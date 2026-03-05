指藍軍購條例不利快速籌建戰力　國防部：3項武器還非特別條例範圍

▲國防部5日晚間回應國民黨版軍購條例。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨立法院黨團今（5日）公佈黨版軍購條例，草案共列8條，編列預算總額上限3800億元，採購美已核准售台包括臺灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）、陸軍AH-1W型直升機零附件及魚叉飛彈可修件檢修統等在內共8項的「政府對政府」武器。但國防部表示，前述3項預算已編列於公務預算，非屬國防部特別條例範圍，且若採「階段性編列特別條例」，恐因相關作業程序及預算審議期程冗長，造成無法即時簽署美方發價書、獲得產線優序等後果，不利戰力快速籌建。

針對國民黨團提出的「強化國防及對美軍事採購特別條例草案」，國防部5日晚間回應， 該項草案所列、美方知會國會的「臺灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、「陸軍AH-1W型直升機零附件」及「魚叉飛彈可修件檢修」等3案，是屬向美遞交發價書需求信函的一般軍購案，預算已編列於公務預算，非屬國防部「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」範圍。

國防部說，依對美軍購程序，臺美雙方簽署發價書後，美國防部始可啟動與主、次合約商之議約作業，確認最終價款、品項、期程與交運時間。國民黨版草案所列籌購項目，均明列預算金額，可能導致各案項無法依美國防部議約實況調整預算，提高執行風險。

國防部指出，國防部編列特別預算目的是綜合考量中共武力犯臺威脅嚴峻等因素，依資源集中、一次籌購原則，以快速建立所需高戰備能力，若採「階段性編列特別條例」，恐因相關作業程序及預算審議期程冗長，造成無法即時簽署美方發價書、獲得產線優序等後果，不利戰力快速籌建。

國防部說，國防部所提特別條例，已綜合考量國內產製能量、實戰部署驗證、科技迭代更新頻率、國防產業發展等因素，透過「軍購」、「委製」及「商購」三種管道，獲得所需裝備。如無人載具將循委製或商購途徑，採2年1約方式，分批導入最新系統；另中科院強弓中程反戰術彈道飛彈，為我國可有效攔截共軍戰術彈道飛彈的自製武器，將委由中科院製造。如將委製及商購案，排除於特別預算之外，可能因公務預算排擠效應、無法及時籌獲，影響擊殺鏈之完整建構；且排除國防自主、建立非紅供應鏈等攸關作戰韌性的方案，亦將造成戰力罅隙及缺口。

國防部說明，行政院版「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」為期8年、「上限」1.25兆元，規劃籌購七類裝備，分別為「一、精準火砲以提升火力支援效能」；「二、遠程精準打擊飛彈以制壓共軍各式打擊裝備」；「三、無人載具及其反制系統，執行無人監偵、攻擊與反制無人機任務」；「四、防空、反彈道及反裝甲飛彈，以有效削弱、拒止、消耗、遲滯進犯敵軍，提高防衛作戰成功公算」；「五、AI輔助與C5ISR系統，以提升聯合情監偵與作戰指管效能」；「六、強化作戰持續量能相關裝備，以防範海峽封鎖切斷補給，提高彈藥戰備存量與新建產線，降低外購需求及維持作戰持續性」；「七、臺美共同研發及採購合作之裝備、系統，目的在藉由美方獲取新興科技裝備及系統，加速國軍作戰韌性及不對稱戰力轉型」。

國防部表示，全案經2年以上內部評估與研究，並就敵情威脅完成作戰需求，且獲得美政府及國會支持與肯定、具體可行。國防部將於法案確定付委審查後，分別向立法院各黨團及外交國防、財政委員會溝通說明，期獲得朝野一致支持，提升防衛戰力。

▼國民黨3800億+N軍購特別條例。（國民黨團提供）