賴清德：研議藥價調查暫停3年　盤點供應鏈、強化國家藥物韌性

▲總統賴清德主持「健康台灣推動委員會第7次委員會議」。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德5日主持總統府健康台灣推動委員會議後裁示，現行藥價調查機制將研議暫停三年，期間將全面盤點藥品供應體系，建立更完整的藥物韌性基礎，並同步檢討未來藥價調查制度與資源運用方式。

賴清德表示，在討論藥物韌性議題時，第一個被提出的問題就是藥價調查。包括多位委員、顧問及副召集人都認為，現行制度需要重新檢視，因此裁示自今年起暫停藥價調查三年，以利政府在此期間進行更完整的制度盤整與政策規劃。

賴清德指出，未來三年最重要的工作，是針對藥品供應結構進行細部盤點，目前健保給付項目中共有超過1萬4000項藥品，而醫療院所實際使用的藥品約有1700多項。政府將針對這些藥品進行系統性分類，進一步了解各類藥品在國內的生產能力與自給自足程度。

賴清德指出，若部分藥品完全仰賴進口，政府將研議對策，降低供應鏈風險，包括加強與日本等民主供應鏈國家的合作，特別是在原料藥領域建立更穩定的合作與供應體系。

在建立韌性層面，賴清德強調，藥品供應體系需要政府、供應商與醫療院所之間建立明確分工與協作機制。未來將先完成制度與機制建構，再重新啟動藥價調查，以避免政策措施對整體藥物韌性造成衝擊。

此外，賴清德也指示，未來若進行藥價調查而產生節省的經費，不應再回歸健保總體給付，而應優先投入支持國內學名藥的生產發展，以提升台灣藥品自主能力。以今年為例，藥價調整所節省的30多億元經費，未來可用於支持藥物韌性相關政策與產業發展。

會中也討論到更長遠的醫療體系改革方向。賴清德表示，台灣健保制度經過30年的發展，已逐步朝向「全人醫療」的目標邁進。未來可透過區域化管理模式，讓各區域所收取的健保資源由該區域醫療體系統籌運用。

賴清德指出，以東區為例，若將醫學中心、區域醫院、地區醫院及基層診所整合為一個醫療體系，由東區自行管理當地健保資源，不僅能強化健康促進與預防醫學，也有助於提升轉診效率與資源整合。

賴清德舉例，好比部分特殊醫療資源，如蛇毒血清，若集中配置於區域醫學中心，當偏鄉診所或部落有需求時，甚至可透過無人機等方式快速配送，確保醫療資源及時到位。

賴清德表示，未來可先從東區試辦此模式，若運作順利，再逐步推廣到其他區域。過去南部地區率先試辦醫院小總額制度，最終也成功推廣至全國，即是一個可供參考的經驗。

賴清德強調，若全人醫療體系能逐步建立，許多結構性問題將可獲得改善，藥品供應、醫療資源配置與醫療效率也將更為穩定，未來對於藥價調查制度的依賴程度也可能隨之降低。