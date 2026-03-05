　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

指藍軍購條例不利快速籌建戰力　國防部：3項武器還非特別條例範圍

▲國防部5日晚間回應國民黨版軍購條例。（圖／記者呂佳賢攝） 

▲國防部5日晚間回應國民黨版軍購條例。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨立法院黨團今（5日）公佈黨版軍購條例，草案共列8條，編列預算總額上限3800億元，採購美已核准售台包括臺灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）、陸軍AH-1W型直升機零附件及魚叉飛彈可修件檢修統等在內共8項的「政府對政府」武器。但國防部表示，前述3項預算已編列於公務預算，非屬國防部特別條例範圍，且若採「階段性編列特別條例」，恐因相關作業程序及預算審議期程冗長，造成無法即時簽署美方發價書、獲得產線優序等後果，不利戰力快速籌建。

針對國民黨團提出的「強化國防及對美軍事採購特別條例草案」，國防部5日晚間回應， 該項草案所列、美方知會國會的「臺灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、「陸軍AH-1W型直升機零附件」及「魚叉飛彈可修件檢修」等3案，是屬向美遞交發價書需求信函的一般軍購案，預算已編列於公務預算，非屬國防部「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」範圍。

國防部說，依對美軍購程序，臺美雙方簽署發價書後，美國防部始可啟動與主、次合約商之議約作業，確認最終價款、品項、期程與交運時間。國民黨版草案所列籌購項目，均明列預算金額，可能導致各案項無法依美國防部議約實況調整預算，提高執行風險。

國防部指出，國防部編列特別預算目的是綜合考量中共武力犯臺威脅嚴峻等因素，依資源集中、一次籌購原則，以快速建立所需高戰備能力，若採「階段性編列特別條例」，恐因相關作業程序及預算審議期程冗長，造成無法即時簽署美方發價書、獲得產線優序等後果，不利戰力快速籌建。

國防部說，國防部所提特別條例，已綜合考量國內產製能量、實戰部署驗證、科技迭代更新頻率、國防產業發展等因素，透過「軍購」、「委製」及「商購」三種管道，獲得所需裝備。如無人載具將循委製或商購途徑，採2年1約方式，分批導入最新系統；另中科院強弓中程反戰術彈道飛彈，為我國可有效攔截共軍戰術彈道飛彈的自製武器，將委由中科院製造。如將委製及商購案，排除於特別預算之外，可能因公務預算排擠效應、無法及時籌獲，影響擊殺鏈之完整建構；且排除國防自主、建立非紅供應鏈等攸關作戰韌性的方案，亦將造成戰力罅隙及缺口。

國防部說明，行政院版「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」為期8年、「上限」1.25兆元，規劃籌購七類裝備，分別為「一、精準火砲以提升火力支援效能」；「二、遠程精準打擊飛彈以制壓共軍各式打擊裝備」；「三、無人載具及其反制系統，執行無人監偵、攻擊與反制無人機任務」；「四、防空、反彈道及反裝甲飛彈，以有效削弱、拒止、消耗、遲滯進犯敵軍，提高防衛作戰成功公算」；「五、AI輔助與C5ISR系統，以提升聯合情監偵與作戰指管效能」；「六、強化作戰持續量能相關裝備，以防範海峽封鎖切斷補給，提高彈藥戰備存量與新建產線，降低外購需求及維持作戰持續性」；「七、臺美共同研發及採購合作之裝備、系統，目的在藉由美方獲取新興科技裝備及系統，加速國軍作戰韌性及不對稱戰力轉型」。

國防部表示，全案經2年以上內部評估與研究，並就敵情威脅完成作戰需求，且獲得美政府及國會支持與肯定、具體可行。國防部將於法案確定付委審查後，分別向立法院各黨團及外交國防、財政委員會溝通說明，期獲得朝野一致支持，提升防衛戰力。

▼國民黨3800億+N軍購特別條例。（國民黨團提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 5795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中華隊熄火遭澳洲爆冷完封　韓媒酸台媒「拜託韓國幫忙贏」
快訊／宜蘭嚴重車禍！賓士猛撞7車　銀車「半截消失」1命危
指藍軍購條例不利快速籌建戰力　國防部：3項武器還非特別條例範
周末明顯冷！半個台灣快速上下變溫　1字頭再現
「啦啦隊女神」不捨中華隊輸球！　吐真實心聲
注意！8縣市多地「今晚起停水、降壓」　最長達18小時

