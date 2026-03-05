　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台日戰加碼應援！丁特宣布：中華隊對山本「拿1分送1000杯飲料」

▲日本隊投手山本由伸。（圖／記者林敬旻攝）

▲日本隊王牌投手山本由伸。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

2026世界棒球經典賽（WBC）戰火升溫，中華隊6日晚間6時將迎戰強敵日本隊，由鄭浩均掛帥先發，對決日職王牌山本由伸。就在大戰前夕，人氣實況主、手搖飲「特．好喝」創始人丁特在社群平台Threads宣布加碼應援活動，豪氣表示，「中華隊每從山本手中拿到一分，就送1000杯飲料，無上限，送到他退場！」

丁特發文指出，只要中華隊從山本由伸手中攻下分數，每1分就送出1000杯飲料，且「沒有上限」，直到山本退場為止；若最終擊敗日本隊，再加送3000杯；若贏韓國隊，同樣再送3000杯，應援力道相當驚人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲前《英雄聯盟》職業選手、現任電競直播主丁特。（圖／記者孟育民攝）

▲前《英雄聯盟》職業選手、現任電競直播主丁特。（圖／記者孟育民攝）

丁特近年跨足飲料品牌經營，創立烏龍茶專賣店「特．好喝（Top Tier Tea）」，過去就曾多次配合國際賽事推出應援優惠。日前世界棒球經典賽開打前，也曾推出穿著「Team Taiwan」相關服飾到店即可兌換指定飲品的活動，成功吸引球迷響應。

此次加碼活動時間點正值台日大戰前夕，日本隊由大聯盟道奇王牌山本由伸先發，中華隊則派出鄭浩均迎戰。鄭浩均上季復出後表現亮眼，防禦率1.49、WHIP僅0.90，被視為本場關鍵人物。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 5795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小甜甜布蘭妮酒駕遭逮！　上銬帶回警局
快訊／小甜甜布蘭妮酒駕遭逮！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國運籤「黃金突然變鐵」馬上靈驗？巧合命中股災　朝天宮回應

台日戰加碼應援！丁特宣布：中華隊對山本「拿1分送1000杯飲料」

快訊／宜蘭大雨狂炸！蘇花大清水隧道土石坍流　和仁至崇德封路

停水懶人包一次看！8縣市多地「今晚起停水、降壓」　時間地點曝

快訊／致災大雷雨轟炸豪雨升級！宜蘭女騎士騎一半「瞬間淹水」

周末明顯冷！半個台灣快速上下變溫　1字頭再現

快訊／2縣市豪大雨特報！水氣偏多雨彈狂炸　最新警戒區域曝

中華隊首戰惜敗　賈永婕喊「打爆日本」：台灣球迷淹沒東京巨蛋

千人湧花蓮車站迎游淑貞惹議　台鐵：站區造勢違規已送警方處理

「輸贏都是比賽的一環！」郭泓志替中華隊打氣　暖心文吸萬人讚爆

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

89猴湊一對！賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

葉總叮嚀「台灣都在看」！　張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

伊朗海軍基地被轟！　美軍擊沉最新型軍艦「德納號」

驚悚現場！高雄女騎士捲拖板車底...安全帽破裂爆血命危

9局最後反攻留下殘壘！　台灣首戰0比3不敵澳洲

國運籤「黃金突然變鐵」馬上靈驗？巧合命中股災　朝天宮回應

台日戰加碼應援！丁特宣布：中華隊對山本「拿1分送1000杯飲料」

快訊／宜蘭大雨狂炸！蘇花大清水隧道土石坍流　和仁至崇德封路

停水懶人包一次看！8縣市多地「今晚起停水、降壓」　時間地點曝

快訊／致災大雷雨轟炸豪雨升級！宜蘭女騎士騎一半「瞬間淹水」

周末明顯冷！半個台灣快速上下變溫　1字頭再現

快訊／2縣市豪大雨特報！水氣偏多雨彈狂炸　最新警戒區域曝

中華隊首戰惜敗　賈永婕喊「打爆日本」：台灣球迷淹沒東京巨蛋

千人湧花蓮車站迎游淑貞惹議　台鐵：站區造勢違規已送警方處理

「輸贏都是比賽的一環！」郭泓志替中華隊打氣　暖心文吸萬人讚爆

國運籤「黃金突然變鐵」馬上靈驗？巧合命中股災　朝天宮回應

見張蘭發出孩子照片　汪小菲怒嗆：有沒有尊重人

生活熱門新聞

停水懶人包一次看！8縣市多地今晚起停水、降壓

丁特宣布：中華隊對山本拿1分送1000杯飲料

明起北東「雨連下9天」　未來一周3波冷空氣接力

周末明顯冷！半個台灣上1字頭再現

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

WBC輸澳洲還有救！專家揭3大續命劇本

即／大雷雨轟炸　宜蘭瞬間淹水

夜市超凶糖葫蘆正妹神到了！超狂背景曝光

蔡瑞雪發聲明　律師揪第1點「怎看都覺得怪」

林家正這球最可惜！台南Josh：最遠的一球

大清水明隧道土石坍流　公路局封路

中華隊先發打線曝光！網沒看到這2人疑惑了

羽田機場「大票台灣人撞衫」塞爆了！萬人笑：變台北大巨蛋

網購紙箱別囤積！醫師曝「4隱形毒物」

更多熱門

相關新聞

球迷出征澳洲投手　陳傑憲IG發聲：彼此尊重

球迷出征澳洲投手　陳傑憲IG發聲：彼此尊重

2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊隊長陳傑憲在對澳洲之戰遭觸身球擊中退場，賽後部分球迷湧入澳洲投手Jack O'Loughlin社群留言，引發討論。對此陳傑憲透過IG發文回應，強調球場上彼此都承受國家隊壓力，希望大家彼此尊重。

中華隊惜敗澳洲　「星光幫」男星不捨槓酸民

中華隊惜敗澳洲　「星光幫」男星不捨槓酸民

郭泓志發打氣文：輸贏都是比賽的一環！

郭泓志發打氣文：輸贏都是比賽的一環！

嘉義優鮮征戰東京食品展！

嘉義優鮮征戰東京食品展！

經典賽開打　雲林舉辦「為中華隊加油應援活動」

經典賽開打　雲林舉辦「為中華隊加油應援活動」

關鍵字：

WBC中華隊山本由伸丁特飲料應援

讀者迴響

熱門新聞

即／轎車半截消失　宜蘭賓士暴衝連環撞釀1命危

以軍F-35擊落伊朗戰機　畫面曝光

小甜甜布蘭妮酒駕遭逮！

韓媒酸台媒「拜託韓國幫忙贏」

賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

混血女神「只穿內衣現身」火辣身材被看光！

台灣遭澳3:0完封　韓媒嘲笑：台灣太自滿！

停水懶人包一次看！8縣市多地今晚起停水、降壓

丁特宣布：中華隊對山本拿1分送1000杯飲料

明起北東「雨連下9天」　未來一周3波冷空氣接力

走過離婚低潮…劉亮佐親揭「與趙小僑恩愛關鍵」

周末明顯冷！半個台灣上1字頭再現

球迷出征澳洲投手　陳傑憲IG發聲：彼此尊重

29歲正妹星二代證實離婚「情斷後尷尬同台」

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

更多

最夯影音

更多
球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛
曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

89猴湊一對！賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

89猴湊一對！賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面