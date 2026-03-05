台日戰加碼應援！丁特宣布：中華隊對山本「拿1分送1000杯飲料」

▲日本隊王牌投手山本由伸。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

2026世界棒球經典賽（WBC）戰火升溫，中華隊6日晚間6時將迎戰強敵日本隊，由鄭浩均掛帥先發，對決日職王牌山本由伸。就在大戰前夕，人氣實況主、手搖飲「特．好喝」創始人丁特在社群平台Threads宣布加碼應援活動，豪氣表示，「中華隊每從山本手中拿到一分，就送1000杯飲料，無上限，送到他退場！」

丁特發文指出，只要中華隊從山本由伸手中攻下分數，每1分就送出1000杯飲料，且「沒有上限」，直到山本退場為止；若最終擊敗日本隊，再加送3000杯；若贏韓國隊，同樣再送3000杯，應援力道相當驚人。

▲前《英雄聯盟》職業選手、現任電競直播主丁特。（圖／記者孟育民攝）

丁特近年跨足飲料品牌經營，創立烏龍茶專賣店「特．好喝（Top Tier Tea）」，過去就曾多次配合國際賽事推出應援優惠。日前世界棒球經典賽開打前，也曾推出穿著「Team Taiwan」相關服飾到店即可兌換指定飲品的活動，成功吸引球迷響應。

此次加碼活動時間點正值台日大戰前夕，日本隊由大聯盟道奇王牌山本由伸先發，中華隊則派出鄭浩均迎戰。鄭浩均上季復出後表現亮眼，防禦率1.49、WHIP僅0.90，被視為本場關鍵人物。