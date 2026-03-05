周末明顯冷！半個台灣快速上下變溫　1字頭再現

▲周末北台灣溫度快速快速。（圖／中央氣象署）



記者許力方／台北報導

華南雲雨區遠離，中央氣象署表示，明天（6日）起，新竹以南的平地將恢復到多雲到晴，未來一周東北季風接連報到，北台灣溫度變化快，將再度降溫，8日（周日）短暫回暖，緊接著下周又有東北季風再增強，北台灣又要再涼一波。

氣象署預報，到周末前，明天東北季風增強，北東地區、中南部山區容易降雨，北海岸和宜蘭地區雨勢稍明顯，北台灣溫度下降5至6度，中南部早晚涼、日夜溫差大。周末假期降雨稍晚、雨區縮減，東半部地區、基隆北海岸、大台北山區仍有局部短暫雨，中南部平地多雲。其中7日（周六）北台灣最涼，中南部早晚涼、日夜溫差大；8日隨東北季風減弱後，溫度再回升。

▲華南雲雨區逐漸遠離 。（圖／中央氣象署）



天氣風險公司分析，明天白天之後北部、東半部仍持續會有短暫陣雨，迎風面的基隆北海岸、宜蘭、花蓮等地可能有較多的累積雨量；隨著東北季風增強，北部、東北部白天高溫會降到19至21度，中南部比較不受影響，高溫可到24度以上；入夜之後到7日清晨，中北部、東北部都市地區低溫會降到15至17度，空曠地區有機會出現14度或以下低溫，南部及花東都市也降到17至19度，空曠15至17度之間，開始有較明顯的涼意出現。

周末假期水氣減少，空氣轉乾，降雨將縮減到東北季風迎風面的區域，包括基隆北海岸、宜蘭到花東一帶仍可能持續會有局部短暫陣雨機會。至於氣溫方面，北台灣較為偏涼，尤其是7日溫度會比較低，北部、東北部白天高溫預報會降到17至20度間。

天氣風險公司預估，7日晚到8日清晨中北部、東北部低溫進一步降到14至16度，空曠地區可能出現12至14度低溫，南部及花東都市地區也剩16至18度，空曠地區低溫14至16度，要注意輻射冷卻作用可能造成的局部較低溫情況。不過8日白天起北台灣及花東地區的溫度會略為回升到20度左右。