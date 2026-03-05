醫界向賴清德報告年終創新高　長庚發出52億、彰基員工領10.5個月

▲總統賴清德主持「健康台灣推動委員會第7次委員會議」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德5日主持總統府健康台灣推動委員會議，總統府發言人郭雅慧會後轉述指出，因為這是年節回來的第一次委員會，有好幾家醫院就分享了他們年終獎金有創新高。其中，長庚發年終獎金發了52億元；彰基的年終創新高，員工領3.5個月年終，最高領到10.5個月；而亞東醫院發8.5億獎金，平均每位領到超過22萬元。

郭雅慧表示，有好幾家醫院就分享了他們年終獎金有創新高。這當中包括長庚醫院的主委程文俊，有講到說今年長庚體制發的相關年終跟獎金是52億元。

郭雅慧指出，在彰基的部分是總院長陳穆寬討論了這個話題，今年彰基體制的年終獎金創了新高，所以員工是領 3.5 個月的年終獎金。他們第一線甚至於在開刀房或者是麻醉科有領到10.5個月，希望能夠反映一下對於醫療人員待遇改善，他們都有實質在關心。

郭雅慧表示，亞東醫院的邱冠明院長也提到說，他們今年的幅度也創下歷史新高。他們的獎金發的是 8.5 億元，平均每位員工領到的是超過 22 萬。他也提到比較重要是經常性薪資每個月調薪 2700 元，這個調幅大概是 5.4%。

郭雅慧說，這幾位醫界代表都提到說，隨著政策逐步調整還有醫療體系經營環境的改善，他們希望把成果回饋到第一線的醫療人員。

衛福部次長林靜儀補充說，今天的委員會也是農曆年後的第一次委員會，總統一方面也肯定在這次春節連假期間，大家一起同心協力，讓醫療量能可以維持，也讓民眾能夠在就醫的部分不受到壅塞影響，也特別感謝所有醫療人員，因為很多人可能要犧牲他的相關假期，或者在這段時間一起來協調、一起來協助，包含民眾也有一些就醫習慣的調整，所以讓這一次的連假大家在整個醫療量能跟醫療供應的部分可以做一個比較適當的調整。

至於醫療人員的年終獎金的部分，林靜儀說，台大的余忠仁委員也特別提到說，接下來希望要跨部會討論一下，因為在公職人員的年終獎金有一些法規的規定，但在私立醫療院所年終獎金的部分可以做得比較豪華一點。

林靜儀表示，但是在公職人員這邊可能就會受到一點點影響，這個部分也會跟其他的相關主管的部會一起來做討論。她強調，其實都是希望說在一個合理的醫療工作場域、合理的職場條件，另外的話也讓所有的醫療人員能夠得到一定程度薪資上面的一個支持。