　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

周末明顯冷！半個台灣快速上下變溫　1字頭再現

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲周末北台灣溫度快速快速。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

華南雲雨區遠離，中央氣象署表示，明天（6日）起，新竹以南的平地將恢復到多雲到晴，未來一周東北季風接連報到，北台灣溫度變化快，將再度降溫，8日（周日）短暫回暖，緊接著下周又有東北季風再增強，北台灣又要再涼一波。

氣象署預報，到周末前，明天東北季風增強，北東地區、中南部山區容易降雨，北海岸和宜蘭地區雨勢稍明顯，北台灣溫度下降5至6度，中南部早晚涼、日夜溫差大。周末假期降雨稍晚、雨區縮減，東半部地區、基隆北海岸、大台北山區仍有局部短暫雨，中南部平地多雲。其中7日（周六）北台灣最涼，中南部早晚涼、日夜溫差大；8日隨東北季風減弱後，溫度再回升。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲華南雲雨區逐漸遠離 。（圖／中央氣象署）

天氣風險公司分析，明天白天之後北部、東半部仍持續會有短暫陣雨，迎風面的基隆北海岸、宜蘭、花蓮等地可能有較多的累積雨量；隨著東北季風增強，北部、東北部白天高溫會降到19至21度，中南部比較不受影響，高溫可到24度以上；入夜之後到7日清晨，中北部、東北部都市地區低溫會降到15至17度，空曠地區有機會出現14度或以下低溫，南部及花東都市也降到17至19度，空曠15至17度之間，開始有較明顯的涼意出現。

周末假期水氣減少，空氣轉乾，降雨將縮減到東北季風迎風面的區域，包括基隆北海岸、宜蘭到花東一帶仍可能持續會有局部短暫陣雨機會。至於氣溫方面，北台灣較為偏涼，尤其是7日溫度會比較低，北部、東北部白天高溫預報會降到17至20度間。

天氣風險公司預估，7日晚到8日清晨中北部、東北部低溫進一步降到14至16度，空曠地區可能出現12至14度低溫，南部及花東都市地區也剩16至18度，空曠地區低溫14至16度，要注意輻射冷卻作用可能造成的局部較低溫情況。不過8日白天起北台灣及花東地區的溫度會略為回升到20度左右。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 5795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中華隊熄火遭澳洲爆冷完封　韓媒酸台媒「拜託韓國幫忙贏」
快訊／宜蘭嚴重車禍！賓士猛撞7車　銀車「半截消失」1命危
指藍軍購條例不利快速籌建戰力　國防部：3項武器還非特別條例範
周末明顯冷！半個台灣快速上下變溫　1字頭再現
「啦啦隊女神」不捨中華隊輸球！　吐真實心聲
注意！8縣市多地「今晚起停水、降壓」　最長達18小時

