地方 地方焦點

北榮桃園分院透過「量六力」　助長者健康樂活

▲北榮桃園分院透過「量六力」助長者健康樂活

▲協助民眾加入「長者量六力」LINE官方帳號。（圖／桃榮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

臺北榮總桃園分院5日表示，面對臺灣邁入「超高齡社會」，國健署推動「長者內在能力檢測」，透過「量六力」評估掌握視力、聽力、行動力、認知、情緒及營養等六大內在能力，及早發現衰弱風險，連結醫療與社區資源，協助長者獲得即時、完整的照護，落實在地健康老化。

北榮桃園分院說，「長者內在能力檢測」(Integrated Care for Older People，簡稱ICOPE)由世界衛生組織（WHO）提出，為全球高齡化社會所設計的一項重要健康促進策略，目標是幫助民眾「健康老化」，讓老年人即使身體機能逐漸改變，仍能維持自主、有尊嚴的生活。

▲北榮桃園分院透過「量六力」助長者健康樂活

▲社區據點進行ICOPE評估，掌握長者六大內在能力。（圖／桃榮提供）

ICOPE評估內容包括認知功能、行動能力、營養狀況、視力、聽力及憂鬱。其中，認知功能主要評估長者對時間、地點的定向感及短期記憶能力；行動能力則檢視是否能在12秒內完成5次起立坐下；營養狀況著重於近3個月內是否出現食慾不佳，或體重減輕達3公斤以上。

此外，也會評估長者看遠、看近及閱讀等視力表現，並透過氣音測試了解雙耳聽力情形，同時關注近2週內是否經常感到厭煩或對什麼都失去興趣、什麼都不想做等情緒狀態，以全面掌握健康風險。ICOPE是預防失能的重要工具，長輩或家屬可透過醫療院所或國健署「長者量六力」LINE官方帳號進行自我評估與服務連結，如果發現評估結果異常，可就近尋求社區診所或醫院的家庭醫學科、老年醫學科，做進一步檢查。

衛生局(所)亦提供長者健康促進的社區資源，例如：長者運動相關課程、社區照顧關懷據點、營養推廣中心、失智友善據點等服務。協助長者獲得完整照顧，並預防及延緩長者失能，擁有獨立自主的生活能力，活得更健康、更有尊嚴。

更多新聞
北榮桃園分院透過「量六力」　助長者健康樂活

北榮桃園分院透過「量六力」　助長者健康樂活

北榮桃園分院透過「量六力」　助長者健康樂活

