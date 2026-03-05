元智大學攜手特教生　用VR與遊戲重現大溪文化

▲元智大學藝術與設計學系老師羅嘉惠（中）。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

元智大學藝術與設計學系老師羅嘉惠領軍，以跨域教學實踐文化保存與教育共融，攜手特殊教育學生與在地團體，透過遊戲設計與虛擬實境（VR）技術，將地方文化轉化為創新學習場域，為桃園大溪注入嶄新的文化詮釋方式。

羅嘉惠老師5日表示，大溪老街擁有百年商號與巴洛克式立面建築，是地方重要的歷史地景。團隊以在地產業與發展故事為藍本，設計任務導向的探索遊戲，讓參與者透過解謎、角色扮演與線索蒐集，逐步理解街區歷史脈絡與建築特色，使文化學習從靜態閱讀轉為主動參與的沉浸式體驗。

▲大溪老街變身VR文化教室。（圖／元智提供）

除實境遊戲外，也以市定歷史建築蘭室為藍本建置VR內容。團隊運用Minecraft遊戲建模重建空間，再現院落格局與生活氛圍，體驗者戴上頭戴裝置後，走入老屋的虛擬場景，以遊戲解謎方式認識傳統建築之美。

羅嘉惠表示，為確保內容貼近史實與地方需求，團隊也邀請大溪觀光協會及歷史建築管理者參與測試與諮詢，提供文史觀點與場域建議。未來將規劃公開體驗活動，讓居民與遊客透過科技重新認識地方文化，促進文化資產活化與觀光創新。

而該計畫最大特色在於大學生與特教生共創的合作模式，課程採混合編組，由特教生負責場景繪製與造型發想，大學生則協助整合為遊戲機制與互動程式，將創意轉化為可操作的數位成果。她強調，共創過程不僅培養學生專業能力，也讓年輕世代在合作中學習理解差異、建立同理心，展現教育促進社會參與與共融的價值。

元智大學表示，該校教師亦持續以多元教學方式深化與特教生合作。例如應用外語領域設計結合機器人輔助的英、日語學習課程，提升特教生語言學習動機；資訊傳播學系師生則與唐氏症基金會攜手創作，以設計為公益發聲，讓學生在實際參與社會議題的過程中，將專業知識與社會關懷緊密結合，培養責任意識與公共參與能力。