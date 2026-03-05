　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中華隊熄火遭澳洲爆冷完封　韓媒酸台媒「拜託韓國幫忙贏」

▲WBC中華隊陳傑憲遭觸身球傷退。（圖／記者林敬旻攝）

▲WBC中華隊陳傑憲遭觸身球傷退。（圖／記者林敬旻攝）

記者許力方／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）死亡C組預賽在東京巨蛋開打，中華隊5日首戰0比3被澳洲完封，讓原本就競爭激烈的晉級形勢更添變數。韓媒多篇報導分析，澳洲已爆冷黑馬之姿崛起，以「近乎完美的勝利」回應外界的低估，韓國隊對澳洲的戒心絕不亞於對台灣，同時轉發報導，暗諷台媒「拜託韓國幫忙贏澳洲」。

韓澳戰成關鍵　多隊恐陷戰績並列

C組由日本、韓國、台灣、澳洲與捷克組成，其中日本被看好具壓倒性戰力，捷克則被視為相對弱勢隊伍，其餘3隊將爭奪另一張晉級門票，中華隊此役失利後，各界開始重新推算晉級之路。韓媒《體育朝鮮》引述台媒報導，分析最理想的發展是韓國扮演「救援角色」壓制澳洲，在日本四戰全勝的假設下，台灣擊敗韓國、韓國再擊敗澳洲，是最有利台灣的晉級之路。

報導稱，台澳戰中，中華隊投手整體表現不差，問題出在打線完全熄火，首戰爆冷敗給澳洲，「台媒立刻啟動排列組合模式，開始盤點可能的晉級路線」，並以「『拜託韓國幫忙贏澳洲』台媒全力推演晉級算式 」為題暗諷。

▲WBC澳洲隊以3：0擊敗中華隊，球員興奮慶祝。（圖／記者林敬旻攝）

▲澳洲隊3：0完封中華隊，球員興奮慶祝。（圖／記者林敬旻攝）

澳洲黑馬崛起－韓媒稱完美勝利回擊低估

不僅如此，《體育朝鮮》也分析，澳洲隊這次以近乎完美的勝利，0比3完封台灣，正面回擊外界對其實力的低估，展現超乎預期的穩定性。對台灣而言，這是一場略顯失望的敗仗，賽前被評為歷來最具深度之一的投手群，未能撐住關鍵換投時刻，四局後球隊隨即失手，讓戰局急轉直下。

報導指出，賽前各方預測並未將澳洲列為C組八強熱門。多數大聯盟記者與海外媒體普遍認定，日本穩居第一，接著才在台韓之間擇一，澳洲則多被視為後段班，而3年前的經典賽，正是澳洲在首戰逆轉擊敗韓國，讓韓國隊一路無法走出陰霾、最終止步分組賽，澳洲則迎來隊史首次闖進八強的時刻。

報導提到，若澳洲本屆再度以黑馬之姿崛起，C組的晉級情勢勢必陷入混戰。對韓國代表隊來說，對澳洲的戒心，絕不亞於對台灣，絲毫都不能鬆懈。

03/03 全台詐欺最新數據

397 1 5795 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

小甜甜布蘭妮酒駕遭逮！　上銬帶回警局
快訊／小甜甜布蘭妮酒駕遭逮！

2026WBC2026中華隊體育朝鮮

