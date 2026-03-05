　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

2026兩會／中日關係怎改善？　陸駐日大使：堅持四個政治文件是跟本

▲▼大陸駐日本大使吳江浩。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸駐日本大使吳江浩。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

從日本首相高市早苗發表「台灣有事論」之後，中日關係降至冰點。對於如何改善中日關係，大陸駐日本大使吳江浩回應《東森新媒體ETtoday》，最根本的，是要堅持中日「四個政治文件」。

大陸全國政協十四屆四次會議有多個委員小組會議今（5）日下午對媒體開放，其中，對外友好小組共有40位政協委員出席，包括多位大陸外交官與國際關係學者。

大陸駐日本大使吳江浩作為該屆別政協委員，雖全程出席會議，但並未發言。會後媒體上前詢問中日關係時表示，「現在我確實給不了你們（回應）」。《東森新媒體ETtoday》追問，中日關係有無改善方法？他指出，「改善方法很多啊，堅持四個政治文件，這是最根本的」。

中日四個政治文件是中日雙方自1972年邦交正常化以來簽署的《中日聯合聲明》（1972年）、《中日和平友好條約》（1978年）、《中日聯合宣言》（1998年）和《中日關於全面推進戰略互惠關係的聯合聲明》（2008年）的總稱。

▲▼大陸駐日本大使吳江浩。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸駐美國大使謝鋒。（圖／記者陳冠宇攝）

此外，有媒體報導指，中東局勢影響中美高層的互動。同場的大陸駐美大使謝鋒回應媒體，歷史已經反覆證明，合則兩利，鬥則俱傷，中國有自己必須堅持的原則和底線，將會繼續堅定不移地捍衛主權、安全和發展利益。

謝鋒接著說，希望美方和中方相向而行，以實際行動來落實兩國元首達成的重要共識，在大陸國家主席習近平倡導的相互尊重、和平共處、合作共贏這三個原則的基礎上，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。這不僅是造福兩國人民，而且也會極大地促進世界的和平、穩定和發展。他最後說，「總的來說，道路是曲折的，但是前途是光明的。」

▲▼大陸駐俄羅斯大使張漢暉。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸駐俄羅斯大使張漢暉。（圖／記者陳冠宇攝）

談及美伊衝突，大陸駐俄羅斯大使張漢暉呼籲通過和平努力來解決爭端，他說，停戰肯定首先要談起來，要回到和平談判的軌道，因為中東是重要的能源供應基地，戰亂對誰都沒有好處，對全球都是負面影響。在這種情況下，他基於和平和發展兩大要素，呼籲和平地解決，「以戰止戰目前是不可能的」。

《東森新媒體ETtoday》詢問，中俄未來是否可能在國際場合合作，以應對美伊衝突？張漢暉強調，大陸已經呼籲在聯合安理會討論這個問題，「這很正常，聯合安理會就是討論這個問題的最重要場所」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 5795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
八點檔女神出嚴重車禍　開刀鎖骨留疤
韓國打線炸裂11比4轟爆捷克　日網警戒
中華隊首戰惜敗　賈永婕喊「打爆日本」：台灣球迷淹沒東京巨蛋
快訊／韓國4轟火力全開！11比4擊垮捷克　搶下首勝
快訊／2縣市豪大雨特報！　最新警戒區域曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

