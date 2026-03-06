灃食舉辦良食脈動講座 　專家解析飲食與代謝關鍵

生活中心／採訪報導

在資訊爆炸的時代，關於飲食與健康的訊息琳瑯滿目，成年人與孩子的代謝健康都面臨新的挑戰。近日，灃食公益飲食文化教育基金會舉辦「良食脈動系列講座」，邀請國內三位專家，透過科學數據與生活實例，破解大眾對飲食與新陳代謝的迷思。

▲▼ 灃食公益飲食文化教育基金會邀請三位專家破解飲食與新陳代謝迷思，科學與生活實例一次看 。（圖／ETtoday）

植化素啟動身體防禦力 從餐桌抗發炎、護代謝

國立台灣大學食品科技研究所特聘教授潘敏雄指出，「預防的概念是從平時的飲食開始」。他強調，植物中的植化素是健康的關鍵，可以清除自由基，避免壓力或脂肪累積帶來的發炎反應。自由基會破壞蛋白質、細胞甚至影響代謝，而植化素能有效減少這些危害，「吃得對，身體就能變得更年輕」。

潘教授同時強調飲食教育的重要性：「這是一個從小建立概念的科普議題，不只是學校教的知識，更是推動全民健康的基礎。」透過像良食脈動這樣的活動，民眾不僅能獲得可靠的科學資訊，也可以在互動中校正迷思，學會正確判斷食物與營養。

▲▼ 台大潘敏雄教授表示：從日常飲食攝取植化素可清除自由基，預防發炎、保護代謝，飲食教育更是全民健康基礎 。（圖／ETtoday）



吃對方式比吃什麼更重要 科學飲食的日常實踐

國立中興大學食品暨應用生物科技學系教授周志輝補充，科學飲食不只是知道吃什麼，更要理解食物的攝取方式與代謝影響。他提到，一杯富含植化素的飲料，若採取低劑量、漸進式攝取，可以促進代謝、提升身體機能，並避免過量造成的負擔。「均衡、適量、多元化，是落實科學飲食的三大原則。」

周教授指出，灃食的角色不是提供速成的食譜，而是長期陪跑的飲食教育平台。課程與講座幫助民眾釐清食物迷思，並用食品科學的證據，教導大家如何在生活中做出正確判斷，讓科學飲食真正落實到每天的餐桌上。

▲▼ 中興大學周志輝教授讚灃食提供長期飲食教育，教導均衡、多元、適量落實科學飲食，提升代謝與身體機能 。（圖／ETtoday）

透明、健康、永續：飲食教育從小開始

灃食公益飲食文化教育基金會董事長林芳燕指出，「You are what you eat」，每日飲食決定未來健康。她表示，現代人外食頻繁，因此灃食推動三大核心理念：透明飲食、健康飲食與永續飲食。透過教育，讓孩子與家庭從小養成正確的飲食態度，選擇對身體真正有益的食物。

她強調，台灣孩子的飲食習慣多在八到十二歲形成，因此從小教育至關重要。「好的飲食態度能伴隨一生，避免疾病與早衰。」

▲ 灃食董事長林芳燕強調從小培養透明、健康、永續的飲食觀念，為孩子打造一生好體質 。（圖／ETtoday）

以真善美為核心 飲食教育是一場長期養成

灃食董事、台大食品科技所副教授許庭禎表示，基金會的理念以「真、善、美」為核心：

●真：傳遞正確飲食知識

●善：落實健康飲食

●美：培養對食物的敬意與永續概念

他指出，從營養午餐設計到飲食教育課程，都是循序漸進的知識累積過程。食物並非絕對的好壞，而是要理解量、頻率與生活型態的搭配，慢慢養成健康的飲食習慣。

▲▼ 灃食許庭禎副教授分享「灃食」以真、善、美理念落實每餐，循序培養健康飲食與永續觀念 。（圖／ETtoday）

健康從認知開始

講座現場氣氛熱烈，家長與學生積極互動，專家透過實例與數據解析，讓科學飲食不再抽象。潘敏雄教授總結：「飲食教育從小開始，家庭、學校與社會共同推動，才能真正影響全民健康。」

透過灃食公益飲食文化教育基金會九年的努力，飲食教育不僅是知識傳遞，更是生活態度的培養。透明、健康與永續的飲食理念，將引導下一代走向更健康的生活方式。

▲▼灃食公益飲食文化教育基金將健康飲食帶進家庭與校園，向下扎根推動飲食教育 。（圖／ETtoday）

