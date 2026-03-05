網轟外交部沒做事？　親歷空襲台人揭「保母級服務」：駐處不是旅行社

▲中東地區國人撤離應對指南與聯繫資訊。（圖／外交部提供）

中東戰火導致區域緊張情勢急遽升溫，多國領空關閉，大量航班取消或改道，使部分國人無法正常搭乘商業航班離境而滯留當地。我外交部即時啟動緊急應變機制，並與相關駐外館處協調合作，持續與當地僑胞、旅客及友盟國家保持密切聯繫，處理國人疑難雜症，但仍有不少網友聲稱我外交部態度消極、都沒做事，甚至批評為何不撤僑。對此，一名長期定居以色列、親歷無數次空襲的台灣母親，感性還原駐以代表處在戰火前線的真實工作樣貌，更直言，台灣的服務已達「保母等級」，盼大眾給予外交人員更多體諒，而非無理苛責。

一名長期定居以色列的楊姓國人（Threads帳號@twolands.onebite）4日透過社群平台表示，最近看到台灣新聞討論撤僑議題，身為一個在以色列經歷過無數次空襲的台灣媽媽，看著那些紛紛擾擾的消息，心頭真的有很多感觸。

她指出，從2023年10月7日戰爭爆發至今，戰火還沒平息。「這幾年，我親眼看見了駐以代表處在最前線的努力」。其中最有感的，是駐以代表處為了守護僑民與滯留在當地的台灣人，成立了應變群組，並專人服務，一通一通打電話確認每個人的位置、安全動態、離境意願，再一一登記。

她感慨，在以色列的台僑或許不算多，但這一筆一筆資訊都是工作人員用時間和心力換來的，背後耗費的精力，真的不是外人所能想像。她也對比某些大國叫國民「自行到埃及或約旦離境」，我國駐處甚至會安排陸路護送，並確保抵達鄰國後有人照應，「這真的已經是保母級的服務了」。

針對外界質疑「為何不安排專機」的聲音，她以在地觀察解釋，飛彈空襲期間，外籍航空公司幾乎全部停飛，唯一敢飛、能飛的通常只有「以色列航空」。然而，以航的首要任務是接回在海外的以色列人，在限縮的航班與有限的空權下，駐處人員得在分秒必爭的壓力中去「喬」、去爭取位置，想辦法把想走的台灣人塞進去。「這真的不是一道命令就能解決的事，那是外交上的角力與拜託」。

「大使館不是旅行社，每個人都要為自己的風險負責」，她強調，自己與先生每次評估不適合走陸路後，就自己拚命刷機票、盯著機場解封，一有位置就馬上飛。在等待駐處消息同時，也採取行動，「而不是雙手一攤，把所有責任都丟給別人」。

「對自己的安全負責，本來就是成年人最基本的義務」，她不捨表示，駐外人員也是普通人，也有家小，也同樣在躲飛彈。除了應付緊急狀況，還需要充當滯留台人的「情緒治療師」，但礙於職責，駐外人員不能隨便為自己解釋什麼，「但身為在地的台僑，這是我最真實的感受」。

她也期盼，台灣媒體能多報導一些正向資訊，而不是為了點閱率帶風向。也希望大家能將心比心，出門在外風險評估是自己的責任，而不該成為對前線人員理所當然的索求，甚至變成一種苛責。

根據我國中東地區各駐處統計，截至今（5日），以色列目前領空關閉，滯留4人，僑民282人，暫無撤離意願；阿拉伯聯合大公國領空關閉，滯留147人（3旅行團），僑民約300人，另伊朗僑民有4人，目前阿聯酋航空EK-366已每日一班復航。

沙烏地阿拉伯與卡達領空開放，卡達滯留74人，沙國僑民約2000人、卡達約200人，駐處已為滯留卡達民眾申請入境沙國的緊急入境許可；約旦領空開放，因杜拜轉機停飛滯留5人，僑民124人；巴林領空關閉，滯留6人，僑民17人，可經陸路赴沙國達曼或利雅德機場離境；阿曼領空開放，滯留8人，僑民18人，擬待阿聯空域開放後搭機返台；科威特領空關閉，僑民40人，可經陸路赴沙國達曼或利雅德機場離境。

針對短期滯留中東國人現況，外交部指出，截至5日，阿拉伯聯合大公國的阿布達比及杜拜機場已有限度恢復部分航班。其中，阿聯酋航空EK-366（飛往台北）已於4日凌晨起飛，搭載約275名國人，並於同日下午4時抵達桃園國際機場；5日同航班亦載252名國人返台。

外交部表示，目前滯留阿聯境內的我國籍旅客均平安。阿聯政府已啟動大規模安置計畫，統一為包含我國人在內逾2萬名滯留旅客提供食宿照護，直至順利離境。儘管阿聯境內有零星攻擊事件，但整體社會秩序維持穩定，民生運作及商業活動大致如常。

而在卡達部分，外交部說明，卡達等海灣國家關閉領空、取消航班。駐處於3日公告，目前彙整62名有意陸路離境國人資料，向沙烏地阿拉伯申辦緊急入境許可，並協助提供租車資訊。另有26名因機場關閉滯留轉機旅客與駐處取得聯繫，駐處建議等候航空公司安排並隨時關注最新公告。

外交部指出，首批10名國人已於4日下午分兩車赴利雅德；駐處於5日凌晨在機場會合備妥餐點迎接，並提供行政協助。國人將分批於5、6、7日晚間搭機返台。另，吳姓國人預計搭乘7日班機。我國駐沙烏地阿拉伯代表張治平於5日清晨赴卡達探視其於滯留國人並提供必要協助。

此外，外交部官網也已設立「外交部因應中東情勢服務專區（隨時更新）」，提供國人最新訊息與相關聯絡資訊。