2026兩會／中日關係怎改善？　陸駐日大使：堅持四個政治文件是跟本

2026兩會／李強涉台論述　學者：求穩定為對台工作重點

陸委會：李貞秀自曝「去年才除籍」　政府本來還不知道

2名員工遭奧客推打辱罵！　胖東來發放「6.8萬委屈獎金」

陸委會：中共軍費一年增6000億　台灣才1500億「必須加緊趕上」

陸委會：「陸二代」若具雙重身分　任公職恐有困難

2026兩會／1200萬人就業好焦慮 　陸官方：解決技能不匹配、支持AI創業

出血1200ml！　陸情侶激烈房事後…女友「黃體破裂險喪命」

推動中東局勢降溫　陸將派特使翟雋出訪斡旋

分析／2026陸軍費預算「花在刀刃上」　宋忠平：軍事體制弊端改革優化

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

La glow天鵝頸緻霜科研成分升級 女神高敏敏：配方有感、體驗愉悅

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

2026基隆滷肉飯節開跑　打卡分享抽現金＋65吋電視

吃魚油不夠！專家：三高族心臟有力也要顧　別只看血管健康

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

2026兩會／中日關係怎改善？　陸駐日大使：堅持四個政治文件是跟本

2026兩會／李強涉台論述　學者：求穩定為對台工作重點

陸委會：李貞秀自曝「去年才除籍」　政府本來還不知道

2名員工遭奧客推打辱罵！　胖東來發放「6.8萬委屈獎金」

陸委會：中共軍費一年增6000億　台灣才1500億「必須加緊趕上」

陸委會：「陸二代」若具雙重身分　任公職恐有困難

2026兩會／1200萬人就業好焦慮 　陸官方：解決技能不匹配、支持AI創業

出血1200ml！　陸情侶激烈房事後…女友「黃體破裂險喪命」

推動中東局勢降溫　陸將派特使翟雋出訪斡旋

分析／2026陸軍費預算「花在刀刃上」　宋忠平：軍事體制弊端改革優化

賴清德：研議藥價調查暫停3年　盤點供應鏈、強化國家藥物韌性

AI逼真復活豬哥亮！《高雄有顆藍寶石》揭秀場內幕　高凌風、鳳飛飛全躍上海報

藍3800億+N軍購條例出爐　總統府：支持政院版是信任專業挺國軍

謝京穎懷雙胞胎「驚覺鼻子變大」　親吐心聲：一切是最好的安排

韓國打線炸裂11比4轟爆捷克　日網警戒：火花四射的日韓戰要來了

天心首戰鬼片：面目全非也可以！　韓國尪停車場「超猛特訓」嚇到差點爆粗

香氛助眠成新趨勢！Jo Malone推藍調入夜儀式　3款噴霧推薦

2026兩會／中日關係怎改善？　陸駐日大使：堅持四個政治文件是跟本

3歲童手指卡洞洞尺爆哭！父急抱衝派出所　基隆警剪開解危

Dior幸運草、小瓢蟲項鍊祝福滿滿　彩漆珠寶繽紛亮眼

計程車司機撞名「周杰倫」　派翠克秒問：認識昆凌嗎？

大陸熱門新聞

快訊／李強報告涉台出爐！　列入「弘揚中華文化、落實同等待遇政策」

陸女孩時隔27年返水果攤曝同框照 老闆：看到自己初入社會的樣子

貴州男出軌正妹同事　雙雙感染愛滋

快訊／陸2026年經濟增長目標「4.5%至5%」

單日1g跌230元！陸金飾價格下跌

AI「真人」短劇崛起　業界憂：真人演員恐被取代

陸「廈金大橋」廈門段隧道右線貫通 「廈金號」潛盾機挖通1038公尺

國泰班機起飛半小時突失壓 氧氣罩未落下...乘客曝：想嘔吐的感覺

陸委會：中共軍費年增6000億　台灣才1500億

員工遭奧客辱罵！胖東來發6.8萬委屈獎金

太激烈！陸情侶同房後女友黃體破裂險喪命

2026兩會／「總不能空喊和平」　楊毅周：要以實際行動維護兩岸關係

春雪降臨！「紫禁城」一夜變銀色畫卷

王毅：將派中東問題特使赴地區國家斡旋

更多熱門

相關新聞

2026兩會／李強涉台論述　學者：求穩定為對台工作重點

2026兩會／李強涉台論述　學者：求穩定為對台工作重點

大陸國務院總理李強今（5）日在全國人大開幕會上作《政府工作報告》，其中涉台內容提及：「共同傳承弘揚中華文化，落實台灣同胞享受同等待遇政策」，兩岸學者預期，大陸今年還會推出相關經濟措施，而求穩定為對台工作重點。

陸委會：中共軍費年增6000億　台灣才1500億

陸委會：中共軍費年增6000億　台灣才1500億

2026兩會／1200萬人找工作！陸官方祭出「穩就業」戰略

2026兩會／1200萬人找工作！陸官方祭出「穩就業」戰略

2026兩會／十五五規劃綱要草案出爐　涉台專章：擴大兩岸人員往來

2026兩會／十五五規劃綱要草案出爐　涉台專章：擴大兩岸人員往來

陸經濟目標改「區間式」　為不確定留空間

陸經濟目標改「區間式」　為不確定留空間

關鍵字：

2026兩會大陸兩會政協中日關係吳江浩謝鋒張漢暉

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台灣首戰0比3不敵澳洲

快訊／蔡瑞雪神隱1天發聲了！切割那個凱文

伊朗戰機突襲美基地　卡達F-15升空擊落

中華隊證實陳傑憲左手挨觸身球骨裂

夜市超凶糖葫蘆正妹神到了！超狂背景曝光

曾總自責吞敗　徐若熙投4局原因曝光

李灝宇確定辭退經典賽　張政禹遞補

台日大戰先發出爐　鄭浩均掛帥先發

最情緒化星座Top 3！

WBC輸澳洲還有救！專家揭3大續命劇本

AV女優逛迪士尼被認出！男喊一句讓她氣炸

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

中華隊先發打線曝光！網沒看到這2人疑惑了

川普又贏！　美參議院「47：53票」否決伊朗戰爭權力決議

今最後1天！1張千萬、8張百萬發票沒人領　消費地點曝

更多

最夯影音

更多
沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍
盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面