 9043 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／前職員炫「助澳情蒐擊敗台灣」　運動部：國訓、運科皆查無
快訊／國民黨台中黨部　總幹事等34人全判有罪
日本今對中華隊「終結者」人選不明？　歷屆經驗回顧
館長不認罪！　氣炸要求傳喚賴清德
生蠔8顆120元！　畢旅學生墾丁大街上吐下瀉
趙心妍胸長腫塊9年！　6年未回診「已大到肉眼可見」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

富藝斯香港春拍台北預展3月14日至15日登場　草間彌生、雷諾瓦真跡與名牌珠寶同場競艷

今年最值得的質感投資！蝦皮購物攜手國際大牌　「38寵愛女王節」重新定義妳的日常

限今天！全家咖啡「買6送6」　7-11女孩節「多杯380元」

胜肽保養掀熱潮！網路聲量No.1 OLAY強勢超越專櫃、醫美大牌　「微整級乳霜」人氣爆棚

好市多首推「周期購」訂閱制　日常用品自動配送到府

【廣編】大醇豆攜手職棒新星曾聖安、李致霖　熱血應援中華隊

超商咖啡、零食飲料「買1送1」！挺中華隊「應援優惠」一次看

【廣編】來根SNICKERS　就有機會到高雄與SEVENTEEN成員MINGYU相見

【廣編】台灣夏普力挺Team Taiwan　中華健兒每轟一支Home Run就抽一台烘布郎

炸雞餐下殺49折！速食店「WBC應援優惠」一次看　地瓜球免費送

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

89猴湊一對！賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

葉總叮嚀「台灣都在看」！　張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟

伊朗海軍基地被轟！　美軍擊沉最新型軍艦「德納號」

驚悚現場！高雄女騎士捲拖板車底...安全帽破裂爆血命危

富藝斯香港春拍台北預展3月14日至15日登場　草間彌生、雷諾瓦真跡與名牌珠寶同場競艷

今年最值得的質感投資！蝦皮購物攜手國際大牌　「38寵愛女王節」重新定義妳的日常

限今天！全家咖啡「買6送6」　7-11女孩節「多杯380元」

胜肽保養掀熱潮！網路聲量No.1 OLAY強勢超越專櫃、醫美大牌　「微整級乳霜」人氣爆棚

好市多首推「周期購」訂閱制　日常用品自動配送到府

【廣編】大醇豆攜手職棒新星曾聖安、李致霖　熱血應援中華隊

超商咖啡、零食飲料「買1送1」！挺中華隊「應援優惠」一次看

【廣編】來根SNICKERS　就有機會到高雄與SEVENTEEN成員MINGYU相見

【廣編】台灣夏普力挺Team Taiwan　中華健兒每轟一支Home Run就抽一台烘布郎

炸雞餐下殺49折！速食店「WBC應援優惠」一次看　地瓜球免費送

選真的！白營素人陳彥廷辭15年家樂福工作　全心投入三蘆議員選舉

嘉義18歲男睡未成年姊妹！2女「全染梅毒」母崩潰報警　判決出爐

藍營軍購一天三變「突增300億」　綠黨團：一變再變如市場喊價

中選會人事案卡關恐牽連立委資格？　民眾黨團：資格毋庸置疑

快訊／網友稱前職員炫「助澳情蒐擊敗台灣」　運動部澄清：國訓、運科皆查無此人

企業挺台南防疫　圓點奈米捐自動化核酸萃取儀提升登革熱檢驗量能

小甜甜布蘭妮酒駕崩潰大哭！　經紀人受夠怒轟：完全不可原諒

批川普政府濫權！美國24州「聯合提告」要求退還　10%關稅陷法律戰

脫下制服也亮眼！彩妝師進駐警局　屏東女警提前歡慶婦女節

史無前例！　路透：傳美財政部計畫「操盤」原油期貨抑制油價

【離譜三寶】突停內線放人下車購物　再倒車到路旁接人

消費熱門新聞

網路聲量No.1 OLAY強勢超越專櫃、醫美大牌　「微整級乳霜」人氣爆棚

超商咖啡限1天「買6送6」　女孩節多杯380元

超商連續5天「買1送1」懶人包　咖啡最低23元起

超商飲料零食「買1送1」！挺中華隊拼到底

不用求代購！紐約曼哈頓瘋排的健髮神物「Dr.Groot」升級版回歸好市多　網喊：手速要快！

超商隱藏版搭配掀話題！萊爾富公開「10大創意組合」

挖寶天堂+1北車Hobby OFF開賣

好市多首推「周期購」訂閱制　日常用品自動配送到府

全家「伊藤園抹茶霜淇淋」升級　同步推10款甜點麵包

量販店草莓百元有找！高麗菜1顆29元、山茼蒿「買1送1」

蝦皮購物攜手國際大牌　重新定義妳的日常

超商打造「8公尺櫻王」　60款粉色商品還有「櫻花特調」

全台最強「常溫有餡」伴手禮揭曉！

全家點數3/31到期倒數！別再放過期　從早餐到禮盒通通都能換

更多熱門

相關新聞

總獎金200萬助攻女性創業　渣打陪跑「幫」資金與人脈

總獎金200萬助攻女性創業　渣打陪跑「幫」資金與人脈

渣打銀行（台灣）攜手勵馨基金會公布《台灣女性創業與SDGs現況調查》，超過一半的女性創業者直言「成本負擔過重」，另有53%認為創業成果難以量化，並反映資金與人脈仍是最關鍵門檻。為回應這些挑戰，第4屆「女力創業獎」4日正式啟動，祭出新台幣200萬元總獎金，持續鎖定女性在創業初期最迫切的需求。

美容師揭40歲後臉部保養「3大致命錯誤」

美容師揭40歲後臉部保養「3大致命錯誤」

原來骨鬆那麼近！年過40骨密度就下滑

原來骨鬆那麼近！年過40骨密度就下滑

賣50元竟倒貼平台14元慘變負債　小賣家喊苦

賣50元竟倒貼平台14元慘變負債　小賣家喊苦

北市人口遷徙潮！　4.4萬人脫北「女性占大宗」

北市人口遷徙潮！　4.4萬人脫北「女性占大宗」

關鍵字：

蝦皮購物38寵愛女王節38婦女節國際婦女節女性

讀者迴響

熱門新聞

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　輸球挑釁「任務達成」被灌爆

混血女神「只穿內衣現身」火辣身材被看光！

女團C位瘦到剩40公斤！　驚爆「壽命將至」求助母：好像快死了

以軍F-35擊落伊朗戰機　畫面曝光

伊朗第2艘軍艦求入港！斯里蘭卡陷兩難

國運籤「黃金變鐵」馬上靈驗？廟方回應

23歲賓士男吸毒載19歲妻猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

錯愕！AV女優突宣布引退　達人揭原因

賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

即／轎車半截消失　宜蘭賓士暴衝連環撞釀1命危

29歲正妹星二代證實離婚「情斷後尷尬同台」

馬思純宣布恢復單身　陸網狂刷恭喜

上車囉！　專家揭「台積電」可買價位

明起北東「雨連下9天」　未來一周3波冷空氣接力

小甜甜布蘭妮酒駕遭逮！

更多

最夯影音

更多
球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛
曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面