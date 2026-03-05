藍3800億+N軍購條例出爐　總統府：支持政院版是信任專業挺國軍

▲總統府發言人郭雅慧。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

針對國防特別條例的版本，國民黨中央黨部、國民黨立院黨團5日分別召開記者會，公布黨版「3500億＋Ｎ」與黨團版的「3800億＋Ｎ」，並在程序上，強調需待美方發出「發價書」後，國會才予以排案審查預算。對此，總統府發言人郭雅慧晚間表示，支持政院版本就是信任專業，就是支持國軍，強化國防不能打折扣，「期待朝野以國家安全為最高考量，明天能夠依照朝野協商結果讓行政院版本付委，儘快通過」。

郭雅慧表示，給國軍有最好的裝備，讓國家有最好的安全保障，是不分藍綠朝野的共同責任。她說，總統賴清德多次強調，「投資國防就是投資和平」。台灣面對區域安全挑戰與威權擴張的威脅是真實存在的，因此強化自我防衛能力，是維持台海和平穩定的重要基礎，我們需要強化國防力量，推動國防改革，提高國防預算。

郭雅慧指出，支持國軍，強化國防不能打折扣，政府的版本是經由國軍在專業及審慎評估國家防衛急迫需要所做的規劃，支持政院版本就是信任專業，就是支持國軍，強化國防不能打折扣；尤其現在中東局勢的變化，更凸顯飛彈防禦、無人機系統的重要性，把國防最需要的部分拆分打折，都將延緩國軍必要的建軍期程，更讓台灣的安全蒙上不必要的風險。

因此，郭雅慧表示，期待朝野以國家安全為最高考量，明天能夠依照朝野協商結果讓行政院版本付委，儘快通過，一起為國家為國人做正確的事情。