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／宜蘭大雨狂炸！蘇花大清水隧道土石坍流　和仁至崇德封路

停水懶人包一次看！8縣市多地「今晚起停水、降壓」　時間地點曝

快訊／致災大雷雨轟炸豪雨升級！宜蘭女騎士騎一半「瞬間淹水」

周末明顯冷！半個台灣快速上下變溫　1字頭再現

快訊／2縣市豪大雨特報！水氣偏多雨彈狂炸　最新警戒區域曝

中華隊首戰惜敗　賈永婕喊「打爆日本」：台灣球迷淹沒東京巨蛋

千人湧花蓮車站迎游淑貞惹議　台鐵：站區造勢違規已送警方處理

「輸贏都是比賽的一環！」郭泓志替中華隊打氣　暖心文吸萬人讚爆

電視劇替身演員墜落職災　文化部祭重手「最重3年禁領補助」

明起北東「雨連下9天」　未來一周3波冷空氣接力

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

La glow天鵝頸緻霜科研成分升級 女神高敏敏：配方有感、體驗愉悅

吃魚油不夠！專家：三高族心臟有力也要顧　別只看血管健康

2026基隆滷肉飯節開跑　打卡分享抽現金＋65吋電視

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

快訊／宜蘭大雨狂炸！蘇花大清水隧道土石坍流　和仁至崇德封路

停水懶人包一次看！8縣市多地「今晚起停水、降壓」　時間地點曝

快訊／致災大雷雨轟炸豪雨升級！宜蘭女騎士騎一半「瞬間淹水」

周末明顯冷！半個台灣快速上下變溫　1字頭再現

快訊／2縣市豪大雨特報！水氣偏多雨彈狂炸　最新警戒區域曝

中華隊首戰惜敗　賈永婕喊「打爆日本」：台灣球迷淹沒東京巨蛋

千人湧花蓮車站迎游淑貞惹議　台鐵：站區造勢違規已送警方處理

「輸贏都是比賽的一環！」郭泓志替中華隊打氣　暖心文吸萬人讚爆

電視劇替身演員墜落職災　文化部祭重手「最重3年禁領補助」

明起北東「雨連下9天」　未來一周3波冷空氣接力

快訊／宜蘭大雨狂炸！蘇花大清水隧道土石坍流　和仁至崇德封路

中華隊熄火遭澳洲爆冷完封　韓媒酸台媒「拜託韓國幫忙贏」

網轟外交部沒做事？　親歷空襲台人揭「保母級服務」：駐處不是旅行社

統一企業去年營收6728億創高　受咖啡豆成本飆升拖累獲利年減5%

最激烈大亂鬥之組來了！A組5隊混戰　波多黎各靠主場、加拿大拚寫歷史

中國軍費持續擴張　台灣防衛決心正面臨考驗

快訊／宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

JPP-KY 2月營收4.07億元、年增50.24%　創歷年同期新高

指藍軍購條例不利快速籌建戰力　國防部：3項武器還非特別條例範圍

不妙！轉戰老鷹場均轟21.3分　庫明加驚傳左膝傷勢休兵

【米克斯大軍追咬】彰化和美路人騎士嚇壞　至少10人受害

生活熱門新聞

夜市超凶糖葫蘆正妹神到了！超狂背景曝光

WBC輸澳洲還有救！專家揭3大續命劇本

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

中華隊先發打線曝光！網沒看到這2人疑惑了

羽田機場「大票台灣人撞衫」塞爆了！萬人笑：變台北大巨蛋

486先生曝公司困境：只能硬撐

明起北東「雨連下9天」　未來一周3波冷空氣接力

大聯盟專家預測WBC名次...中華隊止步小組賽

飛日本挺中華隊　「地勤因護照攔人」他傻眼

網購紙箱別囤積！醫師曝「4隱形毒物」

林家正這球最可惜！台南Josh：最遠的一球

蔡瑞雪發聲明　律師揪第1點「怎看都覺得怪」

2縣市豪大雨特報　最新警戒區域曝

中華隊11點開打！老闆宣布「工作放下」看轉播

更多熱門

相關新聞

東北季風一波波接力！　下周2波變化轉涼有雨

東北季風一波波接力！　下周2波變化轉涼有雨

氣象專家林得恩表示，今天（5日）受東北季風減弱影響，台灣各地氣溫開始回升，但環境水氣仍多，部分地區仍有雨。明天（6日）起「東北季風一波波接力」，下周一（9日）、周四（12日）北部及東北部天氣轉涼有雨，不穩定度升高。

今「驚蟄」回溫！明北東再轉濕涼　轉晴時間點曝

今「驚蟄」回溫！明北東再轉濕涼　轉晴時間點曝

今「驚蟄」回溫　明東北季風接力變天

今「驚蟄」回溫　明東北季風接力變天

快訊／玉山今晨下雪！　一片銀白

快訊／玉山今晨下雪！　一片銀白

別被甩下去！　乍暖還寒如雲霄飛車

別被甩下去！　乍暖還寒如雲霄飛車

關鍵字：

氣象氣象雲天氣風險公司

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台灣首戰0比3不敵澳洲

快訊／蔡瑞雪神隱1天發聲了！切割那個凱文

伊朗戰機突襲美基地　卡達F-15升空擊落

夜市超凶糖葫蘆正妹神到了！超狂背景曝光

中華隊證實陳傑憲左手挨觸身球骨裂

曾總自責吞敗　徐若熙投4局原因曝光

台日大戰先發出爐　鄭浩均掛帥先發

李灝宇確定辭退經典賽　張政禹遞補

WBC輸澳洲還有救！專家揭3大續命劇本

最情緒化星座Top 3！

以軍F-35擊落伊朗戰機　畫面曝光

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

AV女優逛迪士尼被認出！男喊一句讓她氣炸

中華隊先發打線曝光！網沒看到這2人疑惑了

29歲正妹星二代證實離婚「情斷後尷尬同台」

更多

最夯影音

更多
沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍
盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面