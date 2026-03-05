2026兩會／中日關係怎改善？　陸駐日大使：堅持四個政治文件是跟本

▲大陸駐日本大使吳江浩。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

從日本首相高市早苗發表「台灣有事論」之後，中日關係降至冰點。對於如何改善中日關係，大陸駐日本大使吳江浩回應《東森新媒體ETtoday》，最根本的，是要堅持中日「四個政治文件」。

大陸全國政協十四屆四次會議有多個委員小組會議今（5）日下午對媒體開放，其中，對外友好小組共有40位政協委員出席，包括多位大陸外交官與國際關係學者。

大陸駐日本大使吳江浩作為該屆別政協委員，雖全程出席會議，但並未發言。會後媒體上前詢問中日關係時表示，「現在我確實給不了你們（回應）」。《東森新媒體ETtoday》追問，中日關係有無改善方法？他指出，「改善方法很多啊，堅持四個政治文件，這是最根本的」。

中日四個政治文件是中日雙方自1972年邦交正常化以來簽署的《中日聯合聲明》（1972年）、《中日和平友好條約》（1978年）、《中日聯合宣言》（1998年）和《中日關於全面推進戰略互惠關係的聯合聲明》（2008年）的總稱。

▲大陸駐美國大使謝鋒。（圖／記者陳冠宇攝）

此外，有媒體報導指，中東局勢影響中美高層的互動。同場的大陸駐美大使謝鋒回應媒體，歷史已經反覆證明，合則兩利，鬥則俱傷，中國有自己必須堅持的原則和底線，將會繼續堅定不移地捍衛主權、安全和發展利益。

謝鋒接著說，希望美方和中方相向而行，以實際行動來落實兩國元首達成的重要共識，在大陸國家主席習近平倡導的相互尊重、和平共處、合作共贏這三個原則的基礎上，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。這不僅是造福兩國人民，而且也會極大地促進世界的和平、穩定和發展。他最後說，「總的來說，道路是曲折的，但是前途是光明的。」

▲大陸駐俄羅斯大使張漢暉。（圖／記者陳冠宇攝）

談及美伊衝突，大陸駐俄羅斯大使張漢暉呼籲通過和平努力來解決爭端，他說，停戰肯定首先要談起來，要回到和平談判的軌道，因為中東是重要的能源供應基地，戰亂對誰都沒有好處，對全球都是負面影響。在這種情況下，他基於和平和發展兩大要素，呼籲和平地解決，「以戰止戰目前是不可能的」。

《東森新媒體ETtoday》詢問，中俄未來是否可能在國際場合合作，以應對美伊衝突？張漢暉強調，大陸已經呼籲在聯合安理會討論這個問題，「這很正常，聯合安理會就是討論這個問題的最重要場所」。