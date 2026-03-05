　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

停水懶人包一次看！8縣市多地「今晚起停水、降壓」　時間地點曝

▲▼停水，水龍頭，自來水。（示意圖／記者許力方攝）

▲台水呼籲，受影響用戶於停水前6小時完成儲水。（示意圖／記者許力方攝）

記者閔文昱／綜合報導

根據台灣自來水公司公告資訊，今（5）日晚間起至明（6）日白天，全台共有8縣市多處地區停水或降壓，最長達18小時。提醒民眾提前儲水備用，以免影響生活作息。

北部地區

新北市（三峽區）

時間：3/6 01:00－04:00

原因：板新給水廠板南加壓站設備故障緊急搶修

影響路段：中園街、中山路、仁愛街、信義街、和平街、大仁路、大勇路、大同路、弘園街、復興路、忠孝街、文化路、新興街、民族街、民權街、民生街、清水街、秀川街、長福街、鳶峰路等。

桃園市（大溪區）

時間：3/6 01:00－05:00

區域：田心里

原因：管網封閉調查。

中部地區

台中市（降壓）

時間：3/5晚間至3/6清晨

區域：北區、南屯區、新社區部分里別

原因：水壓異常查處及夜間封閉斷水試驗

部分區域恐出現水壓偏低或短暫無水情形。

彰化縣（多區停水／降壓）

時間：3/5晚間起至3/6下午

區域：彰化市、秀水鄉、田中鎮、員林市、伸港鄉、和美鎮等

原因：管網建置、漏水調查、汰換管線工程

部分地區停水時間長達8至9小時。

雲林縣（莿桐鄉）

時間：3/6 08:00－18:00

原因：管線改善工程

影響路段：中正路、光復路、和平路等。

南部地區

台南市（白河區等24里）

時間：3/5 22:00－3/6 06:00

原因：配合給水廠制水閥搶修。

高雄市（多區）

時間：3/5晚間起至3/6下午

區域：楠梓區、內門區、旗山區、林園區

原因：小區封閉測試、漏水調查、管線遷移與汰換工程。

屏東縣

恆春鎮：3/6 00:00－06:00

南州鄉：3/6 09:30－16:00

原因：封閉測試及管線汰換工程。

自來水公司提醒，停水期間請關閉抽水馬達電源，避免空轉損壞；恢復供水後，若出現短暫水色混濁，建議先排放數分鐘再使用。民眾可至自來水公司官網查詢即時停水資訊，掌握最新動態。

注意！8縣市多地「今晚起停水、降壓」　最長達18小時

瑞芳水管破影響670戶　台水設17臨時供水站

新北市瑞芳區員山淨水場一條350公厘輸水管線近日發生破管，導致瑞芳區弓橋里、光復里、龍山里、柑坪里及龍鎮里等地區供水受影響，約670戶停水或水壓降低。台水指出，已全力投入搶修作業，力拚於今(26日)晚間8時前完成施工，將在修復完成前規劃設置17處臨時供水站，並逐步恢復正常供水。

