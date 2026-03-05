3歲童手指卡洞洞尺爆哭！父急抱衝派出所　基隆警剪開解危

▲3歲童手指卡洞洞尺爆哭！心急父抱兒衝派出所，基隆警溫柔拆解助脫困。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市七堵區昨（4日）晚間發生幼童手指受困事件，一名家長抱著3歲幼童衝進派出所求助，表示孩子不慎將手指卡進塑膠洞洞尺孔洞，嘗試多次仍無法取出，焦急不已。警方見狀立即協助，先安撫幼童情緒，再小心使用工具剪開洞洞尺，順利讓手指脫困。所幸幼童僅輕微紅腫並無大礙，家長對警方即時援助深表感謝。

警方表示，一名家長4日晚間神情慌張地抱著3歲幼童衝進基隆警第三分局七堵派出所求助，表示孩子不慎將手指卡入塑膠洞洞尺的孔洞內，多次嘗試仍無法取出，擔心造成傷害，心急如焚。

派出所所長曾昭展與警員黃昱凱見狀，立即上前協助。一方面先安撫幼童情緒，避免因緊張掙扎導致手指受傷，另一方面仔細觀察受困情形，評估在不傷及幼童的前提下，使用工具小心將洞洞尺剪開。經過一番處理後，成功將塑膠洞洞尺破壞拆除，順利讓幼童手指脫困。

所幸幼童僅出現輕微紅腫，並無大礙。家長對警方即時伸出援手深表感謝，頻頻向員警致謝，直呼若非警方冷靜處理，恐怕不知該如何是好。

基隆警第三分局表示，幼童好奇心旺盛，日常生活中常因一時貪玩而發生小意外，提醒家長應多加留意孩童使用物品的安全性，並適時陪同看顧，以避免類似情形再次發生。