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

網轟外交部沒做事？　親歷空襲台人揭「保母級服務」：駐處不是旅行社

指藍軍購條例不利快速籌建戰力　國防部：3項武器還非特別條例範圍

醫界向賴清德報告年終創新高　長庚發出52億、彰基員工領10.5個月

賴清德：研議藥價調查暫停3年　盤點供應鏈、強化國家藥物韌性

藍3800億+N軍購條例出爐　總統府：支持政院版是信任專業挺國軍

中國人大審《民族團結法》！梁文傑：赴陸任何行為恐被擴大解釋

藍營軍購「有發價書才審」恐讓武獲更艱難　美軍售流程一次看懂　

藍3800億+N軍購條例出爐　草案共9條「授權國防部訂二階段條例」

藍軍購條例拍板後韓國瑜宴請盧秀燕+藍委　憂心與新加坡差距拉大

藍版軍購「3800億＋N」　金主CK楊日前已劃底線：有報價才審查

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

La glow天鵝頸緻霜科研成分升級 女神高敏敏：配方有感、體驗愉悅

吃魚油不夠！專家：三高族心臟有力也要顧　別只看血管健康

2026基隆滷肉飯節開跑　打卡分享抽現金＋65吋電視

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

網轟外交部沒做事？　親歷空襲台人揭「保母級服務」：駐處不是旅行社

指藍軍購條例不利快速籌建戰力　國防部：3項武器還非特別條例範圍

醫界向賴清德報告年終創新高　長庚發出52億、彰基員工領10.5個月

賴清德：研議藥價調查暫停3年　盤點供應鏈、強化國家藥物韌性

藍3800億+N軍購條例出爐　總統府：支持政院版是信任專業挺國軍

中國人大審《民族團結法》！梁文傑：赴陸任何行為恐被擴大解釋

藍營軍購「有發價書才審」恐讓武獲更艱難　美軍售流程一次看懂　

藍3800億+N軍購條例出爐　草案共9條「授權國防部訂二階段條例」

藍軍購條例拍板後韓國瑜宴請盧秀燕+藍委　憂心與新加坡差距拉大

藍版軍購「3800億＋N」　金主CK楊日前已劃底線：有報價才審查

快訊／宜蘭大雨狂炸！蘇花大清水隧道土石坍流　和仁至崇德封路

中華隊熄火遭澳洲爆冷完封　韓媒酸台媒「拜託韓國幫忙贏」

網轟外交部沒做事？　親歷空襲台人揭「保母級服務」：駐處不是旅行社

統一企業去年營收6728億創高　受咖啡豆成本飆升拖累獲利年減5%

最激烈大亂鬥之組來了！A組5隊混戰　波多黎各靠主場、加拿大拚寫歷史

中國軍費持續擴張　台灣防衛決心正面臨考驗

快訊／宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

JPP-KY 2月營收4.07億元、年增50.24%　創歷年同期新高

指藍軍購條例不利快速籌建戰力　國防部：3項武器還非特別條例範圍

不妙！轉戰老鷹場均轟21.3分　庫明加驚傳左膝傷勢休兵

計程車司機撞名「周杰倫」　派翠克秒問：認識昆凌嗎？

政治熱門新聞

王定宇前妻臉書PO文：不哭　疑藏貓膩

王定宇陷桃色風波　賴苡任：惹錯人了

王定宇早知劉怡萱！　曾在常如山「豪宅募款」暢飲清酒之王

藍提名陳玉珍參選金門　楊鎮浯：參選到底

邱毅：哈米尼勇敢以身殉難　川普判斷錯了！再拖下去台日都出問題

藍營退將：斬首賴清德是中共選項之一　成功機率高

趙少康轟鄭麗文不像話　徐巧芯爆沒看過黨版軍購條例

郭正亮：川普打伊朗發現麻煩大了　我保證美國絕對撐不住恐淡出戰局

「美軍攻伊朗可能不了了之」　吳斯懷：導彈量不足

快訊／王定宇捲「E級名媛」桃色風波　賴清德中常會撂重話

黨產條例、中天條款、助理費等藍白3修法　卓榮泰全數「不副署」

鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應尊重專業

高雄市議員初選激戰2區結果出爐！

藍營軍購「有發價書才審」恐讓武獲更艱難　美軍售流程一次看懂　

更多熱門

相關新聞

藍3800億+N軍購條例出爐　總統府：支持政院版是信任專業挺國軍

藍3800億+N軍購條例出爐　總統府：支持政院版是信任專業挺國軍

針對國防特別條例的版本，國民黨中央黨部、國民黨立院黨團5日分別召開記者會，公布黨版「3500億＋Ｎ」與黨團版的「3800億＋Ｎ」，並在程序上，強調需待美方發出「發價書」後，國會才予以排案審查預算。對此，總統府發言人郭雅慧晚間表示，支持政院版本就是信任專業，就是支持國軍，強化國防不能打折扣，「期待朝野以國家安全為最高考量，明天能夠依照朝野協商結果讓行政院版本付委，儘快通過」。

藍營軍購「有發價書才審」恐讓武獲更艱難　美軍售流程一次看懂　

藍營軍購「有發價書才審」恐讓武獲更艱難　美軍售流程一次看懂　

藍3800億+N軍購條例出爐　草案共9條「授權國防部訂二階段條例」

藍3800億+N軍購條例出爐　草案共9條「授權國防部訂二階段條例」

陸委會：中共軍費年增6000億　台灣才1500億

陸委會：中共軍費年增6000億　台灣才1500億

韓國瑜宴請盧秀燕及藍委　憂心與新加坡差距拉大

韓國瑜宴請盧秀燕及藍委　憂心與新加坡差距拉大

關鍵字：

特別條例國防部軍購國民黨國防預算

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台灣首戰0比3不敵澳洲

快訊／蔡瑞雪神隱1天發聲了！切割那個凱文

伊朗戰機突襲美基地　卡達F-15升空擊落

夜市超凶糖葫蘆正妹神到了！超狂背景曝光

中華隊證實陳傑憲左手挨觸身球骨裂

曾總自責吞敗　徐若熙投4局原因曝光

台日大戰先發出爐　鄭浩均掛帥先發

李灝宇確定辭退經典賽　張政禹遞補

WBC輸澳洲還有救！專家揭3大續命劇本

最情緒化星座Top 3！

以軍F-35擊落伊朗戰機　畫面曝光

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

AV女優逛迪士尼被認出！男喊一句讓她氣炸

中華隊先發打線曝光！網沒看到這2人疑惑了

29歲正妹星二代證實離婚「情斷後尷尬同台」

更多

最夯影音

更多
沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍
盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面